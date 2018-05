EM 7 DE JUNHO, NOVO MOVIMENTO DETONA ARRANCADA EM FAVOR DE ÁLVARO

Que Álvaro Dias tende a ser muito bem votado para presidente da República no Paraná, quase ninguém dúvida. No entanto, um grupo de empresários de primeiro time e políticos está passando das manifestações de otimismo à prática em torno da AD: esse pessoal fundou em Curitiba o Movimento Suprapartidário para Desenvolvimento do Paraná que passa a ter um papel de militância explícita e ampla.

O grupo nasceu a partir de lideranças do IDL e do Pró-Paraná, duas entidades voltadas à valorização do papel, seu potencial, sua gente. Dia 7 de junho “detonará” suas ações visando a eleger Álvaro.

CAPITAL HUMANO

Desse grupo de patrícios paranaenses fazem parte, por exemplo, os ex-governadores Mário Pereira e João Elísio Ferraz de Campos, os empresários Francisco Simeão Neto, Oriovisto Guimarães, Joel Malucelli, dentre outros. Os ex-deputados Nilson Sguarezzi e Johny Varisco são dos políticos engajados no novo movimento, assim como prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores e vice-prefeitos de pelo menos 300 cidades do Paraná. Presidentes de associações microrregionais também estarão no grande encontro.

EM 7 DE JUNHO

Pois anotem: no próximo dia 7 de junho, o Movimento Suprapartidário para o Desenvolvimento do Paraná fará reunião, às 10 horas, com Álvaro Dias, no restaurante Madalosso, de Santa Felicidade, reunindo todas essas lideranças; depois de acertados os detalhes do “modus operandi” do movimento, haverá almoço em torno do presidenciável. Álvaro discursará expondo suas metas, suas propostas.

JANELA DE OPORTUNIDADE

Os organizadores do movimento estão otimistas. Acham que se Álvaro sair do Paraná com votação expressiva, como a última que teve aqui, “e mais 6% que conquistará no resto do país”, terá todas as condições para eleição.

Uma fonte do Movimento insiste na tese do grupo: “Álvaro é a melhor janela de oportunidades que o nosso Estado já teve de chegarmos à Presidência.”

Uma das bandeiras mais caras ao grupo, dentre as levadas a Álvaro, está a da federalização das universidades estaduais, o que, se consumado, significará a economia anual de, pelo menos, R$ 3 bilhões, recursos que poderão ser, então, direcionados à ampliação da infraestrutura rodoviária e ferroviária do Estado.

CODINOME NA CASA CIVIL

Pela enorme capacidade que vem demonstrando em “sentar em cima” da papelada que deveria estar movimentando a Casa Civil do Governo, o deputado Dilceu Sperafico passou a ser chamado de “Não espera, Sperafico”.

ALCENI NÃO É DE GUERRA

(PRIMEIRA PARTE)

O ex-ministro da Saúde e médico pediatra Alceni Ângelo Guerra, 72 anos, tem uma missão árdua pela frente. Acostumado a aparar arestas na vida política, ele assumiu posição de assessor especial da governadora do Paraná, Cida Borghetti, há menos de uma semana. Guerra desvestiu o pijama de homem privado e aceitou convite de Cida, retomando, assim, à carreira de administrador público que prometera abandonar.

SENTIMENTO DE EFEMERIDADE E DE RENOVAÇÃO

Sua tarefa, a princípio, é agir como um bombeiro. Pretende apagar o fogo das vaidades de uma administração pública que carrega em seu bojo o sentimento de efemeridade, em um governo de oito meses e, ao mesmo, de renovação, caso Cida Borghetti conquiste a reeleição. Os números a seu favor podem ganhar fôlego já nas próximas pesquisas. Afinal, há um condimento feminino de confiança que ela, inegavelmente, parece inspirar.

CEM ANOS DE “SOLEDADE”

Guerra é sobrenome, mas está longe de definir a história do gaúcho, nascido em Soledade, no interior do Rio Grande do Sul. Abusando de um trocadilho literário, a família Guerra, certamente, não viveu cem anos de “soledade” antes de fincar raízes profundas e construir um patrimônio invejável em Pato Branco.

NO TREM DESGOVERNADO DE COLLOR

Um fantasma ronda a biografia de Alceni Guerra e dele não vale a pena se esquivar. Quando Ministro da Saúde na administração do ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) – hoje ensaiando uma banda de pífanos (alguns diriam pífios) em sua tentativa de retornar ao Planalto –, Alceni viu seu nome envolvido em escândalo que, em anos posteriores, seria devidamente esclarecido em seu favor, ainda que as sequelas permaneçam.

