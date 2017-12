EM ENTREVISTAS, ALVARO GARANTE QUE VAI REFUNDAR A REPÚBLICA

Em duas entrevistas publicadas um dia após a outra – na Gazeta na quarta (27) e na Folha de S. Paulo nesta quinta (28) – o senador paranaense Alvaro Dias, do Podemos, diz que se, eleito presidente, pretende refundar a República em 100 dias. Isso significa impor medidas saneadoras, aprovar medidas que acabem com o foro privilegiado, adotar uma política de desestatização e de enxugamento da máquina pública.

VOTO DE CONFIANÇA

Os 100 dias de Alvaro são também o período em que ele acredita que poderá adotar medidas duras respaldado pelo voto de confiança do eleitor.

HIPÓTESE

Claro que se trata de terreno hipotético. O senador tem apenas 4% das intenções de voto, pertence a um partido pequeno e, admite, é pouco conhecido nas fronteiras que avançam o Paraná.

AVERSÃO A CELEBRIDADES

As entrevistas aos dois jornais, no entanto, refletem bem a ascensão de seu nome entre os presidenciáveis com chances de ganhar a preferência do eleitorado. Num terreno minado como o que leva ao Palácio do Planalto, é pródigo que candidatos de brilho local – caso de Alvaro Dias – venham a ganhar a simpatia do eleitor, sob o argumento de fugir a “tudo que está aí”. O senador está na política há 50 anos e tem aversão ao nome de celebridades que se apresentam como postulantes. Recusa-se, inclusive a ser incluído ao lado delas em pesquisas de intenção de voto. Aposta em sua história de coerência. Por ser contra aos privilégios concedidos a políticos, recusou a aposentadoria de governador, a verba indenizatória do Senado e o auxílio-moradia.

GRITOS DA RUA

A seu favor está o descrédito do brasileiro à classe política e aos partidos, principalmente os de grande envergadura, como PT e PSDB.

Alvaro, que se elegeu tucano em 2014, viu e ouviu os gritos da rua antes de decidir-se pelas legendas nanicas onde seria líder incontestável.

Primeiro, filiou-se ao PV, em 2016. Depois ao PTN, transmutado em Podemos.

COM A BENÇÃO DE FHC

Diz que o PSDB é um partido paulista e lembra que o senador mineiro Aécio Neves só foi candidato a presidente, em 2014, porque contou com a benção de Fernando Henrique Cardoso, um tucano intrinsecamente ligado a São Paulo.

EMPATADO COM ALCKMIN

Há outro dado animador. Hoje nas pesquisas, Alvaro aparece empatado com o governador Geraldo Alckmin, que já foi candidato a presidente e disputou o segundo turno das eleições com Lula, em 2006.

REJEIÇÃO

Alvaro mira no índice de rejeição. O de Lula e Bolsonaro, líderes nas pesquisas, atinge 70%, e trata-se de um voto quase irreversível.

Identifica aqueles em que o eleitor “não votaria de forma alguma”, conforme expressão dos institutos de sondagem eleitoral.

O EXEMPLO DO MUNDO

Sua migração partidária explica-se dessa maneira. Trata-se de uma tentativa, segundo ele, de fazer com que sua pré-candidatura à presidência vingue. Preferiu um caminho tortuoso, difícil, mas que agora revela-se estratégico. Enquanto “gestores” como João Doria e não-políticos como Luciano Huck ou Joaquim Barbosa desmoronam em suas pretensões, Alvaro Dias adota a tática de vencer batalhas pequenas para conquistar grandes guerras. Não se trata apenas de uma metáfora. Esse é o histórico de campanhas recentes na política mundial.

NUTRIMENTAL COM LUIZ CLÁUDIO VIEIRA

A presença do empresário Luiz Cláudio Vieira numa das posições chave da Nutrimental, é bom reforço que essa que é uma das maiores empresas de alimentos contabilizou em 2017.

Na carreira de Luiz Cláudio há momentos valiosos, como sua fértil passagem pelo sistema RPC de Comunicação, atuando no marketing.

Os amigos mais próximos de Luiz Cláudio costumam brincar com ele: “Você tem mesmo que honrar sua herança genética…” Ele é neto do lendário banqueiro Avelino Vieira, fundador do Bamerindus.

