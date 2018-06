Entre a candidatura e a prisão domiciliar

Não se encontrará um integrante do PT que admita isto publicamente, mas o partido tem estudado o plano B, caso Lula não consiga sair candidato às eleições presidenciais deste ano. Segundo informações, o próprio Lula teria pedido a interlocutores para que o PT estude o nome de um substituto para ele. Os mais cotados continuam sendo o ex-governador da Bahia, Jaques Wagner e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Apesar disso, existe enorme confiança no ninho petista de que a Segunda Turma do STF conceda, no mínimo, o direito à prisão domiciliar a Lula no julgamento do recurso no próximo dia 26.