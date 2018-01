Empresa de comunicação por satélite quer se instalar no PR

A empresa de comunicação por satélite Yahsat, de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, quer instalar em Curitiba sua sede operacional no Brasil. Nesta terça-feira (23), o executivo do grupo, Márcio Tiago Martins Arruda, se reuniu com o governador Beto Richa no Palácio Iguaçu, para apresentar o projeto.

Arruda disse que a empresa escolheu o Paraná em função da boa reputação do Estado. “Optamos pelo Paraná porque é um estado preparado e aberto a dialogar com empresas como a nossa. Além disso, tem infraestrutura adequada e acessos a mercados consumidores que nos interessam”, afirmou Arruda. Ele também citou o Porto de Paranaguá. “É um porto muito bem estruturado, com regras claras e bem gerenciado, o que nos deu mais segurança na hora da escolha.”

O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, disse que o interesse da empresa se dá graças aos avanços institucionais e aos programas de atração de investimentos. “A ideia é aprofundar a conversa com o grupo, de forma que se consolide o investimento no Paraná”, afirmou.

BANDA LARGA – A Yahsat oferece cobertura com banda larga para 1 bilhão de pessoas no Oriente Médio, África, Europa, Ásia Central e Sudeste Asiático. Segundo a empresa, nesta quinta-feira (25), será lançado um satélite no Brasil, que cobrirá 95% do território nacional. É o primeiro da Yahsat na América Latina. A partir disso, o grupo começará a oferecer serviços de voz, dados e internet para a transmissão de vídeo para indústrias, comércio e residências.