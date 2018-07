Quando recebeu o convite para criar uma escada diferente para uma casa na praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral de São Paulo, Hugo França se sentiu desafiado e com a criatividade aguçada. Queria algo que fosse novo e, ao mesmo tempo, tivesse sua marca registrada: a natureza nua e crua como protagonista.

O artista sugeriu um belo tronco, que viesse de uma árvore que já estivesse caída, para servir de estrutura para o encaixe de degraus em seu entorno, compondo com harmonia e grandiosidade o projeto assinado pelo arquiteto Anderson Muniz.

Hugo França não perdeu tempo. Foi a campo e, depois de um mês de buscas com a ajuda de um parceiro, morador da região, localizou, na Mata Atlântica, um Angico Preto monumental, com formas orgânicas e estrutura robusta. A madeira foi cortada nas proporções solicitadas, em torno de 10 metros de altura, e depois foi arrastada pela mata até chegar no lugar em que o caminhão Munk pudesse pegar. Nestes casos, o transporte do material é um capítulo bem trabalhoso.

Tanto empenho não poderia ter outro resultado: a maior peça interna que o artista já produziu. A árvore, que estava caída pela região, entrou imponente na casa. Ganhou nova função. Nova vida para ela que desempenhou seu importante papel para o meio ambiente por muitos anos. A casa com estrutura metálica e linhas geométricas acolheu muito bem suas formas orgânicas, curvas dignas de uma escultura no centro da sala.