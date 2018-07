Se no mundo político brasileiro “tudo pode mudar na última hora”, como me lembrava ontem um veterano deputado estadual, garantindo que ele mesmo ouvira Ney Braga (nos anos 60s), que havia excluído certo nome de ata de uma convenção partidária em favor de terceiro companheiro de partido, admite-se, em cima de exemplos como o citado, que nem tudo ainda são favas contadas no redil de Ratinho Junior.

A última hora é que decide as paradas maiores da política, para o bem e para o mal.

Há exceções.

A percepção de alguns aliados de Ratinho é de que a exceção ocorreu em 6 de junho passado…

QUATRO EM CAMPANHA

Nesses domínios do Junior – como é chamado pelos mais próximos -, a cobiçadíssima questão do vice-governador está no centro das atenções, e o suspense só será desvendado em 5 de agosto, quando Ratinho Junior deverá indicar seu preferido para a posição. Trata-se da data final para as convenções partidárias e o fechamento de chapas.

Na prática, há apenas 4 nomes correndo no páreo: Marcel Micheletto, ex-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Edson Luiz Campagnolo, presidente da FIEP-PR, Norberto Ortigara, ex-secretário estadual de Agricultura, e Darci Piana, presidente licenciado da Fecomercio-PR.

Em outros dias, especulações chegaram a acrescentar o nome de Reinhold Stephanes à disputa da vice-governança. Tudo não passou de nuvem passageira. Stephanes acabou consolidado como coordenador de campanha, no que transfere melhor que ninguém sua experiência: foi quatro vezes ministro da República, secretário de Estado por diversas vezes, deputado federal.

NÃO FAÇO APOSTAS…

Não faço apostas. Meu papel é noticiar, opinar especular sobre temas de hoje, de ontem e exercer uma certa premonição em torno de algumas situações futuras.

Acredito, assim, por puro “feeling”, que, hoje, o nome de Darci Piana, presidente licenciado da Federação do Comércio do Estado do Paraná, é o que estaria na ponta das preferências de Ratinho Junior, um jovem que “fatalmente” terá de se cercar de nomes experientes e com largo trânsito no Estado para atingir seu objetivo primeiro – ganhar as eleições.

“Ratinho precisa de gente de cabelos brancos, até como contraponto essencial à sua juventude e ao fato de ainda ser um homem público em formação”, observa-me um vereador de Curitiba fortemente identificado com Ratinho Junior.

CAMPAGNOLO NÃO SE ABATE

Piana não aborda detalhes sobre os sinais que eventualmente tenha captado do pré-candidato Ratinho Junior. Também Edson Campagnolo não entra em detalhes sobre como vai seu projeto de conquistar o lugar de vice na chapa do mais cotado pré-candidato a governador. O que se sabe é que, homem de fé, Campagnolo não se abateu com a dura provação pela qual passou dias atrás, e que o colocou como investigado pelo GAECO, do Ministério Público Estadual, por supostas irregularidades na FIEP.

Mesmo registrada pela revista Veja, a “investigação” não durou muito.

Era pura mentira. Durou só o tempo suficiente para a liberação de declaração oficial do GAECO informando que nada está investigando na FIEPR.

Tendo repercutido muito, nacional e localmente, a suposta investigação do GAECO seria, nada mais, nada menos, que “um exercício eficiente de fogo amigo”, diz um analista político londrinense, que chega a citar, com todas as letras, o nome de um deputado estadual, originário da mesma região de atuação de Campagnolo, como o engenheiro de dossiê contra o presidente da FIEPR. Nele, o conteúdo (???) seria demolidor de ambições políticas do industrial por envolver seus negócios pessoais, um grupo empresarial canadense e dificuldades empresariais.

“Quem faz dossiês e se mantém no anonimato não merece crédito”, é o que lembram defensores da candidatura de Campagnolo no mundo empresarial. Mas dossiês sempre causam estragos, mesmo em vidas de gente decente como até agora se mostra a história de Campagnolo.

