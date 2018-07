Na TV desde Carne de Sol, de 1986 – no ano seguinte A Floresta das Esmeraldas -, Dira Paes teve de esperar oito anos pelo estouro como A Diarista e (2004/7), mais sete até Amores Roubados, quando o público descobriu que, além de um grande talento, ela tinha (com todo respeito pela mãe de dois filhos) aquele corpo escultural. Para fazer a campeã da luta por direitos humanos e contra o trabalho escravo, Pureza Santos Loyola, Dira precisou maltratar o próprio corpo para dar convicção à personagem de mulher sofrida. Ele termina a filmagem e para por dois meses. “Vou cuidar de mim, fazer uma boa limpeza de pele. Cuidar das crianças (Inácio e Martim) e do Pablo (Baião, o marido).

Em setembro, ela começa a gravar a novela das 7. Inicialmente, Verão 90 Graus, de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, deveria substituir a atual novela do horário, Deus Salve o Rei, que termina no dia 30, mas foi adiada – segundo numerosas fontes – para não trombar com as eleições. Apesar do título com sugestões de praias, sol, calor, Verão 90 Graus conta a história de diversos personagens que tiveram a poupança confiscada, em março de 1990, no plano econômico do então presidente Fernando Collor de Mello, que derrotara Luís Inácio Lula da Silva na eleição do ano anterior. Novelas precisam ser produzidas com grande antecedência e, quando a Globo começou a anunciar Verão 90 Graus para julho, Collor se anunciava como presidenciável pelo PTC. Em junho, o partido desistiu da candidatura e o ex-(polêmico) presidente ficou fora da disputa.

Em 1995, no calor da hora, Walter Salles e Daniela Thomas fizeram o filme Terra Estrangeira, que começava justamente com o confisco da poupança e o impacto na família do personagem de Fernando Alves Pinto. O atraso nas gravações de Verão 90 Graus foi que permitiu que Dira Paes fizesse Pureza. “Liguei para o (diretor) Renato (Barbieri) e ele ainda estava com problemas para escalar a atriz. Foi assim que a Pureza voltou para mim.”

Ex-colaboradora de texto na série Malhação, Izabel de Oliveira fez em 2012 sua primeira novela como autora principal, Cheias de Charme. Em 2014, a segunda, Geração Brasil, ambas com parceria de Filipe Miguez. Em Verão 90 Graus a parceria é com Paula Amaral, que também integrou a equipe de roteiristas titulares de Malhação. Da série adolescente, é um salto e tanto para a revisão de um dos assuntos traumáticos do Brasil dos anos 2000. Dira está animada com a história, a personagem. “A novela sofreu mudanças de elenco, mas Cláudia Raia também está confirmada.”

