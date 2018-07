Os brasileiros estão mais interessados na Copa do Mundo que na disputa política do governo do Paraná. Dado importantíssimo da pesquisa divulgada ontem pelo instituto Arbeit Intelligence: a respeito das intenções de votos ao governo do Paraná: mais de 80% dos eleitores ainda não têm candidato.

– não sabem em quem votar somam 80,87%;

– brancos e nulos, 3.07%;

– nenhum, 1,2%.

O que significa que se entre os políticos o jogo anda quente, entre os eleitores tudo ainda se arrasta e quem decide mesmo ainda nem começou a pensar a respeito.

Arbeit Intelligence entrevistou 1,5 mil eleitores entre os dias 24 e 28 de junho. O grau de confiança, de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-06675/2018.

DEM dividido

O DEM nacional não sabe ainda se apoia Geraldo Alckmin ou Ciro Gomes. No cabo de guerra dos 43 deputados da legenda, há um favoritismo por Ciro, mas é coisa pouca, praticamente um empate técnico. Enquanto o martelo final não for batido, as negociações continuam.

Congela salário

Está na pauta do Senado projeto que congela reajuste de salários dos servidores públicos federais em 2019. A folha de pagamento do funcionalismo é a segunda maior despesa do governo, fica atrás apenas do pagamento de aposentadorias e pensões. Se o projeto caminhar, a economia gerada no país será de R$ 11 bilhões, considerando a folha de civis e militares.

Fim dos copos plásticos

Professor Euler e Goura protocolaram projeto na Câmara de Curitiba para proibir que o poder público municipal use copos, pratos e talheres de plástico. Fora da regra, apenas as unidades da Saúde. A medida tem intenção de diminuir o impacto ambiental dos derivados de petróleo – caso dos artefatos de plástico.

Grande irmão

A Prefeitura assinou com o BRDE a intenção do projeto Curitiba Cidade Inteligente e Segura – Muralha Digital. Do que se trata? Uma série de ações relacionadas à melhoria da infraestrutura tecnológica, de informação e de comunicação nas áreas de Defesa Social e Trânsito. O protocolo prevê a integração entre câmeras e radares, atualização das 950 câmeras existentes e instalação de 600 novas câmeras, com reconhecimento facial e leitura de placas. Os locais serão escolhidos a partir do cruzamento de informações com índices criminais e as imagens serão disponibilizadas de forma integrada com órgãos de segurança, como as polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal. Ainda falta a grana para isso tudo. Os vereadores decidirão se a Prefeitura poderá ou não tratar das vias de fato com o BRDE.

Ela se acha

Lembra de Valéria Monteiro, ex-apresentadora do Jornal Nacional e do Fantástico? Ela quer ser presidente do Brasil. Mas antes de mais nada precisa convencer seu partido, o PMN. Conseguiu na Justiça assegurar que o Partido da Mobilização Nacional (que veta candidatura própria para presidência da República) aceite leva-la à convenção nacional. O TSE foi a favor da jornalista e com um mandato de segurança a sigla terá que considerar a vontade de Valéria – a convenção está marcada para 21 de julho.

Caravana

Em paralelo a isso, ela faz uma caravana pelo país, usa recursos próprios e vai driblando a resistência partidária. Segundo ela, “o povo a quer candidata” e “cerca de R$ 200 mil é suficiente para fazer a campanha”.

Janot e a licença-prêmio

Os procuradores da República têm direito a três meses de licença-prêmio a cada cinco anos de trabalho. Quando optam por não gozar da folga, revertem o tempo em grana. Rodrigo Janot já recebeu R$ 73.435,21 de verbas indenizatórias, o valor corresponde a 66 dias do período que poderia estar descansando. O ex-procurador-geral ainda tem uns caraminguás para receber porque segundo os documentos, ele acumulou nove meses de folgas em licença-prêmio.

Suspeita de fraude

O delegado licenciado da Polícia Federal e deputado federal Fernando Francischini (PSL) vai requerer na Justiça dados da pesquisa divulgada pelo Instituto Arberti Intelligence. Francischini diz que há suspeita de fraude nos números divulgados e manipulação de dados.

Análise técnica

“Vamos pedir judicialmente todos os dados desta pesquisa e fazer uma análise técnica. Se os indícios de fraude se confirmarem vou entrar com uma representação criminal e pedido de quebra de sigilo telefônico para saber os reais contratantes desta pesquisa e, se necessário for, a quebra de sigilo bancário para ver a origem do dinheiro que custeou esta pesquisa”, explicou Francischini.

