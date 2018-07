O prefeito Rafael Greca recebeu, na quarta-feira (18/7), no seu gabinete na Secretaria do Meio Ambiente, uma delegação de autoridades japonesas com representantes de Himeji, cidade-irmã de Curitiba, e da Província de Hyogo, irmã do Paraná.

No encontro, o prefeito renovou os votos de amizade e cooperação entre Curitiba, o Paraná e o Japão. Estiveram com ele o vice-governador da Província de Hyogo, Kazuo Kanazawa; o diretor-geral do Escritório de Promoção de Políticas de Planejamento de Himeji, Kimihiro Ando, o prefeito de Nishinomyia, cidade-irmã de Londrina, Toshio Ishii, e demais autoridades de cidades japonesas com relação de cooperação com municípios paranaenses.

“Nossa irmandade respeita e assimila as diferenças culturais. Faz avançar um intercâmbio que aponta para a cooperação e a paz desejada entre os povos do mundo inteiro”, afirmou o prefeito.

A visita da comitiva ao Paraná faz parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa ao Brasil. Nesta quinta-feira (19/7), as autoridades japonesas acompanharão o prefeito à Praça do Japão para a inauguração da escultura de Tomie Ohtake, uma homenagem da cidade à artista e à comunidade nipônica curitibana e paranaense.

“Agradeço a honrosa visita dos japoneses que acrescentaram um componente cultural muito significativo ao Brasil, do qual a maior expressão é a saudosa artista Tomie Ohtake, nossa dama das artes plásticas” disse o prefeito.

O arquiteto e designer Ricardo Ohtake, filho da artista e diretor do Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, acompanhou o prefeito no encontro.

Importância do planejamento

A delegação japonesa também visitou o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), onde assistiu à palestra da supervisora de Informações, Liana Vallicelli, sobre o Plano Diretor e as diretrizes do desenvolvimento da cidade propostas pelo prefeito Rafael Greca.

Foram também recebidos na Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) para conhecer detalhes da Rede Integrada de Transporte de Curitiba. Durante toda a visita, a comitiva foi orientada pelo Assessor de Relações Internacionais da Rodolpho Zannin Feijó.

“Foi uma excelente apresentação que demonstra a importância do planejamento”, afirmou no Ippuc o prefeito de Nishinomyia, Toshio Ishii. Ele e o representante de Himeji marcaram a visita no mapa do instituto onde estão assinaladas as autoridades internacionais que vieram a Curitiba para conhecer o planejamento urbano.

Na Urbs, a comitiva conheceu a história e evolução do transporte coletivo da cidade, desde 1974 com a implantação das primeiras canelatas exclusivas de ônibus no mundo. Também foi apresentada a integração física da rede de 250 linhas com os 21 terminais, modelo que permite ao passageiro trocar de ônibus sem pagar nova tarifa.

Além disso, o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, destacou a busca por inovações. “Nosso desafio é implantar tecnologias que aprimorem o sistema e traga mais comodidades e segurança aos passageiros. Estamos tratando disso na renovação da frota de ônibus que está sendo feita agora”, disse.

Irmandade

Curitiba e Himeji são cidades irmãs há 34 anos, tendo sido o protocolo firmado pela lei 6.484/1984. A relação de irmandade entre o estado do Paraná e a Província de Hyogo data de agosto de 1970 (há 48 anos). Outros municípios paranaenses também têm tratados de irmandade com cidades japonesas: Londrina é cidade-irmã de Nishinomiya; Maringá, de Kakogawa e Awaji-shi, de Paranaguá.

Foi em 18 de junho de 1908 que o navio Kasato Maru atracou em Santos com os primeiros 781 imigrantes japoneses. O Brasil tem a maior população de origem japonesa fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de pessoas. O Paraná tem a segunda maior colônia de descendentes de japoneses do Brasil, atrás apenas do estado de São Paulo.

Participantes

Também fizeram parte da comitiva o secretário de governo de Nishinomyia, Kazushigue Tokii e o assessor de gabinete Akiko Takeuchi; o diretor de Intercâmbio Internacional da Divisão de Relações Internacionais do Governo de Hyogo, Futoshi Yokokawa; o assistente do governador de Hyogo, Yukiko Taru; o Diretor Presidente da Casa Hyogo do Escritório de Representação do Governo de Hyogo no Brasil, Nobuyuki Nagata, o assessor Makoto Yamashita e a assistente Laura Tamaru; o diretor da Divisão Comercial do Grupo Tecnológico Ambiental de Hyogo, Hironori Suzuki; o diretor da Associação de Criação Ambiental e Recursos de Circulação, Hideki Taura; da Câmara de Comércio e Indústria Brazil Japão/PR, Fujio Takamura; o presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-brasileira de Curitiba; Rui Hara, a Vice Presidente Rosa Osaki e o Primeiro Secretário do Conselho Hatiro Tamaru; Jorge Yamawaki; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina Castro e o secretário de governo, Luiz Fernando Jamur.