PRÓXIMO PRESIDENTE

Segundo a versão de Guerra, ele teria sido chamado ao gabinete de Collor em 19 de outubro de 1991 e ouvido dele uma revelação surpreendente:

– Ele me disse assim: “Eu já me decidi. Você será meu sucessor. Quero que perca esse sotaque paranaense, procure os ministros militares, os líderes políticos e o presidente do STF e os deixe informados. Você tem dez dias”.

O CASO DAS BICICLETAS

Foi então, segundo Guerra, que as denúncias se precipitaram. Em poucos dias, os jornais publicaram informações dando conta de que o Ministério da Saúde comprara 22 mil bicicletas superfaturadas, através de uma concorrência fraudulenta que beneficiava as Lojas Do Pedro, pequena rede de comércio de eletrodomésticos localizada em Curitiba. As bicicletas seriam usadas por agentes da Funasa, a Fundação Nacional de Saúde – órgão vinculado ao ministério – para o combate à cólera.

COISA DE ACM

Guerra atribui a responsabilidade da denúncia ao ex-senador baiano Antônio Carlos Magalhães (1927-2007), cujo projeto era transformar em presidente da República o filho, Luiz Eduardo Magalhães, falecido em 1998, aos 43 anos, e resolveu contra-atacar com um ‘dossiê fajuto’.

– Hoje eu entendo o senador. Eu até o encontrei, tempos depois, e nós tivemos uma longa conversa. Era natural que ele ambicionasse a eleição do filho à presidência. Mas aquele episódio quase enterrou minha carreira política. Por sorte, Paulo Brossard, o presidente do STF à época, e o procurador-geral da República, Aristides Junqueira, entenderam que não havia, no caso, qualquer ilícito penal e o arquivaram – afirma.

(CONTINUARÁ)

PARANAGUÁ DECRETA “CAMINHADA PELA PAZ”

As jovens Cinthia Cordeiro e Patrícia Camilo, que tiveram a ideia de fazer a “Caminhada pela Paz”, como uma forma da população de Paranaguá mostrar sua indignação pela onda de violência que assola a cidade, firmaram o propósito de manter a mobilização.

GRUPO DE APOIO

No sábado, dia 12, elas se reuniram com o grupo de apoio para fazer uma avaliação do dia 10 e preparar o encaminhamento da “Carta Aberta”, lida durante a caminhada, solicitando segurança efetiva para o município de Paranaguá e Litoral. Desta reunião surgiu o movimento organizado:

“Paranaguá Contra a Violência”.

CARTA ABERTA

Os participantes do movimento, estão protocolando esta semana a “Carta Aberta” em vários órgãos e setores públicos, propondo o prazo de 10 dias para que respondam os itens pertinentes a cada área. “Vamos acompanhar o cobrar estas respostas, bem como informar a população sobre estes resultados”, afirmou Cinthia Cordeiro. “Convidamos as pessoas, grupos, associações, enfim todos os que quiserem ajudar, lembrando que o movimento é apartidário e ecumênico”, finaliza.

SUPERAR VIOLÊNCIA

Os próximos passos do movimento “Paranaguá Contra a Violência”, além do acompanhamento das reivindicações da “Carta Aberta” são: providenciar uma identificação visual para o grupo e participar do fórum “Fraternidade e Superação da Violência” no Teatro Rachel Costa, dias 21,22 e 23 deste mês.

DOS LEITORES

“SOBRE EDINHO, MATÉRIA PERFEITA…”

Boa noite.

Eu, Cirleide Silva, venho solicitar deste meio de comunicação que exclua o nome da Femotiba da matéria que fala do Edinho Vieira; Sou presidente da Federação mas não usamos a entidade para fazer acertos ou apoiar Candidatos.

Conheci o Sr. Edinho devido nosso evento que aconteceu dia 05 de maio, um amigo me apresentou dizendo que o mesmo poderia patrocinar o evento, não dispensamos o apoio deixando claro que essa contribuição não nos deixaria amarrados para lhes apoiar; O fato é que se tivéssemos confiado nele… e não buscado outros apoios para o nosso evento, com a ajuda dele o mesmo não teria acontecido, pois não nos ajudou em nada, um centavo que fosse e somente na véspera do evento foi capaz de nos falar que não tinha meios para isso. Embora houvesse prometido ajuda.

