As chuvas que caíram na cidade de São Paulo na primeira semana de agosto já bateram a média prevista para todo o mês, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De 1 a 7 de agosto, 36,2 milímetros de chuva foram contabilizados, enquanto a média é de 36 mm.

De acordo com o Climatempo, a cidade pode passar a ter menos chuva a partir desta quarta-feira, 8, com o afastamento das áreas de instabilidade. “No entanto, áreas do norte e região central do Estado permanecem com bastante nebulosidade e breves períodos de sol”, diz.

Na Grande São Paulo, litoral paulista e no vale do Paraíba, diz a Climatempo, a previsão é de um dia com bastante umidade, com predomínio de céu nublado. Durante a tarde e noite pode chuviscar. A partir desta quarta-feira “o sol reaparece e a temperatura sobe um pouco mais, mesmo assim, o frio persiste à noite e no começo da manhã e as tardes continuam amenas”, complementa.

A tarde desta segunda-feira, 6, foi a segunda mais fria na capital paulista em 2018, com 15ºC, de acordo com o Inmet. A menor temperatura máxima deste ano, também registrada pelo instituto, foi de 14,4ºC no dia 1º de agosto.