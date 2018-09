Com o objetivo de conhecer as potencialidades de Curitiba e do Paraná nas áreas de educação, planejamento, turismo, cultura, meio ambiente e investimentos, o embaixador da Tailândia, Surasak Suparat, esteve na cidade nesta segunda-feira (24/9).

É a primeira vez que a autoridade tailandesa vem à capital paranaense. Ele ficou admirado com a beleza da cidade e suas conquistas. “Observamos muitas flores no Jardim Botânico, nas ruas e praças. Além disso, soube que a cidade é referência por premiações, como o prêmio Mundial do Habitat, e por programas como o Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por comida”, disse o embaixador, ao ser recebido pelo prefeito Rafael Greca. “Curitiba também é destaque na arte marcial do muay thay, como número expressivo de praticantes e campeões daqui”, ressaltou Surasak Suparat, que também elogiou os jacarandás da cidade, árvore que está em período de floração.

No Brasil desde junho de 2017, o embaixador entrou para a carreira diplomática em 1983. Ele é bacharel em Ciências Políticas e Relações Internacionais com mestrado em Ciências Políticas no Japão. Serviu nas missões diplomáticas da Tailândia em Los Angeles (EUA), Jacarta (Indonésia), Phnom Penh (Camboja) e Pretória (África do Sul). Na Tailândia, foi chefe da Secretaria do Departamento de Organizações Internacionais e também diretor da Divisão de Assuntos de Desenvolvimento.

Greca agradeceu a visita o embaixador e reafirmou o potencial de Curitiba e do Paraná para cooperação internacional e investimentos bilaterias. “O Paraná é um grande produtor de alimentos, inclusive as cooperativas do interior do Estado são habilitadas para produzir os alimentos customizados, de acordo com a tradição de cada país”, disse Greca, “Além disso temos um grande parque industrial, como a nossa Cidade Industrial com mais de 1.500 indústrias, e um grande parque automotivo” comentou o prefeito.

Ao final do encontro, o prefeito e o embaixador trocaram presentes. Acompanharam a visita a segunda secretária da embaixada, Phitchanan Panadamrong; o segundo secretário da embaixada, Paween Bukorneungrat, a intérprete Larisa Pretti Feitosa, o assessor da Prefeitura para Relações Internacionais, Rodolpho Zannin, o advogado Rafael D´ávila e o empresário Danilo D´ávila.