Maradona de graça

Maradona parece que esqueceu do período em que treinou a seleção argentina durante a Copa de 2010 e tomou um 4 a 0 da Alemanha nas quartas de final. Está a dizer por aí que “trabalharia de graça, não pediria nada em troca” para voltar a ser técnico novamente. Apesar do contrato de Jorge Sampaoli ir até 2022, tem gente levando a declaração de Dieguito a sério.

Novo aumento

A próxima reunião do Copom, que acontece nos dias 31 de julho e 1º de agosto, já sinaliza para uma então improvável elevação da taxa básica de juros (Selic). O Banco Central em seu próximo comunicado deixou aberta essa possibilidade, ao não se pronunciar sobre nenhum caminho. Os juros poderiam subir de 6,5% para 6,75%. As chances da Selic aumentar para 7% seriam de 30%, de acordo com o mercado futuro.

Olho na saúde

O médico David Uip deverá ser anunciado logo como coordenador do programa de governo de Geraldo Alckmin para a área da saúde. Se o tucano vence, Uip assumirá o Ministério da Saúde. David Uip já comandou a Secretaria da Saúde no governo de Alckmin.

Almanaque

A ideia de Jair Bolsonaro aumentar para 21 o número de vagas do Supremo Tribunal Federal, faz lembrar o AI-2 baixado pela ditadura em 1965. Nessa versão, o texto também extinguiu os partidos, acabou com as eleições diretas e autorizou a ditadura a cassar direitos políticos de qualquer brasileiro por dez anos. Costa e Silva também queria um Supremo com 21 membros; depois de algum tempo, recuou da ideia.

Carnaval

A escola de samba Sociedade Rosas de Ouro, do Grupo Especial de São Paulo, acaba de ser autorizada pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, para captar R$ 1,6 milhão para produção e realização de seu desfile de carnaval 2019.

Lula topava

Só agora é que se sabe que Lula havia topado e autorizado o advogado Cristiano Zanin a entrar com recurso no Supremo com pedido de prisão domiciliar. Depois, o ex-presidente resolveu recuar. Zanin não contou que estava autorizado por Lula. Nessa guerra de advogados, entrou em cena agora, convocado por Gleisi Hoffmann, o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, que cuidará de outros processos que envolvem o PT.

“Tampão”

A Caixa Econômica Federal caminhará até o final do atual governo em parte com uma “diretoria-tampão”, incluindo quatro vice-presidentes interinos. O Ministério da Fazenda, responsável por nomeações lá, não vê qualquer movimentação para o preenchimento dos cargos.

Olho no futuro

Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles e Rodrigo Maia têm encontro marcado hoje, em Brasília, com dois mil dirigentes da indústria nacional. Serão sabatinados da CNI e receberão 43 propostas da área, para debate.

Porta trancada

Há dias, Luciano Huck e a presidenciável Marina Silva jantaram juntos. O que provocou olhos arregalados no animador de TV foi a resistência dela em falar sobre alianças. Mais: Huck avisou Marina que, em 2022 será candidato à Presidência da República.

Naufrágio

Depois de 18 anos, o casamento da atriz Christiane Fernandes, a Josephine da novela Orgulho e Paixão, vê naufragar sua união (eles têm um filho de 15 anos) com o ator Floriano Peixoto. E está chegando aos 50 anos. Em outros tempos, Christiane foi uma das atrações de Playboy.

Menos incentivos

Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, o próximo presidente da República terá dificuldades para manter a política bilionária de incentivos fiscais que beneficia especialmente os industriais brasileiros. Benefícios tributários, não permitidos pela Constituição, foram concedidos por medidas provisórias entre 2012 e 2014 no governo Dilma. Agora, o novo texto da LDO, proíbe novas renúncias e vai reduzi-las para 2% do PIB em 10 anos.

Novo campo

O novo campo de atuação na calçada de travestis e similares, no Rio de Janeiro, é – quem diria – o bairro do Leblon. Na Cinelândia e em parte de Copacabana há excesso de oferta e por isso, os travestis resolveram abrir novo território, especialmente de madrugada.

Novos em cena

Marco Antonio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, tem conduzido articulações para uma possível aliança entre o MDB do Rio e o DEM, de Eduardo Paes. Marco Antonio entrou em cena porque a Lava Jato tirou de circulação muitos regentes do MDB fluminense.

Amor e ódio

Grupo de formados em psicologia pela USP agora em fase de pós-graduado, estudaram Neymar à distância, acompanhando todos seus lances, criando uma relação de amor e ódio que o país mantém (e vice-versa), mostrando o quanto ele representa aos torcedores, nos méritos e nos defeitos. Acham que Neymar precisa compulsivamente de atenção, seja se jactando nas redes sociais ou se jactando nelas. Depois do jogo contra o México, o Daily News de Londres, chamou Neymar em manchete de “Mergulhador, falso e constrangedor”.

