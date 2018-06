Escolas oferecem vagas em curso de auxiliar administrativo

As escolas municipais Dona Lulu, no Sítio Cercado, e Dona Pompília, no Tatuquara, têm vagas para jovens e adultos que desejam concluir os estudos de 1.º ao 9.º ano do Ensino Fundamental e fazer o curso de auxiliar administrativo pelo programa Projovem Urbano. São 200 vagas, cem em cada escola.

As inscrições devem ser feitas nas secretarias das unidades. O estudante precisa apresentar RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4. As aulas começam em 16 de julho.

Projovem

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) é uma ação do governo federal realizada em parceria com estados, distrito federal e municípios. Tem como objetivo a inclusão de jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental.

Em um currículo de 18 meses, totalmente integrado, o jovem termina a segunda etapa da escolarização básica (ensino fundamental) e tem aulas de participação cidadã e qualificação profissional básica.

A gerente da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria Municipal da Educação, Isabel Loyola, destaca que essa é uma excelente oportunidade para quem precisa concluir os estudos e obter qualificação profissional. “A formação é muito importante, seja para exercer a cidadania ou para encontrar um bom emprego”, explica Isabel.

Atualmente, 53 escolas da rede municipal ofertam turmas na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fase I (1º ao 5º ano) e atendem a 1,4 mil estudantes.

Em seis delas, os estudantes podem usar as Salas de Acolhimento, espaços onde filhos e netos podem ficar enquanto os pais ou avós estudam. As crianças são atendidas por profissionais da educação e envolvidas em atividades recreativas.

As matrículas nas turmas da EJA podem ser feitas em qualquer período do ano. Basta apresentar na escola o documento de identidade, comprovante de residência e o histórico escolar, se tiver.

Os interessados devem procurar o Núcleo Regional de Ensino que atende o bairro. Todos os contatos e endereços dos NREs estão disponíveis neste link.

Mais informações sobre o Projovem emhttp://www.educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/projovem/3789