Confesso que sou preconceituoso com graduações e pós-graduações feitas por brasileiros em países latino-americanos. Especialmente os cursos de Medicina, que sempre exercem fascínio pelo status social que podem dar, e possibilidade de boas recompensas financeiras no imaginário de estudantes brasileiros avessos a se submeterem a cursos aqui no Brasil.

A exceção deve ficar com a Argentina, cujos cursos são sabidamente de qualidade.

Os cursos da Bolívia e Paraguai atraem brasileiros aos magotes, o que é, em si, mau sinal. No Estado de Alto Paraná, Paraguai, cuja capital é Ciudad Del Este são 15mil os estudantes que cursam Medicina. Destes, 98% brasileiros…

OS DOUTORADOS

Meses atrás, fiquei com a pulga atrás da orelha, quando T., um jornalista da terra, muito bem equipado culturalmente, habituado a fazer vestibulares (e nele ser aprovado invariavelmente) de cursos difíceis em universidades federais – “só pra tirar a teima” -, havia se doutorado em Educação no Paraguai.

Depois da leitura da reportagem “No outro lado da fronteira, o sonho de ser médico”, da jornalista Denise Paro, revista Ideias, junho -, até alterei um pouquinho minha visão.

NO REVALIDA

Isso com base nos números mostrados pela matéria, que indicam serem – vejam só – 146, de um total de 1531, os médicos formados no Paraguai aprovados no exame Revalida de 2016. Trata-se de exame obrigatório para o exercício da Medicina no Brasil, a ser feito por brasileiros e estrangeiros graduados no exterior.

COMO SE EXPLICA

Por trás da corrida dos brasileiros a cursos de Medicina especialmente em Paraguai e Bolívia, há muitas explicações. Uma delas, a de que o Governo brasileiro permite que pessoas formadas fora do Brasil em Medicina exerçam a profissão no programa Mais Médico, atuando no SUS, sem necessidade de fazer o Revalida.

Outro fator para a corrida em busca do diploma é o preço cobrado pelos cursos, no Paraguai, por exemplo: chegam no máximo, a R$ 1 mil, contra R$ 6 a 8 mil no Brasil.

FECHANDO AS PORTAS

E não se pode esquecer que o Governo federal resolveu cerrar as portas para a novos Cursos de Medicina, para os próximos cinco anos, o que pode igualmente estar contribuindo para a busca do diploma em “paraísos” como Ciudad Del Este. Lá, apenas lá, são 5 mil brasileiros fazendo Medicina.

Por último, mas não menos importante, gostaria que me informassem sobre a qualidade da massa crítica dos professores de Medicina de Bolívia e Paraguai. E se as escolas de lá têm ou o não o mínimo de equipamento para formar médicos para este século.

Candidaturas (1):

Pastoral da criança serve de modelo para Ratinho

O deputado estadual Ratinho Júnior (PSD), pré-candidato ao Governo do Paraná, afirmou que “a boa prática da Pastoral da Criança na organização de comunidades e na capacitação e voluntários para ações básicas de saúde” pode ser replicado de forma integrada com ações de governo”.

Durante visita ao Museu da Vida, na sede da Pastoral em Curitiba nesta quarta-feira (11/07), Ratinho Júnior disse que “um governo inovador deve aproveitar as boas práticas que funcionam e garantir a implementação de soluções que beneficiem o maior número de pessoas”.

EM 29 MIL COMUNIDADES

A Pastoral da Criança realiza o acompanhamento de 1 milhão de gestantes e crianças de zero a seis anos em mais de 29 mil comunidades de todos os estados brasileiros, além da atuação em mais 10 países. O trabalho, que começou há 35 anos em Florestópolis, no Paraná, se mantém graças à dedicação de 160 mil voluntários.

Na visita, Ratinho Júnior conversou a coordenadora nacional da Pastoral, Irmã Veneranda Alencar, e com o coordenador Internacional, Nelson Arns Neumann. O deputado fez a entrega oficial do diploma de Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná, proposto por ele e aprovado em plenário como forma de homenagear os 35 anos de atividade da Pastoral. o trabalho da Pastoral.