Toda a matéria ficou perfeita, pode deixar meu nome: gostaria de tirasse apenas o nome da Femotiba, pois a entidade pode ficar manchada veiculada com o nome desse cidadão…

Agradecemos sua compreensão desde já. Dúvidas ou maiores esclarecimentos, meu contato é 41 997055580

CIRLEIDE SILVA, Curitiba

—————

DEONILSON: SÓ AGORA?

Caro jornalista, muito boas as análises sobre o “Imperador” Deonilson Roldo, que pintou e bordou no Paraná por dezenas de anos; Sim, dezenas, pois a coluna esqueceu de dizer que ele foi também secretário de Comunicação de Jaime Lerner no Governo.

Mas tenho de registrar minha estranheza, perguntando: por que só agora a coluna resolveu entrar num assunto tão importante? E por que não dá os nomes dos dois “vigários” de Deonilson, seus notórios parceiros em toda sorte de empreendimento público e privado? Alguns nem sempre muito bem explicados…

MARIA RITA SANSONE RAUSCH, Curitiba

————

TONI TAMBÉM GANHOU NA PUBLICIDADE

Caro professor,

A matéria “memória” de Toni Garcia, esse epifenômeno da vida paranaense, ficou quase perfeita. Foi mostrado, sem paixões, o perfil de um tipo humano envolvente, para o bem e, muitas vezes, para ações nebulosas, como as que o ligaram às ações no Banestado pelas quais foi condenado pela justiça.

Como tenho bem presente em minha memória o Paraná dos anos 1980, digo: faltou lembrar que Toni Garcia, então genro de Ney Braga, teve muitas facilidades para trabalhar na área de publicidade e propaganda do Governo. E assim ganhar bom dinheiro.

Ele foi, oficialmente, empregado da antiga agência de publicidade que era a queridinha dos secretários de Imprensa de Ney Braga. Sei os nomes dos dois secretários, que estão aí mesmos – um rico, outro, pobre.

Na prática, Toni teria sido um sócio oculto dessa “máquina de gerar milhões”.

M.N.VENTURA LIMA, Curitiba

————–

LUIZ CARLOS MARTINS LEVA LIDERANÇAS A CIDA

Caro professor,

Promovemos hoje (14) o encontro de prefeitos e vereadores da Região Metropolitana, Norte Pioneiro e Litoral do Paraná, com a governadora Cida Borghetti. Ela nos recebeu de braços abertos e ouvidos atentos para todas as reivindicações dos municípios que atendemos. Essas lideranças que estiveram hoje no Palácio Iguaçu estavam lá para fazer valer a voz do povo. Estamos a 100 km/h, igual a governadora. Saiba os detalhes aqui em meu site: http://www.luizcarlosmartins.com.br/luiz-carlos-martins-promove-encontro-de-prefeitos-com-cida-borghetti/

LUIZ CARLOS MARTINS

PARCERIA:

NOVA UNIDADE DO SENAI EM PINHAIS

O Senai já atuava em Pinhais desde 2003, quando foi firmada uma parceria com a Fundação Weiss Scarpa, que atua com ação social. Inicialmente, os cursos eram ofertados em um salão paroquial, até que a fundação cedeu um prédio para que a instituição se instalasse. Com a necessidade de ampliação da estrutura, a fundação cedeu, em regime de comodato por 25 anos, um terreno de 10 mil metros quadrados para que o Sistema Fiep construísse a nova unidade inaugurada nesta segunda.

MUITA DEMANDA

O presidente do Sistema Fiep, Edson Campagnolo, destacou a importância da parceria para a expansão das atividades da entidade, necessária para atender o número crescente de indústrias que se instalam em Pinhais e municípios vizinhos. “Pela proporção que tomou a cidade de Pinhais e outros municípios da região, percebeu-se a necessidade de se investir mais”, explicou. “Quanto mais demanda houver nos municípios e nas regiões, ali o Sistema Fiep estará presente, dando a oportunidade para que as pessoas se qualifiquem e busquem o conhecimento para depois colocar em prática nas empresas”, completou.

CANDIDADATURAS (I)

NA EXPOINGÁ RATINHO JUNIOR EXPÕE A FORÇA DO AGRO PARANAENSE

O pré-candidato ao governo do Paraná, deputado estadual Ratinho Junior, prestigiou a 46ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá. Acompanhado de assessores e apoiadores políticos, foi recepcionado pela presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo.

