Entrega de empreendimento 

A Incorporadora Piemonte realizou a entrega do Versatile Home & Office, o empreendimento está localizado em uma das regiões mais promissoras de Curitiba, no bairro Pinheirinho, em frente ao terminal. Com a opção de unidades comerciais e residenciais, o Versatile é um dos destaques da Incorporadora. As salas comerciais vão de 26,87 metros quadrados a 259 metros quadrados. Já os apartamentos variam de 35,97 a 63,62 metros quadrados. Os executivos da incorporadora revelam que há mais entregas e lançamentos para 2018 e que esperam também um crescimento das vendas entre 5 a 10%, na comparação com o ano anterior.

Ícone arquitetônico

Mesmo com um discreto lançamento, o primeiro empreendimento com assinatura solo da construtora MDGP – o Arbo Cabral, teve um grande impacto comercial, demostrando que o mercado imobiliário está aquecendo e mostrando significativa reação. O Arbo pode ser considerado icônico, sob o ponto de vista arquitetônico, e também um case de sucesso comercial. “O projeto reúne o trabalho de um trio de expressão, sendo José Smolka, Fernanda Cassou e o escritório de paisagismo Burle Marx. Mas, acreditamos que o momento econômico que o setor imobiliário se encontra foi muito oportuno para o sucesso de vendas. Nos três primeiros meses de 2018 já contabilizamos 40% das unidades vendidas. Estamos muito otimistas mercado imobiliário e acreditamos que o segundo semestre será ainda melhor”, ressalta Marlus Doria, diretor da MDGP

Lançamentos 2018

A Arauco do Brasil disponibiliza ao mercado as novidades do ano. O Lançamento Lihat conta com quatro novos padrões de painéis de MFD: Norus, Lotus, Nimbus e Zenrys. Segundo o gerente de Marketing da empresa, João Casemiro, o resultado final do produto antecipa tendências mundiais da decoração e design. “A presença da Arauco em quatro continentes nos permite um olhar mais aguçado dos movimentos sociais e econômicos globais que moldarão tendências, habilitando-nos a testar hipóteses de conceitos e refiná-las em tempo de configurarmos produtos diferenciados, inovadores e desejados”, afirma.

Espaço na CASA COR

O Empório Orgânico – Lapinha é a proposta das profissionais Amanda Diniz, Janaina Marques e Jennyfer Gotardo para a mostra CASACOR Paraná 2018. Ao todo, são 57m² que visam aliar bem-estar, relaxamento e funcionalidade exaltando o artesanato local e elementos naturais. O conceito principal é trabalhar em favor da sustentabilidade, provando que é possível aliar conforto e estilo em um espaço que respeita a natureza. Design Biofílico, plantas e flores embalam o cenário provocando instintos sensoriais únicos provindos do charme e cuidado na composição.

Referência a Mondrian

O Grupo Mondrí chega a Curitiba com o conceito de polos gastronômicos inovadores, a marca recebeu o nome em homenagem a Piet Mondrian, fundador do Neoplasticismo, que trouxe a geometrização e a síntese da realidade. O empreendimento, inspirado nesses conceitos, proporciona espaços de lazer, entretenimento e gastronomia. A primeira unidade foi inaugurado nessa semana, na Getúlio Vargas, ao lado da Arena da Baixada.