Fabrício de Castro (AE)

O fluxo cambial do ano até o dia 21 de setembro ficou positivo em US$ 20,775 bilhões, informou nesta quarta-feira, 26, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 7,770 bilhões.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 21 de setembro foi de US$ 16,164 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 363,041 bilhões e de envios no total de US$ 379,205 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 21 de setembro ficou positivo em US$ 36,939 bilhões, com importações de US$ 126,429 bilhões e exportações de US$ 163,368 bilhões.

Nas exportações estão incluídos US$ 25,962 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 49,749 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 87,658 bilhões em outras entradas.

Setembro

Depois de encerrar agosto com saídas líquidas de US$ 4,250 bilhões, o País registra fluxo cambial negativo de US$ 3,403 bilhões em setembro até o dia 21, informou o Banco Central. O montante reflete as operações registradas nas três primeiras semanas do mês.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,895 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 19,453 bilhões e de retiradas no total de US$ 23,348 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de setembro até o dia 21 é positivo em US$ 492 milhões, com importações de US$ 11,554 bilhões e exportações de US$ 12,046 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,414 bilhão em ACC, US$ 5,500 bilhões em PA e US$ 5,132 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial registrado na semana de 17 a 21 de setembro ficou negativo em US$ 1,926 bilhão, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 1,991 bilhão, resultado de aportes no valor de US$ 8,471 bilhões e de envios no total de US$ 10,462 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 65 milhões, com importações de US$ 3,871 bilhões e exportações de US$ 3,936 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 366 milhões em ACC, US$ 1,797 bilhão em PA e US$ 1,773 bilhão em outras entradas.