TONINHO VAZ E O VEREDICTO DE FREIRE-MAIA

Um dos personagens do volume 10 de meu livro “Vozes do Paraná” – a ser lançado em 25 de junho -, é o escritor e jornalista Toninho Martins Vaz, que se notabilizou nacionalmente pelas biografias que vem produzindo. Uma das mais polêmicas foi a de Paulo Leminski, que lhe gerou encrencas que até agora rendem com familiares do poeta.

NO FANTÁSTICO

Repórter aguerrido, com passagem por veículos importantes – por anos foi redator do Fantástico, da Globo, e trabalhou para a mesma rede em Nova York-ele foi dos curitibanos que se socorreram do gabinete de Aconselhamento Genético que o geneticista Newton Freire Maia manteve pioneiramente na UFPR, anos 1970.

Depois de examinar sua história de vida e de sua família, Freire-Maia deu-lhe a boa nova: ele estatisticamente estava fora da sentença de morte, que antes atingira seu irmão, de 12 anos, e ao pai, aos 28.

ATROFIA MUSCULAR

De um dos encontros com o mestre especializado em Genética das Populações, Toninho Vaz ficou sabendo que era um “premiado”: fora o único dentre seus familiares mais próximos a escapar da condenação quase certa de uma má formação genética, a da atrofia muscular progressiva.

‘HERANÇA MALDITA’

Primos, tios e outros próximos parentes haviam sucumbido à ‘herança maldita’ que havia atingido os familiares de Toninho, todos moradores do bairro Rebouças, em Curitiba.

AGUACEIRO

A nova sede do jornal Gazeta do Povo, no Tarumã, ficou interditada por muitos dias, em dezembro. O espaço foi literalmente inundado por aguaceiro provocado por falhas do sistema de ar condicionado. Uma parte da equipe foi obrigada a transferir-se temporariamente para a velha sede.

SINAL DOS TEMPOS NOS SHOPPINGS

Uma das mais tradicionais lojas de roupas infantis de qualidade, a Algodão Doce fechou, no Shopping Curitiba. Sinal de que a crise não está poupando ninguém? Ou será que a contenção da taxa de natalidade, constatada pelo IBGE, tem a ver com esse caso específico de roupas para crianças?

SINAL DOS TEMPOS (2)

A propósito: o Shopping Curitiba pode ser considerado – depois de uma avaliação a olho nu – como o shopping center curitibano campeão da crise. As lojas fechadas são muitas. Já o “velho” Muller vai passando lampeiro pelo debacle econômico-financeiro do país. Crise quase zero por lá, a valerem as portas abertas.

VIDENTES ELEITORAIS

Um gancho quase sempre presente nas entrevistas do senador Álvaro Dias é o da tão propalada previsão de “videntes” que apontam a vitória de AD na próxima disputa presidencial. Na entrevista à Folha de São Paulo de agora o assunto voltou à tona.

VIDENTES ELEITORAIS (2)

Sobre tantos casos de supostas previsões do futuro, é bom consultar bibliografia existente sobre o assunto na reputada Duke University, da Carolina do Norte. Sei de, pelo menos, dois curitibanos que por lá andaram, anos 1980, em busca de “luzes” num centro de avaliações sobre premonições que a universidade manteve por um tempo. Um deles foi um dito “parapsicólogo”, já desaparecido; outro ainda permanece em plena atividade. E por vezes sendo consultado por staffs políticos.

“PILHAS DE CADÁVERES”

Prezado Aroldo.

O professor catedrático Ricardo Vélez Rodriguez foi muito claro em seu “recado” aos defensores da velha ideologia comunista, (Platão já no Século IV a.C. (A República) já se referia a esse tipo de governo) e se você me permitir, faço um adendo ao artigo postado na Opinião de Valor (21/11) encimado pelo título “A Revolução que Prometia Mudar o Mundo Criou uma Pilha de Cadáveres”.

UMA TRAGÉDIA

Roberto Campos, político, economista e diplomata, ao comentar “Le Livre Noir Du Communisme: crimes, terreur, répression” (O Livro Negro do Comunismo: crimes, terror, repressão”, fruto de uma profunda pesquisa coletiva de professores e pesquisadores europeus e editado por Stéphane Courtois) nos diz que “o chamado socialismo real foi uma tragédia de dimensões planetárias, superior em abrangência e intensidade ao seu êmulo totalitário do entreguerras- o nazifascismo”.

