Em 30 dias, foram coletadas 480 toneladas de lixo das praias

Desde o início da temporada Verão Paraná, em 21 de dezembro, foram coletadas 480 toneladas de resíduos sólidos das praias de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, segundo balanço divulgado pela Sanepar nesta segunda-feira (22). A Companhia oferece outros serviços, como duchas e cadeiras anfíbias, todos muito bem recebidos pela população.

O serviço de coleta de lixo e de higienização das areias das praias vem sendo feito ao longo de 48 quilômetros de faixa litorânea. No período da noite, entram em ação seis máquinas saneadoras, que peneiram e revolvem a areia. Para estes trabalhos, são utilizados ainda sete equipamentos do tipo dumper (minicaçamba) e seis tratores.

Pelas 55 duchas instaladas pela Sanepar, do Projeto Chuá, já passaram 38 mil pessoas. As duchas ecológicas foram instaladas em dez pontos fixos e dois pontos móveis nas principais praias do Litoral, utilizando água do lençol freático e um processo simples de filtração e cloração.

Outro serviço oferecido pela Sanepar no Litoral é o projeto Praia Acessível, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Até agora, 215 pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida já puderam tomar banho de mar com conforto e segurança.

O projeto disponibiliza cadeiras anfíbias feitas com rodas especiais e material resistente, que permitem o deslocamento das pessoas da areia até o mar. Nos pontos de atendimento, 48 profissionais treinados dão assistência aos usuários.

ECOEXPRESSO – A Sanepar também levou para o Litoral um projeto de educação socioambiental, desenvolvido dentro de um ônibus, o EcoExpresso. Neste primeiro mês, 12 mil pessoas visitaram o local e receberam informações sobre o ciclo da água, desde a sua captação para o abastecimento até chegar nos imóveis, e o caminho que a água faz quando sai das residências, passando pela estação de tratamento de esgoto, até a sua volta ao rio.

PERMANENTE – O presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, destaca que a companhia investe permanentemente no Litoral. Já são mais de R$ 480 milhões aplicados desde 2011 na melhoria dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto nos municípios do litoral paranaense.

Além disso, antes do Verão Paraná, a companhia tomou uma série de providências para garantir água tratada para os moradores e veranistas.

Também realizou várias obras de esgoto, que somaram um investimento de R$ 252 milhões, elevando os índices de coleta e de tratamento em todo o Litoral. Em Pontal do Paraná o índice de atendimento com serviço de esgoto ultrapassou os 80%, saltou para 69,10% em Matinhos e para 82,04% em Guaratuba.