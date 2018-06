Em jogo truncado, Corinthians empata sem gols com o Vitória e volta a ouvir vaias

O Corinthians ainda não se acertou sob o comando do técnico Osmar Loss. Depois de seis jogos, são três derrotas, um único triunfo e agora dois empates após o 0 a 0 com o Vitória, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Truncado, o duelo mostrou um Corinthians dominado pelos baianos logo nos primeiros minutos de jogo. Um time que, quando enfim se acertou em campo e começou a ir para a frente e apresentar certo risco ao Vitória, errava muitos passes e carecia de criatividade no meio de campo. No segundo tempo, uma pressão leve e que não se transformava em chances claras de gol.

Fez falta a inspiração de Rodriguinho, em mais uma atuação apagada, e ficou evidente certa dependência do brilho de Pedrinho, fortemente marcado no sistema defensivo rubro-negro. Foi o primeiro jogo em que o jovem atuou durante os 90 minutos no Corinthians. Aos 26 do primeiro tempo, a melhor chance corintiana. Pela direita, o cruzamento de Pedrinho chegou em Sidcley, na área, que cabeceou de frente e acertou a trave.

Tentando surpreender os mandantes, os baianos exploravam as pontas, com Rhayner e Neilton. Aos 37 minutos da primeira parte, Wallyson cruzou na área e Aderllan, de cabeça, passou para Ramon, de voleio, assustar a torcida corintiana na melhor oportunidade do Vitória.

O time baiano voltou para o segundo tempo apostando nos contra-ataques. Fechou-se e tentava aproveitar os erros de ataque do Corinthians. Mas o time de Osmar Loss fazia pressão. Aos 16 minutos, Maycon tentou achar Mateus Vital na área. No passe, a bola bateu em Kanu e enganou o goleiro Elias. Mas quase na linha do gol, Aderllan apareceu para salvar o Vitória.

O Corinthians crescia. Sem espaço pelas pontas, via nos chutes de fora da área uma forma de tentar decidir a partida em casa. Pedrinho, Mateus Vital e Roger tentaram de perto da meia-lua, mas foram travados na zaga. A pressão corintiana continuou até o final do jogo, com as entradas de Emerson Sheik e a estreia do centroavante Matheus Matias, mas faltou capricho nas finalizações.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 0 VITÓRIA

CORINTHIANS – Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel (Emerson Sheik), Maycon, Pedrinho, Rodriguinho e Mateus Vital (Marquinhos Gabriel); Roger (Matheus Matias). Técnico: Osmar Loss.

VITÓRIA – Elias; Cedric, Kanu, Aderllan e Jeferson; Ramon (Rodrigo Andrade), Lucas Marques (Bruno Bispo), Rhayner, Neilton e Wallyson; André Lima (Yago). Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel e Sidcley (Corinthians); Wallyson e Kanu (Vitória).

ÁRBITRO – Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

RENDA – R$ 1.212.745,36.

PÚBLICO – 27.990 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).