O voto delas

Pesquisa feita pela Santa Fé Ideias para o MDB revela que mulher prefere votar em mulher. Das 2.579 pesquisadas, 73,7% disseram que votariam em candidatas do seu gênero para governador ou presidente se ela estivesse disputando com um homem. Se a candidata estivesse concorrendo à Câmara Federal ou Senado teria a preferência de 80,4% das entrevistadas. Parece pesquisa da campanha de Marina Silva.

Indulto

A pré-candidata do PCdoB à Presidência, Manuela D’Ávila, entrevistada pela TV Bandeirantes, não deixou por menos: “Eu daria o indulto ao presidente Lula”. Manuela está em campanha para conseguir a vaga de vice na chapa do PT, seja qual for.

Pressão

Entidades controladas por distribuição de combustíveis, tem muito medo da concorrência com venda direta de etanol ou gasolina. E pressionam Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a não colocar em votação projetos que inauguram a concorrência no setor.

Testemunha

Joesley Batista, um dos dons da JBS se reuniu com seus advogados para definir a lista de testemunhas, que deverá apresentar ao STF. O advogado do empresário, André Callegari, pode arrolar o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e alguns membros de sua equipe.

Aliança

O presidente Michel Temer é um dos mais interessados na aliança de seu partido, o MDB com o PSDB. Na segunda-feira (2) se reuniu com os dois pré-candidatos ao governo de São Paulo, João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB), queria chegar a uma solução para uma aliança entre os dois, ou seja, um ocuparia a cabeça da chapa e outro a vice. Nenhum dos dois cedeu e ambos saíram com cara feia. Logo depois da conversa, Temer conversou com o presidente do MDB, Romero Jucá para fazer um resumo da reunião. Há quem garanta que se o acordo fosse fechado no âmbito estadual, provavelmente se estenderia para o presidencial.

Abrindo mão

Ainda sobre alianças: o PSDB ainda almeja uma aliança com o DEM. Ainda negociam e os tucanos até abririam mão de acordos, praticamente fechados, com o Solidariedade e o PRB para ter os democratas novamente ao seu lado.

Pânico

Algumas ideias ou propostas do pré-candidato Jair Bolsonaro, estão causando pânico no meio político, industrial e jurídico. Um exemplo disso é que o Supremo Tribunal Federal demonstrou muita preocupação com a proposta de aumentar o número de ministros do STF de 11 para 21. Alguns alegam que a proposta é antidemocrática.

Decisão tomada

O senador Aécio Neves respira um pouco mais aliviado depois do arquivamento de alguns inquéritos que estava envolvido por Gilmar Mendes. E agora definirá qual o rumo que tomará na próxima eleição. Há quem garanta que ele já optou por concorrer a uma cadeira na Câmara Federal. A decisão já teria sido previamente tomada depois da última pesquisa de intenção de votos onde aparece atrás, de Dilma Rousseff (PT) e Bruno Siqueira (MDB).

Números

As eleições de outubro para Presidência da República terão 28 nomes. O recorde continuará com as eleições de 1989 com 29 candidatos.

Condenado

O ex-bilionário (chegou a ter R$ 34 bilhões) Eike Batista, que vive em prisão domiciliar, foi condenado a 30 anos de prisão. Ele vai recorrer em 2ª instancia e perdendo cumprirá a pena em regime fechado.

Embaixador

Pelé acaba de ser escolhido pela OMT – Organização Mundial de Turismo, um dos seus embaixadores mundiais. Se o Brasil chegar ao final da Copa, o título será entre a Pelé em Moscou e se ele tiver condições de viajar. Se a seleção não chega lá e Pelé não conseguir viajar, Tetê Bezerra, presidente da Embratur, receberá no Brasil o secretário geral da OMT, Zurab Plolikashivili, para entregar a condecoração ao ex-jogador.

Cadê elas?

A decisão do TSE que determina o repasse de 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para candidatura de mulheres, está obrigando os partidos a refazer seu planejamento financeiro. A maioria não tem candidatas competitivas que justifiquem os recursos. No PSDB, os tucanos têm 13 pré-candidatos aos governos estaduais e todos são homens. Os recursos que não forem aplicados nas candidatas mulheres terão de ser devolvidos aos cofres públicos.

Com que dinheiro?

A defesa do ex-presidente Lula está cada vez mais reforçada. E alguns brasileiros se perguntam de onde vem o dinheiro para pagá-los, porque o petista vive reclamando que não tem dinheiro. E por mais que sejam amigos, ninguém fará tudo de graça.

