EMPRESÁRIO DO PR ESTÁ OTIMISTA COM 2018, MOSTRA PESQUISA

O empresariado paranaense está otimista com as perspectivas do país para o ano de 2018. Isso se levados em conta os resultados apontados pela pesquisa que a Câmara Americana de Comércio (Amcham-Curitiba) realizou com 114 executivos do Estado.

Segundo a amostragem, 75% acham que o cenário econômico do Brasil “tende a melhorar”. Já 21% dos respondentes, a perspectiva é de que não haja mudança em relação a 2017. Apenas 4% acreditam numa piora da economia.

MAIS INVESTIMENTOS

Perguntados sobre os planos de investimento das empresas para 2018, 62% dos executivos afirmaram que suas empresas devem aumentar os níveis de investimento, enquanto 6% devem reduzi-los. Outros 32% acreditam que suas empresas devem manter o mesmo valor dos recursos investidos em 2017.

PARANÁ RECUPERADO

As informações divulgadas pelos órgãos oficiais apoiam as perspectivas dos empresários. A recuperação da economia paranaense tem sido mais rápida que a do restante do país. O Produto interno Bruto (PIB) do Estado deve fechar 2017 com crescimento de 2%, de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). A projeção é superior ao crescimento de 0,89% no PIB nacional previsto por analistas consultados pelo Banco Central.

A Câmara Americana de Comércio reúne 14 associações em todo o Brasil, com 5 mil empresas filiadas.

SÓ O IPPUC SALVA: A FEIRA DO LARGO DA ORDEM EM NOVA ROUPAGEM

Esqueça os governos, a política e os humores dos homens públicos. Há 53 anos, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPPUC, apresenta soluções para a cidade de Curitiba sem dar muita pelota para o alcaide de plantão.

Exceção foi Jaime Lerner, mas ele poderia muito bem se chamar Frankenstein. Confunde-se ao criador e à criatura do instituto desde os seus primórdios, em 1965.

SOL QUENTE, GAROA FRIA

Foi no IPPUC que, agora, encontrou-se solução moderna para a Feira do Largo da Ordem.

Há muito, as barraquinhas de artesanato reclamavam uma nova roupagem e os turistas, por sua vez, gritavam uma solução para os apertos em hora de pico e as intempéries que afugentavam, sob sol quente ou chuva fria, aqueles que se aventuravam a um passeio dominical entre as barracas, os camelôs e as mesas de bares.

GUARDA-CHUVA

O novo projeto prevê barraquinhas com toldos retráteis que ofereçam sombra e abrigo aos passantes e ainda um desmonte sobre um único eixo, o que as faz semelhantes a um guarda-chuva. É uma solução bem-vinda às desconjuntadas e pouco atrativas caixa de ferro e lona plástica que devem ainda abrigar os artesãos até o fim deste ano, quando será iniciado o processo de renovação das 1.250 barraquinhas.

RUAS EXCLUSIVAS

Desde 1970, a feirinha é uma espécie de marca indelével da Curitiba artesã. Demonstra também o quanto a cidade esteve à frente de seu tempo, ao menos em certo período, reservando ruas exclusivas para o passeio e não para o trânsito de veículos.

LEONARDO DE HOJE

Se Jaime Lerner deu o primeiro impulso ao projeto, ele agora tenta replicá-lo. Em 2006, foi um dos expositores na mostra “Leonardo da Vinci: Homem, Inventor, Gênio”, em Chicago. Expôs suas ideias em uma seção paralela, a “Modern Day Leonardos” (Leonardos de Hoje) apresentando a “Rua Portátil”, um conjunto de módulos sobre rodinhas que vendiam todo tipo de coisa – livros, peças de artesanato, etc. – e que, ao fim do dia, fechava-se e era recolhido.

CRACOLÂNDIA

Pois essa solução foi levada para o prefeito de São Paulo, João Doria, para revitalizar a cracolândia e pode ganhar fôlego com a contratação do escritório de Lerner para recuperar o decrépito centro velho da capital paulista.

CONFIRA: “MEMÓRIA DA CURITIBA URBANA”

Se existe tantos motivos para que saudemos os 80 anos de Jaime Lerner, eis mais um.

A propósito: recomendo a quem quiser conhecer melhor os momentos da revolução urbana começada por Lerner nos 1970, a leitura da série de livros “Memória da Curitiba Urbana”. A obra é hoje rara, pode ser encontrada no IPPUC, que a editou. Fui seu editor.

O livro recolhe depoimentos de notáveis da história de Curitiba moderna, na fala de Fanchette Rischbieter, Jaime Lerner, Rafael Dely, Gustavo Gama Monteiro, Lubomir Ficinski, Carlos Eduardo Ceneviva, Reinhold Stephanes, Manoel Coelho, Cassio Taniguchi, dentre outros.

CINCO TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS PARA FICAR DE OLHO EM 2018

Por Vicente Goetten (*)

Ninguém duvida que as tecnologias estão evoluindo e sendo adotadas com uma velocidade cada vez maior. Várias delas surgiram nos últimos anos e já ganharam diferentes aplicações e representatividade em inúmeros segmentos da indústria. Por isso, não podemos deixar de olhar para a evolução e os impactos que cada uma delas causará nos nossos negócios e setores. Para facilitar essa análise, trago abaixo cinco tendências que se difundirão mais fortemente em 2018 e que todas as empresas devem estar atentas.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A tecnologia vai continuar sendo um dos principais tópicos do próximo ano. Ela está evoluindo a passos largos para diversas aplicações e estará em praticamente todos os tipos de sistemas e soluções. Mais do que isso, a IA também deixará as coisas mais inteligentes. Robôs, drones, máquinas agrícolas. Todos eles responderão perguntas e oferecerão insights para tomada de decisões em diferentes indústrias.

