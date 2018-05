São Paulo e Atlético-MG empatam no Morumbi

São Paulo e Atlético-MG fizeram confronto bastante disputado e eletrizante, neste sábado, no Morumbi. Os anfitriões saíram na frente, levaram a virada no segundo tempo, mas conseguiram arrancar o 2 a 2 com gol salvador de Diego Souza.

Com o resultado, o São Paulo, que poderia ter assumido provisoriamente a liderança em caso de vitória, acabou ficando na sexta posição, com seis pontos. O Atlético-MG é o terceiro, com sete.

Quem foi ao Morumbi viu 15 minutos iniciais muito movimentados, com ao menos três boas chances, sendo duas para os visitantes. Não teve nada de time estudando o adversário, esperando pela ação do oponente. Tanto paulistas quanto mineiros partiram para cima, em busca do gol.

O São Paulo, que teve a baixa de última hora de Éder Militão – sentiu um desconforto muscular durante o aquecimento e deu lugar a Anderson Martins -, foi quem assustou primeiro. Aos 12 minutos, Régis cruzou, a bola passou pela defesa mineira e sobrou para Everton. O atacante pegou mal na bola e mandou para fora.

O Atlético-MG respondeu imediatamente. Aos 14, Róger Guedes ficou com a bola mal desviada por Anderson Martins e ficou cara a cara com Sidão. Como um goleiro de handebol, o camisa 12 saiu da meta com os braços abertos para abafar a finalização do atacante e conseguiu: espalmou com a mão direita a conclusão que tinha endereço certo.

Dois minutos depois, Jucilei evitou uma bola que sairia pela lateral, mas a entregou de graça a Ricardo Oliveira. O centroavante acionou Gustavo Blanco, que girou e bateu torto, à direita do gol são-paulino.

Mesmo acuado, o São Paulo acabou levando a melhor na segunda vez em que Everton se viu de frente para o gol defendido por Victor. Em novo cruzamento de Régis, o zagueiro atleticano Leonardo Silva afastou nos pés do camisa 22. Everton bateu meio de rosca, no canto de Victor, e marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor: 1 a 0.

No segundo tempo, o Atlético-MG voltou mais ligado e virou o jogo com gols de Róger Guedes e Ricardo Oliveira. O São Paulo, com muitas dificuldades de se encontrar taticamente, ainda perdeu Nenê, lesionado, que acabou substituído por Liziero, e viu Jucilei acusar dores no joelho – apesar disso, ficou em campo até o apito final. Com Cueva na vaga de Hudson, o time achou o gol do empate e amenizou a frustração dos mais de 30 mil torcedores presentes.

RENDA – R$ 788.822,00.

PÚBLICO – 31.976 pagantes.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).