A comitiva passou pelos principais ambientes da Feira, como Museu do Vídeogame, Pavilhão Azul e a Fazendinha. Durante a visita, Ratinho Junior relatou sobre a importância do evento para o Estado. “A Expoingá é a matriz do agro. Além de levar entretenimento às famílias, traz muita tecnologia, genética e conhecimento aos agricultores e pecuaristas, sem dúvidas é essencial para a inovação”.

HOMENAGEM

Ratinho Junior, acompanhado do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, participou ainda de uma homenagem ao funcionário Zé Rosa, engenheiro agrônomo aposentado, com mais de 47 anos de serviços prestados ao Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

CANDIDATURAS (2)

OSMAR EXAMINA POLÍTICAS PARA MEIO RURAL

Fortalecer as cooperativas do Paraná, estabelecer políticas públicas específicas voltadas aos médios e pequenos produtores rurais e implantar projetos para a geração de emprego e renda. Esses foram os principais pontos debatidos pelo ex-senador Osmar Dias e pelo deputado estadual Marcio Pauliki durante a visita à 46ª Expoingá, em Maringá, na noite de quinta-feira (10).

Pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar tem visitado e percorrido o estado para conversar e debater com lideranças sociais, econômicas e políticas de cada região. Esses debates são fundamentais para embasar o trabalho de elaboração do plano de governo de Osmar Dias.

FALANDO COM A SOCIEDADE

“Todas essas conversas que temos com a sociedade nos ajudam e muito para entender as principais demandas dos diferentes setores.

Neste caso, ao conversar com os produtores rurais e com as cooperativas procuramos estabelecer diretrizes para esses setores a fim de ampliar cada vez o protagonismo do Paraná nessa importante área para a economia nacional”, ressalta Osmar Dias, que inclusive foi homenageado pela Cocamar durante a visita em Maringá.

PLANO DE GOVERNO

O deputado Pauliki, que é pré-candidato a deputado federal, é um dos responsáveis pela coordenação do plano de governo de Osmar.

Pauliki está se dedicando em elaborar projetos e programas que estimulem a geração de emprego e renda. “Para isso é fundamental implantar políticas públicas a partir das demandas de cada setor. Assim, temos a oportunidade de atender os principais anseios da população, gerando renda e emprego para todos os paranaenses”, destaca Pauliki.

CURRÍCULO

Osmar Dias possui ampla experiência no setor produtivo. Além de ser engenheiro agrônomo e produtor rural, foi presidente da Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná e secretário estadual de Agricultura em dois governos distintos. Chegou a ser contemplado com os prêmios Cooperativismo do Ano-Paraná e Integração Latino-Americana/Setor Agropecuário. Foi eleito senador na década de 90 e no Senado defendeu a criação de uma CPI para investigar denúncias de corrupção no governo federal. Osmar foi ainda reeleito ao Senado em 2002 e também ocupou o cargo de vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil.

Pauliki é gestor e administrador com vasta experiência no mercado. Eleito deputado estadual na última eleição, já marcou seu nome com projetos importantes. É autor, por exemplo, do programa Nota Paraná Solidária, que beneficia entidades sociais por meio de doações de notas fiscais sem CPF. Também é de Pauliki a autoria do projeto da criação dos Distritos Industriais Regionais e do Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG), além de ter aprovado mais de 10 projetos de lei, entre eles o que regulamentou os tratamentos da equoterapia praticada pela Polícia Militar no Paraná.

(Assessoria de Imprensa de M.Pauliki)

OPINIÃO DE VALOR

FLAMINIA GIOVANNELLI, A MULHER MAIS INFLUENTE DO VATICANO

As confissões de uma vida a serviço de cinco papas

Silvia Costantini (*)

Flaminia Giovannelli, subsecretária do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, foi a primeira mulher leiga nomeada subsecretária do Conselho Pontifício para a Justiça e Paz. Hoje, ela é a mulher mais influente do Vaticano.

Dentro de algumas semanas, ela deixará o cargo por razões de idade. Sorridente, ela aceita neste momento cheio de emoção compartilhar com Aleteia algumas reflexões.

SUAS ORIGENS

“Eu tive uma infância serena. Papai era um funcionário público internacional, ligado ao Ministério italiano da Indústria, que ajudou a construir a Europa. Depois, quando abriu o Mercado Comum em 1959, nos mudamos para Bruxelas”, ela nos conta.

