Electrolux indica a cervejeira BEER1 com 16 temperaturas diferentes

Seja em um churrasco, em uma festa ou para assistir uma partida de futebol com os amigos, uma cerveja gelada é indispensável, não é mesmo?! Todos sabemos que essa bebida é uma paixão nacional, disponível no mercado em diversos estilos e sabores para agradar diferentes paladares.

Para facilitar a vida de quem adora estocar a bebida em casa e compartilhar com os amigos, a Electrolux indica a BEER1 (R$ 2.499), uma cervejeira de 100 litros com diversas funções para deixar a cerveja na temperatura ideal. O produto permite uma regulagem específica para cada estilo de consumidor e ainda conta com a Função Festa, que mantém a temperatura mínima das bebidas por seis horas, mesmo com a porta sendo aberta e fechada constantemente.

Com 16 temperaturas diferentes, a mudança pode ser feita de grau a grau, variando de 5ºC a 10º C, ajudando, assim, a garantir a temperatura precisa para rótulos artesanais, nacionais e importados. Outra ótima funcionalidade é a porta inteligente que apita quando fica aberta, evitando o risco da bebida ficar quente. O vidro da porta não embaça e ainda dá para acionar a função LED pelo painel, deixando o visual da cervejeira ainda mais bonito.

Para garantir qualquer tipo de festa sem preocupação, a BEER1 tem um espaço super versátil que pode comportar 120 latinhas, 91 garrafas de 355 ml, 28 garrafas de 1 litro ou até mesmo 5 barris de chope. Assim, ninguém precisa sair correndo ou ligar para o delivery no meio da festa em casa. E, se precisar reabastecer, o botão turbo gela latinhas em uma hora.