O COMEÇO, EM FLORESTÓPOLIS

Durante a entrega ele destacou “o trabalho iniciado pela inesquecível Zilda Arns, na pequena cidade de Florestópolis, na paróquia de São João Batista alcançou dimensões que refletem a sua grandiosa importância. É um modelo que queremos desenvolver em parceria em um projeto para o Governo do Paraná”, destacou.

Conheça muito sobre os espanhóis no Paraná

A revista Ideias, de Fábio Campana, continua contribuindo fortemente para que o paranaense compreenda o tamanho, a história e a importância das levas de imigrantes que para cá vieram ao longo dos séculos. Nesse trabalho, todo reconhecimento ao texto objetivo, jornalístico, apoiado em irrefutáveis referências históricas, assinado por Diego Antonelli.

Na edição deste mês de junho, os Espanhóis são os personagens centrais da abordagem de Antonelli, com respeitável material iconográfico e apontando curiosidades da etnia, como a especialidade mais relevante desses imigrantes que para o Paraná começaram a vir fortemente no período de 1940/60: trabalhar o mármore.

GRANDES OBRAS

Trabalhar com mármores e pedras em geral foi uma das especialidades espanholas mais requisitadas, particularmente naquele período dos anos 1950, quando o Estado celebraria seu Primeiro Centenário de Emancipação Política. Assim, as grandes obras arquitetônicas daqueles dias, o Palácio Iguaçu, a Biblioteca Pública do Paraná e o Tribunal de Justiça do Estado receberam o mármore, assim como pedras e granitos trabalhados por imigrantes espanhóis.

DONA JUANITA

Enquanto vou lendo a matéria de Antonelli, tento falar com uma vizinha de edifício, dona Juanita Baú (que foi casada com o primeiro cônsul de Espanha no Paraná), e que até poucos anos atrás, com os filhos, dirigia empresas suas voltadas ao mármore e granitos. Não consegui localizá-la.

SÃO CINCO MIL

Não vou privar o leitor de conhecer detalhes de “colônia”, que só em Curitiba deve significar cinco mil espanhóis e seus descendentes. Mas é preciso registrar que com eles ocorre o que é mais ou menos previsível com outros grupos étnicos: as novas gerações não mostram interesse em cultivar as danças típicas nem outras tradições étnicas. Os moços aderem plenamente, isto sim, às realidades dos I Pode etc.

Mesmo assim, o Centro Espanhol, que funciona no bairro Rebouças, ainda pode contabilizar 100 dançarinos em seu grupo.

Alex Canziani como vice de Cida

O deputado federal Alex Canziani quer muito concorrer ao Senado. Aposta em suas sólidas bases eleitorais e em nichos como os da Educação, da Cultura, e ampla penetração que tem no Norte do Paraná e outras áreas.

Ficha limpíssima é o Alex, garantem amigos e adversários.

Pois não é que nos últimos dias começou a correr com certa insistência o rumor de que Canziani poderá ser o vice de Cida Borghetti?

Si non è vero…

DOS LEITORES:

É ADVOGADO PELA UFPR

Caro Aroldo!

Gratíssimo a você e ao Mathias pela publicação do texto sobre o lançamento. Queria contudo informar que não somente cursei até o quinto ano de Direito na UFPR, mas que também me graduei normalmente. Anexo o Diploma.

MANOEL DE ANDRADE, Curitiba

RESPOSTA: então, erro nosso.

————-

PRECIOSIDADE JUBAL

Caro Aroldo,

A matéria publicada nesta quinta, 12, com Jubal Dohms explicando o quanto o Budismo ajudou os meninos da Tailândia sobreviver ao drama da caverna, foi muito elucidativa. Cumprimentos ao estudioso curitibano Jubal, a quem precisamos conhecer mais.

MIRIAM SPOLTZ MACEDO RIBAS, Curitiba

————-

PORTAL ALETEIA

Caro jornalista:

O Portal Aletéia, de Portugal, do qual a coluna publica muitas informações e opiniões – devidamente creditadas – é bom exemplo de como a Internet pode trabalhar com notícias reais, examinando temas de cunho humano e, geralmente, com as chamadas “lições exemplares”.