“Eu tive uma infância e adolescência muito felizes, com pais magníficos que me deram equilíbrio – ela reconhece. Não foi uma vida fácil, vendo que eles se casaram em 14 de abril de 1940, e meu pai foi para a guerra logo em seguida, em 2 de junho, e novamente em 1946. E isso não foi fácil, mas eu tinha um testemunho de fidelidade de ambas as partes. Eu perdi meu pai aos 19 anos e morei com minha mãe até ela morrer em 1999”.

AO SERVIÇO DE CINCO PONTÍFICES

Depois de se formar em Ciências Políticas, em 1974, Flaminia começou a trabalhar para a Santa Sé, no Pontifício Conselho Justiça e Paz.

Ao contrário de seus colegas de escritório, ela não fazia parte de um movimento comunitário ou religioso. Ela era simplesmente uma jovem paroquial a serviço do papa. “Isso me fez estar em crise – ela confessa. Mas o então secretário, padre Roger Joseph Heckel, disse-me ‘você está comprometida aqui’. E essas palavras me ajudaram muito”.

Assim, ela descobriu que seu compromisso cristão era precisamente seu trabalho no Vaticano. Entendeu então que não podia ser apenas uma funcionária. Pelo contrário, seu serviço ao papa tornou-se um serviço aos direitos fundamentais do homem, graças à contribuição da doutrina social cristã.

De fato, nos últimos anos, seu profundo conhecimento sobre ética, trabalho, economia e finanças tem sido decisivo para a contribuição oferecida pela Santa Sé para as questões de desenvolvimento integral em instituições internacionais, particularmente na ONU e na União Europeia.

Para explicar a importância da doutrina social cristã, Flaminia toma emprestado “um tema que o Papa Francisco abordou na Evangelii Gaudium, quando diz que ‘o tempo é superior ao espaço’”.

“Eu diria que na economia isso é particularmente importante porque uma das causas da crise econômica e financeira, cujas consequências sofremos, é o aumento das desigualdades e disparidades. E uma das causas é a financeirização da economia. E isso é devido a querer ter lucros imediatos”.

No coração de Flaminia, além de seu trabalho no Vaticano, havia o desejo de fazer mais, especialmente pelos mais indefesos. E assim, respondendo ao pedido de um padre moçambicano, ela lançou o projeto O’Viveiro (Oviveiro.org), “para restaurar a dignidade e oferecer educação a meninas africanas”.

“Esta iniciativa é uma dádiva que o Senhor me deu, porque tendo estudado a questão do desenvolvimento dos pobres por tantos anos, assim tive a oportunidade de vivenciá-la”.

A associação sem fins lucrativos O’Viveiro oferece a vinte meninas muito pobres, de 10 a 18 anos, a maioria órfãs, da província de Tete, norte de Moçambique, a possibilidade de continuar seus estudos e ingressar no mundo do trabalho.

Esta associação funciona em uma das áreas mais pobres de Moçambique – empobrecido pela falta de desenvolvimento. Representa o paradigma da pobreza, porque se encontra na zona subsaariana da África, e as mulheres com 12/13 anos começam a ter filhos, são forçadas a se casar prematuramente.

O centro é dirigido por um casal cristão local.

MANEIRA ADEQUADA

Flaminia explica a importância de que o centro seja dirigido por pessoas do local, porque “elas conhecem a mentalidade dos habitantes locais, e isso nos permite saber o que fazer, porque não só fazer o bem, mas fazê-lo da maneira adequada”.

“Aqui eu pude ver como o Evangelho faz a diferença: nesses lugares você toca com a mão. De fato, nesses lugares a instituição do casamento não existe, nem a fidelidade… são questões que nem são conhecidas”.

“A associação, através da formação cultural e espiritual dos jovens que acolhe, tenta oferecer-lhes uma possibilidade de resgate, uma dignidade que lhes foi negada”.

NO FINAL DE UMA CORRIDA, ENTRE ALEGRIAS E SAUDADE

O fim do serviço profissional da Flaminia no Vaticano está perto, agora que ela irá se aposentar. Olhando para os anos de serviço, esta mulher, com um grande senso do bem comum, sublinha o sinal indelével que todos esses anos de trabalho/missão a deixaram.

“Levo comigo o aprofundamento da fé, o senso de interesse pelo social, os outros, a sociedade. Não falo apenas das obras de misericórdia, mas desse interesse pela sociedade, pelo bem comum, que não teria se não tivesse trabalhado neste contexto”.

“Quando me aposentar, vou sentir saudades da minha vida todos os dias, da disciplina do trabalho, de fazer as coisas todos os dias, mas acima de tudo, dessa riqueza de contatos que mantenho há anos, especialmente com tantos jovens”.

