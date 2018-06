Em junho, nova loja de moda clássica plus size chega ao PolloShop

Para as mulheres que gostam de peças mais clássicas e optam por um estilo mais elegante e tradicional na hora de se vestir, tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais, vai ter novidade a partir de junho no PolloShop. A loja Elegance chega ao shopping do Alto da XV oferecendo moda exclusiva para mulheres de 25 a 50 anos, com itens clássicos, mas dentro das principais tendências da moda. Os tamanhos disponíveis serão do 42 ao 52, a loja irá focar no público plus size.

De acordo com a empresária Miriam Bueno Slusarczuk, a loja Elegance vai surpreender. “Nós trabalhamos com peças exclusivas de marcas tradicionais de moda feminina, como Matuta Essencial, Sicilian e Luit. E nossos carros-chefes serão os vestidos, que sempre têm muito destaque entre nossas clientes”, revela.

Esta será a segunda loja da empresária no PolloShop. Durante seis anos, Miriam teve uma loja dedicada ao público mais jovem. Hoje, atuando em outros dois shoppings em Curitiba, a empresária retorna ao Pollo, pois acredita que o novo perfil em que está focada é justamente o público-alvo do Pollo. “As clientes que frequentam o Pollo são mais clássicas e vão ao shopping já decididas em relação ao que querem comprar, pois elas são mais maduras e decididas. Por isso, estou muito feliz em voltar ao Pollo e tenho certeza que será sucesso novamente”, afirma.

Serviço:

PolloShop

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Facebook e Instagram: PolloShop