O GRANDE ENCONTRO

Para um vereador curitibano amigo, a quem indaguei ontem sobre a corrida dos pré-candidatos a vice, a escolha de Ratinho Junior estaria muito clara, seria por Piana. E ao ser tão afirmativo lembrou que em 6 de junho passado, numa grande reunião de notáveis políticos num edifício central de Curitiba, “o Junior deixou isso mais ou menos claro”. Pode ser. Como pode ser que Ratinho pretenda, se eleito, entregar a Secretaria da Fazenda a seu vice, conforme garantem fontes.

Ontem ainda, um jornalista da campanha de Ratinho Junior, discreto como só ele, saiu-se com esta: “Se o problema da campanha é escolher o vice, estamos bem. Então, não temos problema”.

Takayama desiste de candidatura ao Senado

O PSC Paraná divulgou nesta terça (24) nota oficial em que anuncia a candidatura do presidente estadual Hidekazu Takayama a deputado federal. Não tentará mais uma vaga ao Senado, como vinha alardeando nos últimos meses. Em seu lugar, o PSC anunciou a candidatura do praticamente desconhecido Renan da Mata, secretário geral do partido e fundador da ala PSC Negro no Paraná.

Há quem diga que a estratégia da chapa de Ratinho Junior beneficia a candidatura do ex-governador Beto Richa ao Senado, mas as partes negam que houve algum acordo nesse sentido, conforme aponta o colunista Rogério Galindo.

2 – BRIGA DE TRÂNSITO

Vale lembrar que, há 15 dias, Takayama se envolveu em uma briga de trânsito na esquina da Av. Vicente Machado e da Rua Brigadeiro Franco, em Curitiba. Na ocasião, foi divulgada a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vencida desde novembro de 2017, com direito de dirigir suspenso devido a uma sequência de multas de trânsito.

3 – LÍDER DE BANCADA

De acordo com o extrato do Detran, o deputado líder da bancada evangélica no Congresso acumula 18 multas, no período de 2014 a 2017 – sendo 16 em Curitiba, uma em Cascavel e uma em rodovia. A maioria das infrações, dez, é por dirigir em até 20% acima do limite de velocidade, uma por exceder de 20% a 50% o limite, uma por uso do celular ao volante, outra por avançar o sinal vermelho, outra por trafegar na via expressa do ônibus, duas por estacionamento rotativo, uma por trafegar sobre o passeio ou calçada e outra por estacionar na área reservada para pessoas com deficiência.

4 – SÃO 85 MULTAS

As multas em todo o período somam 85 pontos, mas alguns já venceram. Contudo, há dois processos que levam à suspensão da CNH. O primeiro reúne quatro infrações, cometidas no prazo de três meses, entre o final de 2015 e o começo de 2016, totalizando 22 pontos. Em função desse caso, o deputado recorreu das multas, mas não teve as justificativas aceitas. Por isso, foi informado de que deveria entregar a CNH e ficar sem dirigir por um mês.

5 – AGRESSÃO FÍSICA

Confira a nota oficial do deputado Takayama sobre o ocorrido:

“Como pessoa pública que sou, tenho várias pessoas trabalhando comigo. Algumas delas, como motoristas, outras, cumprindo questões administrativas e que em certos momentos, necessitam dos carros. Os veículos todos que possuo estão em meu nome, claro! Por isso as multas estão em minha carteira! Devido à troca de condutores, não houve o cuidado de fazer a apresentação dos infratores na época de algumas multas! Outras, claro, são minhas e minha assessoria jurídica já tomou as devidas providências e está acompanhando tudo. Alguns carros, inclusive, já foram vendidos… Foi devido ao excesso de multas que minha carteira foi suspensa. Eu dirigi com a carteira suspensa sim… isso não é crime. É infração de trânsito. Ao contrário da violência que sofri… verbal e física. Agressão ao idoso é crime previsto em lei!

Temos o Estatuto do Idoso e todos sabem que isso é crime! Meu carro foi fechado, a porta foi chutada, levei um soco no rosto, tive minha mão presa pelo condutor no carro e, como reação, eu precisei empurra-lo e bater contra ele para me desvencilhar e não sofrer um acidente maior! O rapaz envolvido no acidente era o dobro de mim! Me fechou, enxovalhou e agrediu! Eu me defendi como pude!”.