TRÊS CARNICEIROS

“O comunismo fabricou três dos maiores carniceiros da espécie humana, Lênin, Stálin e Mao-Tse-tung… Produziu quase cem milhões de vítimas em vários continentes (inclusive na Ilha de Fidel Castro), raças e culturas, indicando que a violência comunista não foi mera aberração da psique eslava, mas, sim, algo diabolicamente inerente à engenharia social marxista, que, querendo reformar o homem pela força, transforma os dissidentes primeiro em inimigos e, depois, em vítimas…”.

Não comento. Não invento. Não aumento. Não é preciso dizer mais nada.

ZAIR LOURIVAL SCHUSTER, de Curitiba: jornalista, escritor, pesquisador da história do saneamento no Brasil.

DOM RICARDO É CIDADÃO RIO-GRANDINO

Quando padre Ricardo Hoepers, como pároco de São Francisco de Paula e Santo Agostinho, em Curitiba, o hoje bispo dom Ricardo já era especialista em conquistar amigos, crentes e não crentes, de todos os níveis culturais e sociais.

Agora, depois de ano e meio como bispo diocesano da cidade de Rio Grande, RS, histórica cidade gaúcha e onde está um dos portos mais importantes do país, Dom Ricardo Hoepers conquistou o título de Cidadão Honorário da Cidade de Rio Grande, recebido em sessão solene, em meados de dezembro. A aprovação do nome do prelado, sugestão do vereador Júlio César, foi unanimidade na Câmara Municipal.

CANTATA ADVENTISTA EM JOINVILLE

Em dezembro, Joinville pôde aplaudir um espetáculo comovente e de alta qualidade: a apresentação da Cantata de Natal do Colégio Adventista Costa e Silva. O evento teve a participação de pais e familiares que aplaudiram o coral de 270 alunos e professores. Todos os cantores estavam vestidos com as roupas desenhadas por eles mesmos e produzidas pela Imagine e Use (de Pedro Américo Duarte, de Curitiba).

O MENINO JESUS E O IBGE, A NASA E A EMBRAPA

O Brasil tem autoridade para enfrentar críticas dos campeões de desmatamento mundial

Evaristo Eduardo de Miranda (*)

Por que Jesus nasceu em Belém? Por que José, de forma quase irresponsável, deixou em pleno inverno a cidade de Nazaré, onde tinha casa, amigos e parentes? Por que partiu em viagem com Maria, nos últimos dias de sua gravidez, rumo a Jerusalém? Culpa do censo.

Naquele tempo, o imperador César Augusto realizou o censo do Império Romano “e todos iam se inscrever, cada um em sua cidade” (Lucas 2,3). O censo era levado a sério naquela época, por imperadores e por carpinteiros. Há 2 mil anos, em última análise, um censo levou o Filho de Deus a nascer numa manjedoura em Belém, na Judeia. E não em casa, na Galileia.

O Brasil também deve a um imperador seu primeiro censo, organizado por dom Pedro II, em 1872. Além do primeiro selo postal, da primeira ferrovia, do primeiro telefone, do primeiro telégrafo, da primeira hidrelétrica e da primeira termoelétrica, o Império também nos brindou com o primeiro censo. Um marco sobre a demografia, a economia e a situação social do Brasil do século 19.

Demorou e os carpinteiros da República entraram no ritmo. A cada dez anos o País deveria realizar um censo completo. Em 1910 e em 1930 ele não foi realizado. O de 1990, pulamos para 1991. As dificuldades são muitas. Por mérito de técnicos e dirigentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o censo dota a sociedade de indicadores preciosos e quantificados sobre seus problemas e seus recursos, sempre aperfeiçoando os métodos de aquisição e tratamento dos dados. Para o setor agropecuário os dados do IBGE são essenciais.

Neste tempo de Natal, como nos tempos de José e Maria, o IBGE realiza do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2017, uma investigação estatística e territorial sobre a produção agropecuária do País, prevista para terminar em fevereiro de 2018. O levantamento inclui dados sobre a propriedade rural, produção, área, pessoal ocupado, estoques, efetivos da pecuária, lavouras e silvicultura, entre outros. O setor mais dinâmico da economia precisa dessas informações para avançar ainda mais. Sem números não teremos rumos, seguiremos rumores ou, pior, humores.

