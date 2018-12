Foram realizadas no último domingo eleições para a escolha de prefeitos em três cidades paranaenses: Congoinhas, Japira e Rancho Alegre. Em Congoinhas foi eleito Valdinei Aparecido de Oliveira (PTB) com 55,71% dos votos válidos. Em Japira, o eleito foi Angelo Marcos Vigilato (PSB) com 61,21% dos votos validos e em Rancho Alegre a eleição definiu Fernando Carlos Coimbra (PSDB) como o novo prefeito, com 60,92% dos votos válidos.