(Com informações de Katia Brembatti / Gazeta do Povo)

Candidaturas (I):

Ratinho quer cortar secretarias

Na manhã sábado, 21, lideranças dos partidos PSD, PSC, PR, PV PRB, PHS, Avante e Podemos, participaram da convenção que oficializou o nome do Ratinho Junior para concorrer ao cargo de governador do Paraná. O evento contou com cerca de 4 mil pessoas, mais de 150 prefeitos e 25 deputados.

LEMBRANDO

“Meu pai deixou eu e minha mãe em Jandaia do Sul e veio tentar a vida na capital, depois de tantas idas e vindas e com muito trabalho e esforço o Paraná abençoou a nossa família, sou muito grato e por isso quero retribuir esse carinho, trabalhando por cada um dos paranaenses e transformando o nosso estado no melhor do Brasil”, destacou Ratinho Junior.

CORTE DE 50%

“No nosso plano de governo vamos cortar 50% das secretarias do estado, priorizando os serviços e investindo em áreas prioritárias para a população, como saúde, educação, segurança e infraestrutura” afirmou Ratinho Junior.

Candidaturas (II):

Flávio Arns faz chamamento à sociedade

O SINEPE/PR e a FENEP receberam nessa terça-feira (24) o professor Flávio Arns, pré-candidato ao Senado, dentro da série de encontros com pré-candidatos ao Legislativo e Executivo para a entrega do documento “Brasil do Futuro e Paraná do Futuro – Visões e Propostas das Escolas Particulares”.

Aos 67 anos, com trajetória reconhecida na educação, Flávio Arns foi deputado federal por três mandatos, senador (2003-2011), secretário da Educação do Paraná (2011-2014) e vice-governador do Estado (2011-2015). O professor é sobrinho de Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança, e do arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns.

PESSOAS DO BEM

“O Papa Francisco uma vez afirmou que todo cristão tem a obrigação de se envolver na política, pois a política é o maior instrumento para a construção do bem comum. Já eu expando e digo que pessoas do bem, mesmo sem professar nenhuma religião, devem se envolver na política.

Nesse momento da história do Brasil, todos nós somos chamados a participar. Num momento de discussões das reformas previdenciária, tributária, trabalhista e política, de moralização e combate à corrupção, com seriedade e transparência, o Brasil precisa de todos nós”, afirmou Arns.

POLÍTICA SE FAZ COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS

“Não podemos deixar os jovens desalentados com a má política, temos que incentivar a participação de todos. Vamos juntos mudar essa política. Política é sinônimo de diálogo, cidadania, entendimento, abertura, construir caminhos e buscar soluções dignas. Essa é a boa política”, destaca.

“Minha família é de educadores dentro e fora da escola, a exemplo da minha tia Zilda Arns, da Pastoral da Criança, que era médica pediatra e sanitarista, mas uma grande educadora. Transformava a vida das pessoas. O mesmo fazia meu tio Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo que vendeu o castelo sede do arcebispado e, com o dinheiro, incentivou comunidades de base. O povo organizado, com um canal de diálogo, multiplica e valoriza a educação”, recorda Arns.

“Quando tivermos um Brasil melhor, vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena essa luta! Firmes, entusiasmados, podemos mudar essa realidade. Meu tio Dom Paulo tinha como palavra de ordem: ‘coragem’; Minha tia Zilda sempre dizia: ‘fé em Deus, vamos acreditar’. Eu complemento: e pé na tábua, vamos trabalhar!”.

PRÓXIMOS ENCONTROS

O encontro com os pré-candidatos Cida Borghetti, Alex Canziani, Luiz Claudio Romanelli, João Arruda, Fernando e Felipe Francischini, que estava marcado para 23 de julho, será remarcado nos próximos dias. O adiamento ocorreu em função do falecimento do deputado Bernardo Ribas Carli.

