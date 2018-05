Flamengo bate Ponte e larga na frente nas oitavas da Copa do Brasil

O Flamengo largou na frente da Ponte Preta nas oitavas de final da Copa do Brasil e venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira, em pleno estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pelo jogo de ida, com um gol do centroavante Henrique Dourado.

Com o resultado, o time carioca joga pelo empate na partida de volta, na quinta-feira da semana que vem, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Como não há mais regra do gol qualificado na Copa do Brasil, o time paulista precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória com vantagem mínima leva a decisão para os pênaltis.

O Flamengo foi melhor no primeiro tempo e teve mais posse de bola, mas com poucas finalizações. A Ponte Preta jogava no contra-ataque, mas também tinha dificuldade para penetrar na defesa adversária.

O problema do Flamengo se resolveu com uma boa bola de Éverton Ribeiro, aos 32 minutos. O meia encontrou Lucas Paquetá livre na linha de fundo e o garoto cruzou rasteiro para Henrique Dourado completar para o gol e abrir o placar.

Na segunda etapa, a Ponte Preta foi obrigada a sair um pouco mais para o ataque, mas seguia com problemas para criar lances de perigo contra o gol de Diego Alves. Mais recuado e satisfeito com o resultado, o Flamengo passou a administrar a posse de bola, tocando na defesa e com pouca objetividade.

Aos 33 minutos, na melhor chance da Ponte Preta, Felippe Cardoso desperdiçou duas oportunidades seguidas para empatar. Em falha do zagueiro flamenguista Léo Duarte, a bola sobrou dentro da área para o centroavante paulista, mas ele bateu alto e ela explodiu no travessão. No rebote, Diego Alves evitou o gol com grande defesa e garantiu a vitória por 1 a 0.

A Ponte Preta agora fará o dérbi de Campinas contra o Guarani, neste sábado, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quinta rodada do Brasileiro da Série B. O Flamengo vai receber o Internacional, neste domingo, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 x 1 FLAMENGO

PONTE PRETA – Ivan; Igor Vinícius, Renan Fonseca, Reynaldo e Marciel; André Castro, Lucas Mineiro, Felipe Saraiva (Aaron), Tiago Real (Paulinho) e Orinho (Júnior Santos); Felippe Cardoso. Técnico: Doriva.

FLAMENGO – Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Éverton Ribeiro (Pará) e Lucas Paquetá; Geuvânio (Jean Lucas), Henrique Dourado e Vinicius Junior (Marlos). Técnico: Maurício Barbieri.

GOL – Henrique Dourado, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO – André Castro (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA – R$ 95.805,00.

PÚBLICO – 9.060 pagantes (9.789 no total).

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).