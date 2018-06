Eletrobras: sai edital de desestatização das distribuidoras, com leilão em 26/7

A Eletrobras informa que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou nesta sexta-feira, 15, o edital para a

desestatização das seis distribuidoras de energia elétrica controladas, que atuam nos Estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Alagoas e Piauí.

De acordo com o edital, o leilão está previsto para 26 de julho, às 10h, na B3, como havia antecipado o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. nesta quinta-feira, 14, com fontes.

O edital estabelece as condições de desestatização via concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, associada à transferência do controle acionário da Companhia Boa Vista Energia S.A., Companhia Energética de Alagoas,

Companhia Energética do Piauí, Centrais Elétricas de Rondônia S.A., Companhia de Eletricidade do Acre S.A. e Amazonas Distribuidora de Energia S.A.