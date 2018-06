Enólogo espanhol da Bodega Valdemar estará na edição de julho do Jantar Harmonizado da Pantucci Trattoria

Na próxima terça-feira (19), a Pantucci Trattoria promoverá mais uma edição do Jantar Harmonizado, que já é sucesso entre os clientes da casa. Nesta edição, o restaurante, localizado no Juvevê, contará com a presença do enólogo e diretor de exportação da Bodega Valdemar, Javier Perez Bernal, que irá falar aos presentes sobre os vinhos especialmente selecionados para o jantar. A Bodega Valdemar compreende diversas adegas de alto reconhecimento na Espanha. O menu contará com entrada, dois pratos principais e sobremesa, todos harmonizados com quatro rótulos da Bodega Valdemar. Os pratos foram elaborados com exclusividade para o evento, pelo chef da trattoria, Fernando Tulio.

A entrada do jantar será a berinjela à parmegiana (berinjela empanada, com tomates frescos e mozarela de búfala), harmonizada com o vinho Casa Rioja Tempranillo.

O primeiro prato principal da noite será a lasanha de pato (lasanha recheada com pato confitado, cogumelos frescos e funghi Porcini), harmonizada com o vinho Finca del Marquesado Gran Reserva. Já o segundo prato do jantar será a costelinha assada com polenta cremosa e molho de vinho Marsala, que será harmonizada com dois vinhos: o Finca del Marquesado Crianza e o Finca del Marquesado Tempranillo. Fechando o menu do jantar harmonizado, a sobremesa será o cheesecake de doce de leite com chocolate amargo.

A recepção do jantar acontece às 19h30 e o jantar terá início às 20h. Nesta edição do Jantar Harmonizado da Pantucci Trattoria, o menu completo com as harmonizações e água terá o custo de R$155,00 por pessoa, mais 10% de taxa de serviço. É necessário efetuar reserva pelo telefone (41) 3205-3883.

Serviço:

Jantar Harmonizado Pantucci Trattoria

Dia 19 de junho, terça-feira

Recepção: 19h30

Início do jantar: 20h

R$ 155,00 + 10% de taxa de serviço

Rua Barão de Guaraúna, 553 – Juvevê

Reservas pelo telefone (41) 3205-3883

Aceita todos os cartões

www.pantuccitrattoria.com.br

Facebook e Instagram: @PantucciTrattoria

Fotos: Divulgação.