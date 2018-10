A 99 – empresa de mobilidade urbana que integra a gigante chinesa DiDi Chuxing – em apoio ao processo democrático brasileiro, dará 50% de desconto para os passageiros de Curitiba (PR) e das demais capitais brasileiras no primeiro turno das eleições majoritárias, que será realizado no próximo domingo, dia 7 de outubro. O desconto é limitado a duas corridas por pessoa, feitas entre as 7h e 17h, na categoria 99POP, com pagamento em cartão ou pay-pal.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o eleitor a comparecer às urnas, além de ser uma oportunidade de divulgar a modalidade POP. “Com a redução, estamos contribuindo com o eleitor facilitando a sua locomoção no primeiro turno das eleições, notadamente um dia de movimentação intensa. Com essa promoção, estamos tornando o aplicativo mais barato para o passageiro e convidando todos os usuários a conferir nossos diferenciais”, afirma Matheus Moraes, presidente da 99.

Para desfrutar do benefício, o eleitor deve inserir o código “99democracia”. O desconto é inicialmente válido para os primeiros 10 mil usuários e limitado a valores de até R$ 20 por corrida.