E pensando no futuro, ela se despede com estas palavras: “Eu vivo cada dia. Não sei como me organizarei no futuro, mas com certeza colocarei tudo nas mãos do Senhor: Ele cuidará de mim!”.

(*) Silvia Costantini, publicado em 10 de maio de 2018 no Portal Aleteia (https://pt.aleteia.org/)

PARANÁ MUNICIPALISTA

EM 40 DIAS, ESTADO CONFIRMA R$ 235 MILHÕES PARA AS CIDADES

Desempenho foi destacado pela governadora Cida Borghetti durante reunião da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec). Determinação é trabalhar junto com os prefeitos para agilizar atendimento às demandas da população

A governadora Cida Borghetti participou nesta terça-feira (15) da reunião da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) e destacou o balanço do atendimento às prefeituras desde que iniciou a gestão, há pouco menos de 40 dias. Foram autorizados R$ 235 milhões para mais de 200 municípios, por meio de cerca de 300 convênios.

A determinação, afirmou a governadora, é que o Estado trabalhe junto com os prefeitos para agilizar os projetos e atender as demandas da população. “Somos um governo municipalista, estamos todos do mesmo lado com o objetivo de trabalhar para as pessoas”, disse ela no encontro, realizado no auditório da Polícia Rodoviária Federal, em Curitiba.

Os recursos repassados às prefeituras se destinam a projetos apresentados pelas prefeituras, principalmente para obras de melhoria da infraestrutura urbana e para modernização do parque de máquinas.

METROPOLITANAS

A governadora disse que, como deputada estadual, foi autora de estudos para a criação das Regiões Metropolitanas. “Fiz isso porque sei da importância do trabalho em conjunto e a importância da parceria com o Estado para levar os serviços do governo”, afirmou.

“Com essa integração quem ganha é a população”, afirmou o presidente da Assomec e prefeito de Fazenda Rio Grande, Márcio Wozniack. “A relação com o Governo do Estado sido muito boa, com portas abertas aos prefeitos para ouvir as demandas e pensar soluções”, disse ele.

A Assomec representa 29 municípios, onde vivem mais de onde vivem cerca de 4 milhões de habitantes. Durante a reunião, os prefeitos discutiram ações e projetos de interesse da região e alinharam as pautas que serão levadas à Marcha dos Prefeitos, em Brasília. Também falaram sobre a importância dos consórcios intermunicipais. “Somos municípios com problemas comuns, por isso, temos que discutir e buscar soluções”, disse Márcio Wozniack

INTEGRAÇÃO

Para o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, a presença da governadora na reunião reforça o compromisso do Estado com a Região Metropolitana. Ele citou obras importantes como as ligações metropolitanas, as obras da Linha Verde Norte e Sul e da Rodovia da Uva, que é uma importante ligação da região norte da cidade. “Temos o entendimento de que Curitiba é uma só, seja no transporte coletivo, no atendimento a saúde, na educação e, principalmente, na infraestrutura, que atende não só a capital mas também a Região Metropolitana”, disse ele.

Reuniões como essa, disse o prefeito de Campo Magro, Cláudio Casagrande, permitem transmitir de uma forma mais rápida ao Governo do Paraná as necessidades de cada município. Na semana passada, por exemplo, o Estado liberou R$ 5 milhões para a construção do primeiro binário do seu município, que vai regulamentar o trânsito numa região onde se encontra cerca de 45% da população da cidade. “Percebemos que realmente o Governo do Estado está participando junto com os prefeitos na busca de soluções para resolver com agilidade os problemas do Paraná”, afirmou.

De acordo com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Coronel Vivida, Frank Schiavini, a união entre os municípios e o Governo do Estado fortalece as entidades na busca de melhorias e qualidade de vida à população. “Quando brigamos pelos mesmos objetivos conseguimos ganhar mais força e, assim avançar no desenvolvimento dos municípios como um todo. A governadora tem se mostrado municipalista e aberta ao diálogo, o que é muito importante para chegar a um consenso e discutir propostas em benefício da população”, disse.

PRESENÇAS

Participaram da reunião o presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), Louvanir Menegusso; o representante da Confederação Nacional dos Municípios (CNN), Joarez Herinchs; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, Adriano Furtado; a ex-governadora Emília Belinati; o deputado federal Alex Canziani, o ex-presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (Cindepar), Arquimedes Ziroldo, prefeitos da Região Metropolitana de Curitiba; vereadores e lideranças.