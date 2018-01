Equipes da F1 aprovam mudanças aerodinâmicas

As equipes da F1 concordaram em promover mudanças no desenho dos carros para 2019, com o objetivo de ampliar os espaços para estampar as marcas dos patrocinadores. Cinco times apresentaram soluções para um novo design dos bólidos, sendo que duas ideias foram acordadas e devem ser adotadas para a temporada 2019.

As alterações são aerodinâmicas, basicamente. As aletas laterais terão de ser menores, permitindo uma melhor visibilidade da lateral do chassi, na área onde ficam as pernas dos pilotos. O lugar é considerado um ponto privilegiado para a exibição de logotipos. Ainda, será obrigatório abrir um espaço na parte superior das asas traseiras, sem bloqueios das lâminas, para seja possível a colocação das marcas.

Ambas as mudanças já foram aprovadas pelo Grupo de Trabalho. Houve também uma discussão sobre a simplificação das asas dianteiras. Mais uma forma de garantir lugar para as empresas patrocinadoras. Ainda que os custos tenham sido levados em consideração, houve um consenso de que o impacto aerodinâmico não compromete as mudanças sem razões técnicas.