Continuem com esse material.

SEMIRAMES NAVARRO OPITZER, Palmas, Tocantins

Opinião de Valor:

Suicídio e filosofia

Por Edmilson Mário Fabbri (*)

Seu Armando é um paciente meu de 90 anos, exemplo de alegria de viver.

Nascido na Espanha, veio ao Brasil ainda criança. Aqui fez sua vida de maneira dura e digna (segundo ele). É meu paciente há 20 anos e dentre as diversas comorbidades que o acometem, a mais limitante é uma doença pulmonar crônica, sequela dos anos de fumante, necessitando hoje de oxigênio contínuo, não se incomodando de levar o cilindro para lá e para cá, apelidando-o carinhosamente de “mascote”. Viúvo há 10 anos, desde então não fuma mais. Homenagem a esposa que tanto o aconselhava com relação ao cigarro, porém, os pulmões já estavam comprometidos.

HÁBITOS SOCIAIS

O que mais me chama atenção nele são seus hábitos sociais regulares, independentemente de suas dificuldades.

Encontra com amigos diariamente em um bar próximo de sua casa, onde jogam conversa fora.

Uma vez por semana, frequenta um baile da terceira idade, onde após reforçar o oxigênio, consegue dançar umas duas músicas. Diz ter duas “garotas” de 70 anos muito interessadas nele, mas não quer compromisso sério, brinca.

Reúne filhos e netos no almoço aos domingos em sua casa. Vez por outra ele mesmo faz uma ‘paella’ para manter a tradição.

Gosta de um bom vinho espanhol, e, como único arrependimento na vida, lamenta o dia que começou a fumar.

LUTA PELA VIDA

Luta com unhas e dentes pela vida. Vai regularmente às consultas e declara “- Doutor, essa vida é boa demais para eu abandoná-la. Quando eu morrer vou sentir saudades de mim mesmo”, completa.

Vocês devem estar se perguntando do porquê deste relato, é que fiquei estarrecido com a notícia da morte do chef Anthony Bourdain, 61 anos, no mês passado, por suicídio, em um quarto de hotel.

Apresentador famoso, conhecido mundialmente, apresentava um programa muito bom sobre gastronomia pelo mundo, já tendo estado no Brasil algumas vezes. Boa pinta, levava uma vida de dar inveja a muitos.

Demonstrava bom humor e alegria. Viciado em heroína, vinha em crise no seu relacionamento amoroso.

CONTRA A VIDA

Sem entrar no viés da droga, pois compromete em muito as funções cerebrais, gostaria de me ater na questão filosófica do sentido e valor da vida. Como pode alguém atentar contra ela?

Olho Seo Armando e fico imaginando toda sua dificuldade diária em viver, em função do desgaste de seus 90 anos, somados às todas comorbidades que enfrenta e que o limitam. Limitam? Tentam, mas não conseguem, ele simplesmente não as aceita e as vence todos os dias com determinação e vontade.

ESPERANDO O MELHOR

Já vi pais internarem filhos; pessoas receberem implacavelmente diagnósticos de cânceres malignos; acidentes trágicos dos mais diversos, e, mesmo assim, essas pessoas, apesar de toda dor, mantiveram-se vivas, na esperança de dias melhores.

Mas olhemos apenas Seo Armando e o chef Bourdain, como pode tanta alegria e vontade de viver, apesar de todas as dificuldades e, já tendo vivido tanto, comparada a uma situação tão confortável, com 30 anos a menos e com tantas benesses? Um dia declarou “não conheço ninguém com mais vontade de morrer do que eu mesmo”.

O PESSIMISMO

Explorando nossos filósofos e pensadores antigos, podemos pegar Arthur Schopenhauer, que tinha como uma de suas características principais, uma manifestação exemplar de pessimismo filosófico. Tinha como uma de suas máximas a ideia de que o sofrimento é positivo, pois se faz sentir. O que chamamos de felicidade é negativo, no sentido de que não a percebemos. Ainda na sua concepção, viver é sofrer. Duas pérolas chancelam suas ideias: “Uma vida feliz é impossível. O máximo que se pode ter é uma vida heroica”. A outra, “hoje está ruim e cada dia vai piorar até o pior acontecer”.