Apoio

O comentarista político Carlos Andreazza, acredita que o pré-candidato Geraldo Alckmin poderá realmente aumentar suas intenções de votos assim que começar para valer a campanha eleitoral. Acha ainda que Alckmin terá muitas chances de ir para um segundo turno e que o PSDB não precisará ficar cortejando o MDB. Mais: se os pré-candidatos do bloco do 1% quiserem mesmo um forte candidato ir para um segundo turno, terão que se aliar ao tucano.

Ouvindo propostas

Luis Felipe D’Ávila, coordenador do programa de governo do pré-candidato Geraldo Alckmin disse que neste mês estarão ouvindo propostas, para fechar um plano de governo e apresentá-lo em versão assim que iniciar a campanha para valer. “Nessa fase é importante estarmos perto das pessoas, ouvir as sugestões e debater as ideias”.

Dicas de Gilmar

O ministro Gilmar Mendes do STF, polêmico por diversas solturas de suspeitos de corrupção anunciou em seu Twitter que irá fazer recomendações de leituras para estudantes de direito constitucional. E já deu a primeira: A Força Normativa da Constituição, de Konrad Hesse. E emendou: “Um clássico”.

Queridinha

Lívia Andrade e Mara Maravilha brigam feio e Silvio Santos escolheu seu lado. “Vocês têm alguma coisa contra a Mara? Cada um na televisão faz um papel. A Mara pessoalmente é legal, uma baianinha muito legal”. Ainda acrescentou que a apresentadora é uma das poucas que ganha pouco mais que sua filha Patricia Abravanel. Mais: há quem garanta que ele ameaçou demitir quem ficar conta Mara.

O preço depois da greve

A greve parou o país, balançou a economia e mostrou o poder dos caminhoneiros. O governo federal fez acordo e se comprometeu a reduzir o litro do diesel em, no mínimo, R$ 0,46. Rolou? Ainda não. Até a semana passada o preço médio não tinha caído mais que R$ 0,20 no país. O Governo do Paraná assinou redução no valor médio de referência para cálculo do ICMS incidente sobre o diesel vendido nos postos, mas isso ainda não refletiu nas bombas.

Moro equivocado

Sérgio Moro disse hoje que se equivocou ao determinar que fosse colocada tornozeleira eletrônica no ex-ministro José Dirceu. Quando a Segunda Turma do STF soltou José Dirceu, determinou que ele respondesse em liberdade até que seus recursos fossem julgados. Moro entendeu que isso fazia com que o ex-ministro voltasse à condição anterior, isto é, com as mesmas medidas cautelares, entre elas, a tornozeleira eletrônica.

Moro revogado

Dias Toffoli revogou a decisão de Moro porque “a suspensão da execução provisória não significou o retorno à situação anterior, mas, sim, a concessão de ‘liberdade plena’ ao condenado”. Moro se enganou, mas, segundo ele, porque não imaginava decisão desse tamanho da Segundona, que além de tirar a tornozeleira de Dirceu, permitiu que ele deixe o país a qualquer momento.

Meurer no Conselho de Ética

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados marcou reunião para amanhã. Entre os assuntos do encontro, a instauração de processo contra o deputado Nelson Meurer (PP-PR) e sortear lista tríplice para posterior escolha do relator. Nelson Meurer foi condenado pelo STF a treze anos de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de ter recebido propina de R$ 29 milhões no esquema de corrupção da Petrobras. As excelências debaterão sobre o que fazer com o mandato do deputado.

Unificação das polícias

A comissão especial que discute a unificação das polícias civis e militares na Câmara de Deputados não divulga texto da relatoria do caso, que está nas mãos de Vinicius Carvalho (PRB-SP), o que dá para saber até agora é que a proposta terá “normas genéricas prevendo a unificação das forças policiais; caberá a cada estado, individualmente, decidir se fará a mudança ou não”.

Seguidores

Alvaro Dias tem quase 410 mil seguidores no Twitter. Seria número bem expressivo, caso fosse verdadeiro. O Instituto InternetLab fez uma análise: 64% dos seguidores de Alvaro são perfis robôs, controlados automaticamente por terceiros. Para fazer a análise, o instituto usou a ferramenta americana Botometer, que analisa o comportamento de contas na rede, o que permite medir o percentual de prováveis robôs que seguem os presidenciáveis.

Alckmin também

Além do perfil de Alvaro, foram analisados outros pré-candidatos, Alckmin está em segundo lugar, com 45,8% de seguidores robôs. O percentual de acerto da ferramenta que detecta outras ferramentas é de 90%. A assessoria de Alvaro diz que não sabe nada disso e que “a quantidade e a qualidade das interações e do engajamento nas redes, nos diz muito mais do que o número de seguidores”.