Mas nem só de levantamentos de campo vive a inteligência territorial da agropecuária. Há algo no ar além dos aviões de carreira, como dizia o Barão de Itararé. São os satélites de observação da Terra. Eles se multiplicaram neste século. E servem de orientação, como a estrela que guiou os magos até Belém. Centenas de sistemas orbitais produzem imagens diárias da agricultura, com detalhes de até 50 centímetros. A Embrapa Territorial utiliza essas informações em seus estudos sobre o uso e ocupação das terras no Brasil. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi baseado em imagens de satélite. E a agência espacial (Nasa) e o Serviço Geológico dos Estados Unidos acabam de publicar um cálculo das áreas cultivadas do planeta, com base em monitoramento por satélite.

A Terra foi vasculhada com um detalhe de 30 metros por duas décadas por pesquisadores do Global Food Security Analysis – Support Data at 30 meters (GFSAD30). Esse projeto busca trazer subsídios sobre a segurança alimentar no planeta. Ele mediu a extensão dos cultivos, as áreas irrigadas e de sequeiro, a intensificação no uso das terras com duas, três safras e até áreas de cultivo contínuo, etc. Segundo o estudo, o mundo tem 1,87 bilhão de hectares de lavouras. As maiores áreas cultivadas estão na Índia (179,8 milhões de hectares), nos Estados Unidos (167,8 milhões de hectares), na China (165,2 milhões de hectares) e na Rússia (155,8 milhões de hectares).

Esse trabalho interessa ao Brasil, por duas razões. Em primeiro lugar, em 2016 a Embrapa Territorial calculou a área cultivada do País: 65.913.738 hectares (7,8%). O ministro Blairo Maggi tem divulgado esses dados, aqui e no exterior. A Nasa calculou a área de lavouras do Brasil em 63.994.479 hectares (7,6%). Esse resultado confirma o da Embrapa. A diferença foi de apenas 0,2%, para menos, no caso da Nasa.

Em segundo lugar, alguns dados comparativos entre o uso agrícola dos países, de acordo com a Nasa, merecem destaque. O Brasil protege e preserva a vegetação nativa em mais de 66% de seu território. E cultiva 7,6% das terras. A Dinamarca cultiva 76,8%; a Irlanda, 74,7%; os Países Baixos, 66,2%; o Reino Unido 63,9%; a Alemanha 56,9% – e a Europa por aí vai. Os europeus desmataram e exploram intensamente o seu território. A Europa, sem a Rússia, detinha mais de 7% das florestas originais do planeta. Hoje tem apenas 0,1%. A soma da área cultivada da França (31.795.512 hectares) com a da Espanha (31.786.945 hectares) equivale à cultivada no Brasil (63.994.709 hectares)!

A maior parte dos países utiliza 20% a 30% do território com agricultura. Os da União Europeia usam entre 45% e 65%. Os Estados Unidos, 18,3%; a China, 17,7%; e a Índia, 60,5%. Os agricultores brasileiros cultivam apenas 7,6%, com muita tecnologia e profissionalismo. E isso já faz do País uma potência mundial do agronegócio. O que seríamos se cultivássemos três vezes mais, 21% do território nacional, como se verifica no restante do mundo?

Hoje, 21% do Brasil é o que os produtores dedicam à preservação da vegetação nativa e da biodiversidade dentro de seus imóveis. São mais de 177 milhões de hectares registrados no CAR. Sem nenhuma compensação financeira nem ajuda governamental. Esses dados e mapas, corroborados agora pela Nasa e certamente pelo Censo Agropecuário, devem ser divulgados para reduzir a visão distorcida de muitos sobre a agricultura brasileira.

Que agricultura no mundo dedica tal área e tal patrimônio à preservação do meio ambiente? O Brasil tem grande autoridade para tratar desse tema, diante das críticas dos campeões do desmatamento mundial e de suas vaquinhas de presépio.

(*) EVARISTO E. DE MIRANDA é chefe geral da Embrapa Territorial, sediada em Campinas, SP; doutor em Ecologia, pesquisador e orientador de teses universitárias. É diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba (“Fidelis et Constans”), além de escritor.