Os encontros são transmitidos ao vivo pela página do Facebook do SINEPE/PR para todas as regionais do Estado, e estarão disponíveis no canal do YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJKEr706JmUzwnV773qZceA

Ações de governo:

Governadora vistoria obra de duplicação da BR-369, em Corbélia

A governadora Cida Borghetti vistoriou nesta terça-feira (24) as obras de duplicação de um trecho de cinco quilômetros da BR-369, no perímetro urbano de Corbélia, no Oeste do Paraná. Cida falou sobre o impacto da obra para os 17 mil moradores do município e para as empresas instaladas na região. “A obra trará segurança e agilidade no trânsito aos moradores de Corbélia e aos usuários que se servem deste trecho diariamente para trabalhar e estudar. Além disso, contribui para o desenvolvimento, pois facilita o escoamento de produtos, em especial da agroindústria da região”, afirmou a governadora.

INVESTIMENTO DE CONCESSIONÁRIA

O projeto é um investimento de R$ 70 milhões, feito pela concessionária Viapar. Foi iniciado em novembro de 2016, com previsão de entrega em dezembro de 2018. Além da duplicação, o projeto também contempla a implantação de oito quilômetros de vias marginais à BR-369 e três novos viadutos: um na entrada principal de Corbélia (Restaurante Perozza), outro no trevo secundário (Avenida Santa Catarina) e o terceiro no acesso à Coopavel. Estas intervenções estão em andamento. As pistas laterais estão prontas e em operação. O serviço de drenagem de toda a obra está pronto e funcionando. Segundo a concessionária, a obra está dentro do cronograma previsto.

Atualidade:

“Governos corruptos e empresários parasitas sugam América Latina’’

Populismos de esquerda e direita mantêm América Latina refém de quadrilhas, defendidas cegamente por verdadeiros “devotos” partidaristas

Dom Henrique | Aleteia

Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, no Estado brasileiro de Pernambuco, publicou em seu perfil no Facebook uma breve reflexão (e exortação a reagirmos) a respeito dos populismos de esquerda e de direita que mantêm a América Latina refém de quadrilhas partidárias corruptas e parasitárias, formadas tanto por maus políticos quanto por empresários comparsas.

Eis o texto:

Muitos católicos, iludidos, apoiaram politicamente partidos e grupos com ideologias secularistas, anticristãs e ateias pensando que a utopia de uma sociedade sem classes e igualitária desses grupos justificaria tal opção.

Triste e desastroso engano…

O resultado na nossa América Latina é claro:

– Corrupção institucionalizada e defendida cega e metodicamente por verdadeiros devotos de corruptos e quadrilheiros, como no Brasil e na Argentina,

– Narcoditadura cruel, como na Venezuela e na Bolívia,

– Ditadura sanguinária, como na Nicarágua…

Em vários desses países, a Igreja está pagando um preço alto…

E a pobre América Latina condenada a viver assim, no atraso, no populismo, no estatismo mais retrógrado, no capitalismo da pior qualidade, parido do compadrio entre governos corruptos e empresariado parasitário…

E os latino-americanos continuamos à procura de pais dos pobres, benfeitores do povo, salvadores da pátria…

Precisamos de justiça social, precisamos de políticas públicas decentes e consistentes, precisamos de liberdade de iniciativa para os negócios, precisamos de desburocratização, precisamos de um estado a serviço do cidadão, precisamos de quem defenda os valores mais basilares da nossa sociedade, precisamos de governantes que respeitem e valorizem nossas raízes cristãs e católicas, precisamos de instituições fortes, precisamos de um estado mais enxuto e eficaz, precisamos de líderes políticos mais comprometidos de modo responsável com o bem comum…

Rezemos pelo nosso pobre Brasil,

Rezemos pela Venezuela,

Rezemos pela Nicarágua…

Rezemos pela Igreja nestes países…

Aprendamos a amarga lição que a história nos tem dado…

(Portal Aleteia)

Opinião de Valor

O uso de drogas pode levar ao vício ou à dependência

Por Javier Fiz Perez (*)

Dependência ou vício em drogas consiste no uso compulsivo de uma substância, apesar das consequências negativas que isso implica, as quais podem ser severas. A dependência de drogas também pode ser uma consequência do uso prolongado para aliviar a dor física, embora seja incomum que isso aconteça em pessoas que não possuem história de dependência.

O abuso de drogas é simplesmente o uso excessivo de uma droga ou seu consumo para fins que não sejam médicos.

