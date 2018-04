EQUIPE VAI ESCREVER LIVRO PARA O CANDIDATO ORIOVISTO

O professor Oriovisto Guimarães, um dos empresários mais bem-sucedidos do Sul brasileiro, fundador e homem forte do Grupo Positivo, está mesmo com um pé na candidatura ao Senado. Deve compor com o Ratinho Junior, pré-candidato do PSD e aliados, ao Governo do Estado.

Homem normalmente discreto, exemplo de ’self-made man’, Oriovisto deve lastrear sua campanha no discurso da ficha limpa e, especialmente, apresentar-se como modelo de alguém que “se fez por si só”, sem herança, sem facilidades.

FORMAR IMAGEM

A novidade: o antigo educador, ex-conselheiro do Conselho Estadual de Educação e membro da Academia Paranaense de Letras contratou uma equipe e craques em formação de imagem pública. É o primeiro passo que dá, concreto, na tentativa de ir para Brasília.

E à equipe deu incumbência “para ontem”, informa fonte ligada a Oriovisto: que o grupo pesquise sua vida e obra e escreva uma alentada biografia dele.

A intenção é fazer do futuro livro “pièce de resistence” de sua estreia nas urnas.

BOAS E MÁS FAKE NEWS?

As mídias do país e do mundo, em polvorosa, agora mesmo estão fazendo campanha para derrubar as notícias falsas do ‘top ten’ de acessos. Os dados são estarrecedores e são tema de reportagem da edição de junho da Revista Bonijuris, publicação jurídica especializada, que nasceu em Curitiba em 1989, e passou por uma renovação gráfica e editorial para deixar as concorrentes comendo poeira.

VELOCIDADE 70% MAIOR

A campanha parece legítima. A velocidade da mentira é estarrecedora, donde o provérbio “a mentira tem pernas curtas” deve cair, breve, em esquecimento. A fake news de conteúdo político age três vezes mais rápido que uma notícia verdadeira sobre o tema e, no geral, tem velocidade 70% maior velocidade quando se trata de acertar o alvo do outro lado, o usuário, e instá-lo a compartilhar e curtir.

VERSÃO DA VERDADE

É mesmo preocupante e a mídia, aquela que divulga sempre a melhor versão da verdade (Carl Bernstein), e não a verdade filosófica (o prato de filósofos gregos é farto) tem razão em ficar preocupada.

CAROÇO AFRODISÍACO

Mas espere aí. O que são essas notícias ao pé das home pages com o selo “patrocinado”? Quem pensou em anúncios pagos, acertou. Mas há um detalhe: as notícias patrocinadas carregam risco altíssimo de serem fakes. Ou o leitor há de acreditar que caroços de abacate quando engolidos inteiros possuem poderes afrodisíacos?

É MELHOR VER

Está aí um problema que a grande imprensa brasileira (e mundial) precisa enfrentar. Se a questão é combater a fake news na trincheira adequada, é bom não deixar a retaguarda livre para que as notícias patrocinadas ataquem os flancos e causem uma destruição sem precedentes. Anúncio é anúncio. Notícia é notícia.

Agora mesmo, se você correr na barra de rolagem até o pé da página de qualquer grande jornal, a Folha de S. Paulo, por exemplo, irá encontrar patrocinadas que destacam o seguinte: “Petrobras pode sofrer com movimento militar dos EUA”.

VENÇA O AÇÚCAR

Ou: “Idosa vence açúcar no sangue de forma inusitada e choca especialistas”. Na foto, ela faz sinal de paz e amor (ou vitória) e faz biquinho pintado em batom rouge. Assanhada, hein? Sim, são notícias patrocinadas, mas que se disfarçam de notícias verdadeiras. A primeira paga por uma corretora e a outra por um site de saúde. E é aí que está o problema. As mídias estão preocupadas com a propagação e disseminação das fake news, porém, ao que parece, quando se trata de fake news remunerada (ainda que mentirosa), fingem que não veem. Pois é melhor ver.

LUIZÃO É A GRANDE APOSTA DO PRB À CÂMARA

O ex-prefeito de Pinhais, professor Luizão, que deixou a Prefeitura com 94% de aprovação, está entre os nomes que o PRB aposta como entre os prováveis a serem eleitos pela legenda para a Câmara dos Deputados. Vem com toda força da região Metropolitana de Curitiba, acredita o partido criado e apoiada pela Igreja Universal do Reino de Deus.

MELHOR MUDANÇA

Um assessor direto de Luizão admitiu ontem à coluna que “o PRB foi alternativa mais prudente, na hora em que ele teve de deixar a antiga legenda, o PT.”

Nas outras legendas o Luizão só encontraria caciques de alto coturno no Paraná, explicam interlocutores do professor para justificar a mudança “da água para o vinho” que foi a saída do PT e o ingresso do ex-prefeito no PRB.

O homem forte do PRB nacional, ex-ministro Marcos Pereira, bispo licenciado da Universal, teria gestionado com Luizão para a mudança partidária.

ILANA VAI PARA O MON

No começo da tarde desta quarta, 25, a governadora Cida Borghetti deixava clara ter escolhido Ilana Lerner para dirigir o MON, o Museu Oscar Niemeyer.

A jornalista, com crônicas presentes na revista Ideias, assumirá com o compromisso de ampliar e dar nova dimensão a uma das mais significativas instituições culturais do país.

Quem não faltará à posse de Ilana é seu pai, Jaime Lerner, criador da instituição em seu último governo, materializada graças as ações contínuas de Alex Beltrão.

