Equipe de Mueller interroga Tom Barrack, amigo próximo de Trump

Investigadores que estão trabalhando com o procurador especial Robert Mueller interrogaram um dos amigos mais próximos do presidente Donald Trump, o investidor do ramo imobiliário Tom Barrack, disseram fontes à Associated Press. Mueller é encarregado da investigação sobre a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial americana de 2016.

Uma das fontes disse que as perguntas se concentraram apenas em dois membros da campanha de Trump que foram indiciados por Mueller: o ex-diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, e o ex-assessor sênior da campanha Rick Gates. Em fevereiro, Gates se declarou culpado de conspiração e de mentir para o FBI, e começou a cooperar com os investigadores.

Outra fonte disse que a entrevista foi mais abrangente, incluindo questões financeiras sobre a campanha, a transição do governo e a posse de Trump em janeiro de 2017.

A porta-voz de Barrack, Lisa Baker, não quis comentar o assunto.

Barrack teve um papel importante na arrecadação de fundos para a campanha de Trump em 2016, quando muitos outros republicanos estavam se esquivando do candidato. O investidor, que tem ligações com vários líderes do Oriente Médio, conheceu o presidente em 1988, quando negociou a venda do The Plaza Hotel, em Nova York, para Trump.

Os investigadores da equipe de Mueller já interrogaram dezenas de testemunhas, e garantiram a cooperação do ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn e do ex-assessor de política externa da campanha George Papadopoulos. Mas poucas testemunhas têm tanto conhecimento da carreira de empresário do presidente e de todas as facetas da campanha presidencial e do governo quanto Barrack. Fonte: Associated Press.