CIRCUITOS CEREBRAIS

A dependência psicológica das substâncias narcóticas consiste na necessidade de consumir alguma substância psicoativa para sentir prazer ou para evitar um mal-estar psíquico.

As drogas que causam esse tipo de dependência têm seu efeito a partir da ativação dos circuitos cerebrais envolvidos no prazer, também chamado de circuito de recompensas. Existem diferentes opiniões sobre o nível de vício ou dependência psicológica que cada droga pode produzir em particular.

A dependência física de uma substância implica na necessidade da droga para realizar tarefas. No entanto, esta não é uma condição necessária ou suficiente para definir o vício. Existem algumas substâncias que mesmo quando não causam o vício, causam a chamada dependência física, como é o caso de alguns medicamentos para a pressão arterial, por exemplo. Por outro lado, existem aqueles que causam vício sem a clássica dependência física, por exemplo, a abstinência da cocaína não traz sintomas como vômitos ou calafrios, mas traz sintomas depressivos.

ABSTINÊNCIA

Ao deixar de utilizar uma droga, os consumidores de substâncias psicoativas podem sofrer abstinência, mas também, diante da ausência da droga no corpo, o consumidor pode sofrer dores físicas e um intenso desejo, ambos indicadores de dependência física da substância específica. Em outras palavras, essa dependência é a necessidade fisiológica de uma droga, marcada por desagradáveis sintomas de abstinência ao interromper o consumo.

Por outro lado, também é possível desenvolver dependência psicológica, isso acontece muitas vezes com medicamentos prescritos para depressão e ansiedade. Embora provavelmente não ocorra o vício físico, as drogas se tornam uma parte importante da vida da pessoa, uma maneira de aliviar sentimentos negativos. Em ambas as classes de dependência, o objetivo do consumidor será obter e usar o medicamento.

PARA FUGIR DO VÍCIO

Os riscos que predispõem as pessoas ao vício são diferentes daqueles que predispõem ao uso ou abuso.

A pressão dos companheiros ou do próprio contexto relacional pode levar ao uso ou abuso, mas pelo menos a metade dos indivíduos que caem no vício sofrem de depressão, transtornos do déficit de atenção, estresse pós-traumático ou outros problemas psicológicos.

É possível que adolescentes que crescem em um ambiente de uso de drogas ilícitas vejam primeiro seus pais usando drogas. Isso pode colocá-los em um maior risco de desenvolver um vício mais tarde, tanto por razões ambientais como genéticas.

OS MAIS CONSUMIDOS

Calmantes: opiáceos e narcóticos. Eles são analgésicos muito poderosos com propriedades sedativas e eufóricas. Entre eles estão: heroína, ópio, codeína, meperidina (Demerol), hidromorfona, Oxicodona e outros.

Estimulantes do sistema nervoso central: anfetaminas, cocaína, dextroanfetamina, metanfetamina e metilfenidato. Os estimulantes mais amplamente utilizados são a cafeína e a nicotina. Estas drogas têm um efeito estimulante e podem produzir tolerância.

Depressores do sistema nervoso central: Barbitúricos (amobarbital, pentobarbital, secobarbital), benzodiazepina (Valium, Ativan, Xanax), cloridrato e paraldeído. Essas substâncias produzem um efeito sedativo calmante, reduzem a ansiedade e podem levar à dependência. Lembre-se de que o álcool também pode produzir esses efeitos.

OS ALUCINÓGENOS

LSD, mescalina, psilocibina e fenciclidina (PCP ou “pó de anjo”). Eles têm propriedades alucinógenas e podem produzir dependência psicológica. Tetraidrocanabinol (THC) é a substância ativa encontrada na cannabis, maconha e haxixe. Embora usadas por causa de suas propriedades relaxantes, as drogas derivadas do THC também podem desencadear paranoia e ansiedade.

O primeiro passo para evitar as desastrosas consequências do consumo e dependência de drogas e de substâncias narcóticas é o conhecimento dos efeitos negativos que isso pode ter na sua própria vida, seja no nível pessoal, social, familiar e de trabalho.

(*) JAVIER FIZ PEREZ, psicólogo espanhol, escreve para o Portal Aleteia