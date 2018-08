O Equador declarou nesta quarta-feira (08/08) estado de emergência institucional em três províncias devido ao grande número de migrantes venezuelanos que vêm cruzando a fronteira norte do país, com a Colômbia.

Segundo as autoridades equatorianas, foram registrados até 4.200 ingressos de venezuelanos no país nos últimos dias. Em meio à crise econômica e política que assola a Venezuela, cerca de 288 mil cidadãos do país chegaram ao Equador em 2017, cifra que provavelmente será superada este ano.

O governo disse ter declarado emergência nas províncias de Carchi, Pichincha e El Oro com o objetivo de “estabelecer um plano de contingência e as ações e mecanismos necessários para a atenção humanitária”, coordenando o trabalho das diversas instituições do país. Adotado pela primeira vez, o estado de emergência institucional deve ficar em vigor até o fim de agosto, com a possibilidade de ser prorrogado.

A medida deve acelerar o envio de médicos e assistentes sociais à fronteira, assim como de policiais para ajudar com procedimentos migratórios. Municípios da região disponibilizaram abrigos, roupas, alimentos e itens de higiene pessoal para os recém-chegados.

Segundo comunicado do governo, entidades internacionais, incluindo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), devem auxiliar na assistência aos migrantes.

Nos últimos dias, temores de que o novo presidente colombiano, Iván Duque, que tomou posse na terça-feira, feche as fronteiras do país, intensificou o fluxo de venezuelanos chegando ao Equador em busca de um refúgio.