Salve a Ilana, salve, salve.

HIRAIWA NA AGRICULTURA

A governadora Cida Borghetti indicou George Hiraiwa como o novo secretário de Agricultura quarta-feira, ressaltando que ele é um técnico com ideias inovadoras. E que poderá contribuir com a melhoria da produtividade e desenvolvimento tecnológico da agricultura paranaense.

Ele é natural de Assaí, no Norte do Estado.

BELMIRO VALVERDE JOBIM CASTOR

Quem viveu e conheceu bem o Paraná do século 20 e dos primeiros anos deste século, sabe avaliar a importância que o homem de espírito Belmiro Castor teve na vida do Estado.

Se vivo fosse, esse intelectual de raro brilho estaria completando nesta quinta, 26, 76 anos de vida, ao lado de Elizabeth, as filhas Carol e Adriana, e os netos Leonardo e Clarinha.

É imensurável o peso da obra que Belmiro deixou, particularmente nos governos Parigot de Souza e Jaime Canet Junior.

Conviver com Belmiro e os seus –e por eles ser tido como ‘alguém da família’ – fez de mim um ser privilegiado.

Assim como foi privilegiado todo o universo dos que se habituaram às ‘aulas magnas’ que ele ofertava com generosidade, a cada dia, sobre o Paraná e um sem número universo de saberes.

SPERAFICO, EM TEMPO INTEGRAL, CUIDA DE NOMEAÇÕES

O secretariado de Cida Borghetti não tem “grandes astros”. Isso reflete e o que mostra sua composição. Prevalecem nomes de técnicos ou de funcionários da administração marcados por perfil técnico e com experiência nas áreas para as quais foram escolhidos.

Uma exceção é o deputado Dilceu Sperafico, na Chefia da Casa Civil, no momento o nome mais solicitado nas bandas do Centro Cívico, depois de Cida Borghetti.

Acho que a segunda exceção é Silvio Barros II, cunhado de Cida, que tem forte “brilho”. Sem ser político ‘lato sensu’, ele tem enorme bagagem na administração pública, tendo sido prefeito de Maringá, secretário de Turismo de Jaime Lerner e, mais recente, secretário de Planejamento do governo Beto Richa.

O mais ocupado do novo secretariado é Sperafico: a ele compete trabalhar o grande processo de nomeações de cargos de confiança e comissionados no Estado todo. E mais que isso: coordenar politicamente as ações do Governo.

OPINIÃO DE VALOR

NADA MUDA EM ITAIPU COM NOVO GOVERNO

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Marcos Stamm, disse que a eleição do novo presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, não deverá provocar alterações na gestão da usina binacional, que pertence ao Brasil e ao Paraguai. “Hoje Itaipu vive uma relação muito madura entre os sócios, porque as decisões são sempre em consenso”, afirmou. E completou: “Vamos seguir tendo a mesma predisposição.”

FORTE RELAÇÃO

Marcos Stamm lembrou que o Brasil e o Paraguai têm, por meio da usina de Itaipu, uma forte relação diplomática, de integração entre os dois países e de geração de energia limpa e renovável, que garante o desenvolvimento dos dois sócios no empreendimento. Itaipu é maior geradora do planeta, com o recorde anual de 103,1 milhões de megawatts-hora (MWh), registrado em 2016.

MENSAGEM DE TEMER

O novo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, foi eleito no domingo, 22, para um mandato de cinco anos. Ao felicitar a vitória do novo par paraguaio, o presidente Michel Temer postou mensagem em redes sociais na qual disse que “estamos empenhados em continuar trabalhando com os paraguaios para aumentar o comércio e os investimentos, a segurança e a integração de nossas fronteiras”.

O governo paraguaio, por sua vez, disse que “as relações entre o Brasil e o Paraguai têm sido, nos últimos anos, de muito dinamismo e complementação”, com vários projetos de integração em estudos, como a construção de duas pontes internacionais.

TRANQUILIZANDO

Há pouco mais de uma semana no cargo como diretor-geral brasileiro de Itaipu, Marcos Stamm já tranquilizou seus pares paraguaios, com uma gestão serena e equilibrada, inclusive em relação às discussões sobre o Anexo C do Tratado de Itaipu, que trata das bases financeiras e de prestação de eletricidade da usina.

QUITAÇÃO DA DÍVIDA

Stamm disse que Itaipu já mantém um grupo de estudos para tratar do tema e lembrou o fato positivo de que, em 2023 dívida contraída para a construção da usina estará quitada. Com o fim da dívida, se for mantida a atual base tarifária, cada margem da usina, brasileira e paraguaia, terá US$ 1 bilhão por ano a mais.

ATUALIZAÇÃO DA USINA

Ele também disse que uma das prioridades de Itaipu, nos próximos anos, é o projeto de atualização tecnológica da usina. “Trata-se de um esforço fundamental para a sustentabilidade da geração nas próximas décadas, em patamares parecidos aos de hoje, com recordes de produção de energia elétrica.” O investimento previsto é de US$ 500 milhões, com conclusão estimada em dez anos. “Estudamos alternativas não só para melhorar as nossas instalações, por meio da atualização tecnológica, mas também para alcançar melhores marcas de produção de energia.”

Em relação aos investimentos na área de influência da hidrelétrica, ampliada há poucos meses para todos os municípios do Oeste do Paraná, Stamm disse que não só serão mantidos como, se possível, ampliados, para contribuir com o desenvolvimento econômico e social da região.