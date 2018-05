Em aula com cães, guardas municipais encontram droga dentro de ônibus

Uma sacola, escondida dentro de outras duas sacolas, no fundo de uma mochila, com mais de um quilo de maconha, foi encontrada por equipes da Guarda Municipal após abordagens feitas em ônibus da linha Pinheirinho-Araucária, na tarde desta quinta-feira (10/5).

A abordagem fazia parte do curso coordenado pelo Grupo de Operações com Cães (GOC), que termina nesta sexta-feira (11/5). Durante toda a tarde, 11 ônibus e 450 pessoas foram abordadas como parte do treinamento.

“Em um desses casos, o nosso pastor belga malinois Thor farejou a mochila com a droga e também o dono dela, confirmado na sequência por outros passageiros”, conta o coordenador do GOC, Antônio Carlos Flausino. O rapaz, de 19 anos, e a droga foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Curso do GOC

A capacitação para o manejo de cães, coordenada pelo GOC, tem uma carga horária de 160 horas.

Além de agentes de segurança de diversas instituições, inclusive de outros estados, participam representantes do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) e do Departamento Penitenciário (Depen) do Paraná.