Mesmo diante de todo o seu realismo pessimista, não cometeu suicídio e morreu aos 72 anos.

ACREDITAR É PRECISO

Para onde caminhamos? Que vazio existencial é esse que não permite que algumas pessoas acreditem no amanhã?

No mundo todo se observa um aumento no número de suicídios.

Impressionantemente nos jovens. Algo alarmante que merece atitudes imediatas através da educação, com ensino nas escolas desde o primário, de matérias ligadas à filosofia, fazendo nossos jovens pensarem mais, dando-lhes conteúdo, mostrando-lhes um mundo real. Estão muito ligados à tecnologia, achando que este mundo é virtual. Apresentam vazios existenciais enormes sem respostas adequadas.

CONTATO FAMILIAR

Há um distanciamento do contato familiar contínuo, não se fazem mais as refeições juntos. Cada um com uma TV no quarto ou ligados em seus celulares, durante os encontros.

É bem verdade que vivemos em uma época de necessidades extremas de trabalho, com deslocamentos grandes e muita perda de tempo. Ainda assim se valorizássemos o pouco tempo que temos e privilegiássemos nossos filhos com bons diálogos e exemplos, talvez começássemos uma mudança importante em seus conceitos, preenchendo um pouco mais o vazio que possa estar lhes afligindo.

CONTRA PESSIMISTAS

Para contrapor Schopenhauer, Nietzsche e outros filósofos pessimistas, temos Tales de Mileto, Aristóteles e Epicuro fundador da escola da felicidade, postulava que o equilíbrio e a temperança dão origem a felicidade.

Feliz ou triste, otimista ou pessimista, doente ou saudável, jovem ou idoso. Não importa, a vida é uma experiência maravilhosa que deve ser vivida em sua plenitude. Todos os momentos contam. Todos fazem parte de nossa história. É um livro sendo escrito, que o último capítulo seja obra do universo e não de um desejo de abreviar seu final.

(*) EDMILSON MÁRIO FABBRI, terapeuta neurolinguístico, médico, cirurgião geral. É diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba

Curiosidade:

A origem dos nomes das notas musicais: um hino católico a São João Batista!

Composto há mais de 1200 anos por um monge beneditino, o hino inspirou outro monge beneditino a batizar a escala musical

Redação da Aleteia | Jun 27, 2018

Os nomes das notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, têm quase 1000 anos de idade e brotaram de uma fonte mais antiga ainda: eles vêm de um hino a São João Batista, composto há 1200 anos, no qual cada frase era cantada um grau acima na escala.

Os nomes das notas vêm da primeira sílaba de cada uma dessas frases, com apenas duas adaptações: o “ut” foi trocado por “dó” para facilitar o solfejo, enquanto o “si” é formado pelas iniciais de Sancte Iohannes (“ó São João”).

Eis o hino em latim, conhecido como “Ut queant laxis” ou “Hymnus in Iohannem“:

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes.

Como a construção das frases em latim é diferente do habitual em português, apresentamos abaixo uma tradução que segue a ordem das palavras mais usual em nossa língua:

“Ó São João,

limpa a culpa do lábio impuro,

para que os servos possam

ressoar a pleno pulmão

as maravilhas dos teus feitos”.

Este hino foi composto no século VIII pelo monge beneditino Paulo Diácono, que também era historiador. Ele vivia na Lombardia, no Norte da atual Itália, que ainda não era unificada. Já no século XI, outro monge beneditino recorreu a esse cântico para nomear os sons hoje tão conhecidos dessa escala: o também italiano Guido D’Arezzo.

Guido d’Arezzo, que era grande conhecedor da arte musical, regia o coro da catedral de Arezzo. Por ter sido o responsável pela nomeação das notas musicais, ele se tornou uma das figuras mais importantes da história da música.