A evolução dessa tendência também passa muito pelas experiências conversacionais, como Alexa, da Amazon, e Siri, da Apple. Esses exemplos da vida pessoal ingressarão fortemente no universo corporativo, como no atendimento ao cliente, por exemplo, que poderá pedir orientações ou fazer perguntas por comando de voz ou texto e ser direcionado a um manual ou à localização específica da resposta na página de FAQ (perguntas e respostas frequentes, da sigla FAQ em inglês).

Além disso, há estudos sobre a operação de máquinas e sistemas com o uso de comandos de voz. Desta forma, por meio de uma interação com linguagem natural, será possível interagir com um software e pedir para que ele emita uma nota fiscal para empresa X, por exemplo, e ele o fará sozinho.

REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA

Outras tecnologias que vão crescer muito no próximo ano são as realidades virtual e aumentada. Até então bastante usadas na indústria de games, em 2018 se tornarão mainstream impulsionadas pelos setores de lazer, como museus e estádios, hotelaria e turismo. Mas também serão bastante usadas nos segmentos de varejo, saúde e educação – incluindo treinamentos.

Esses conceitos ganharam popularidade no mercado de games, como Pokémon, mas, assim como a inteligência artificial, estão sendo inseridas em aplicações de negócios. Em uma loja física, com uma aplicação assim, será possível obter informações adicionais de um produto ou verificar se uma carteira que você está comprando combina com um sapato que já está em casa. No segmento de saúde, será possível “escanear” o tornozelo após uma contusão e obter indicações do que aconteceu e recomendações do que fazer. Tudo isso com a câmera do celular.

“IMERSIVA”

Os benefícios não param por aí. Essas tecnologias permitirão uma experiência imersiva, como, por exemplo, no aeroporto de Singapura que já treina seus novos engenheiros mecânicos 100% com óculos de realidade virtual. Na educação à distância, estudar o corpo humano como se ele estivesse na sua frente será um grande avanço para estudantes e professores. E imagine se, antes de comprar uma passagem para o Japão, você pudesse vivenciar uma caminhada pelas ruas da cidade ou saber como será a visão do assento do ingresso que deseja comprar para um show ou um jogo no estádio, antes mesmo de adquiri-lo. Até mesmo um passeio no museu ou em uma exposição torna-se mais rico e interessante com informações adicionais sobre uma obra usando apenas o celular.

BLOCKCHAIN

Até o momento tivemos muitos casos teóricos de blockchain, mas em 2018 o veremos, de fato, em produção. Haverá um crescimento forte não só da tecnologia em si, mas, principalmente, de soluções desenvolvidas em cima dela. Será possível, por exemplo, fazer tracking e auditoria do transporte de medicamentos utilizando um sensor de internet das coisas (IoT) que rastreia o trajeto e a temperatura dos medicamentos durante todo o processo, salvando essas informações no blockchain. A medida garante a proteção dos dados, a imutabilidade deles e, até mesmo, a segurança e a qualidade dos produtos, que não sofreram alterações durante o trajeto. O mesmo princípio, pode ser usado no supply chain e na agricultura.

A tecnologia também deve crescer muito no segmento financeiro, onde surgiu juntamente com os bitcoins. Hoje, não existe uma instituição financeira que não use ou não esteja discutindo a adoção de blockchain.

Outro aspecto que deve crescer bastante no próximo ano é a identidade digital e o blockchain será usado para garantir a segurança da informação e também que você é você mesmo.

FOG COMPUTING

Em 2018, vamos começar a usar o poder computacional das pontas. Isso agilizará a rotina de empresas e profissionais, pois não será mais necessário enviar todos os dados para uma nuvem, esperar ela processá-los e enviar a informação de volta para tomar decisões.

Imagine a diferença dessa mudança de paradigma em um carro autônomo, em que a velocidade de decisão é fundamental para a segurança das pessoas.

Ao usar o poder computacional das pontas, realiza-se o processo localmente e apenas o armazenamento do resultado na nuvem tradicional, combinando várias nuvens ao invés de centralizar tudo em uma só. E isso só acontecerá porque o poder computacional que temos hoje no nosso smartphone ou em um carro autônomo, por exemplo, são incríveis.

COMBINAÇÃO DE TODAS ESSAS TECNOLOGIAS

Além dos benefícios oferecidos por cada uma dessas tecnologias individualmente aos negócios, a combinação de várias delas também impactará fortemente o dia a dia nas empresas e a nossa interação com elas. O carro autônomo, por exemplo, usará não só a fog computing, mas também a inteligência artificial para tomar decisões. Na saúde, veremos o uso de IA e de realidade aumentada para dar uma prévia de diagnósticos. Além disso, com os óculos HoloLens, da Microsoft, será possível escanear um paciente e depois interagir com ele por meio de realidade aumentada e inteligência artificial.

Essas são algumas tendências que impactarão as empresas e os negócios em 2018 e precisamos estar atentos aos impactos que elas podem causar, não só no ambiente corporativo, para não perdermos competitividade, como também na interação com os clientes e nas experiências que oferecemos a eles.

(*) Vicente Goetten é diretor do TOTVS labs.