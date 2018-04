Em sua maior edição Warung Day Festival levou multidão a Curitiba

Com 13 horas de música e 25 artistas, a quinta edição do Warung Day Festival levou mais de 14 mil pessoas, recorde de público, para o evento na Pedreira Paulo Lemiski, em Curitiba. Mesmo com chuva e queda de temperatura na cidade, que é conhecida como a capital mais fria do país, nada impediu que o público estivesse presente no evento, festival no qual é fiel a personalidade e qualidade que o Warung Beach Club construiu em 15 anos de história.

Com 03 pistas diferentes, cada uma com uma atmosfera e estilos sonoros. O cenário inconfundível da pedreira deixou tudo ainda mais especial. A estética dos palcos contribuiu para um show a parte, com efeitos de luzes, placas de led e toda uma cenografia caracterizando cada ambiente, cada qual com uma personalidade autoral e simbólica, que uniram criatividade, tecnologia e ousadia.

Já no som, o palco “Pedreira Stage”, com seu Techno peculiar lotou o espaço destino aos fãs do gênero. O “Garden Stage”, seguindo a proposta da pista 02 do Warung Beach Club, com uma seleção de DJs experimentais e de vanguarda, passando por diversas vertentes em especial a House Music. Em quanto o palco principal “Warung Stage”, levava os presentes ao estase com um line reforçando o Progressive House em sua essência.

No som, alguns destaques tornaram tudo mais notável, no line-up nacional artistas que são reconhecidos dentro e fora do país, entre eles os renomados Victor Ruiz, Blancah e Gabe, nos quais também são residentes do clube em Itajaí. Já na parte internacional, o projeto ALL DAY I DREAM, uniram três DJs tocando juntos, uma verdadeira “party label”, que levou o conceito da festa na gringa para o território brasileiro, que chegou pela 1ª vez no Warung Day Festival.

Por último, mas não menos importante, a dupla Sasha & John Digweed tocando pela primeira vez no Sul do Brasil. Momento histórico, com set de 04 horas de muita energia e talento. O duo foi ovacionada quando assumiram as pick-ups, algo como uma longa espera que chegou ao fim, e o público do Warung Day Festival foi privilegiado por mais esse momento marcante.

A festa teve toda uma parte técnica de primeira, assim como logística e acessos para descolamento interno, que foram elaborados para que o público tivesse fácil acesso a todas as áreas. Diversos bares foram instalados pela Pedreira, tanto como pontos de vendas fixos e móveis espalhados por toda a região, o que facilitou a compra de bebidas e comidas, além de dezenas de banheiros, todo montado em uma área de oito mil metros. Depois do sucesso de 2018, a produção confirma sua sexta edição para 06 de abril de 2019 com muitas novidades para o próximo ano.