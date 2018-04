Electrolux apresenta progresso no Relatório de Sustentabilidade

“O desenvolvimento sustentável é um elemento chave do nosso modelo de negócio e essencial para concretizar o propósito da Electrolux que lançamos em 2017, ‘Shape Living for the Better’ (Transformar a Vida para Melhor). Por isso, nos dedicamos a reduzir nossa pegada de carbono e a ajudar os consumidores a minimizar o desperdício de alimentos; cozinhar refeições mais saudáveis, manter suas roupas por mais tempo e purificar o ar em suas casas”, disse Jonas Samuelson, presidente e CEO global da Electrolux.

O quadro de sustentabilidade da Electrolux visa nove áreas chaves que contribuem para promover melhores Soluções, operações e uma sociedade melhor. Na área de Melhores Soluções (Better Solutions), a companhia aumentou o uso de plásticos reciclados em 15 vezes desde 2011, usando 5.600 toneladas em 2017. A meta é aumentar a quantidade de plásticos reciclados usados para 20.000 toneladas métricas até 2020.

Em Melhores Operações (Better Operations), a Electrolux reduziu a pegada de carbono de suas operações (fábricas, armazéns e escritórios) em 59% em relação a 2005. O Grupo está agora revisando suas metas de longo prazo para reduzir as emissões de CO2; a ambição é estabelecer metas baseadas na ciência que contribuam para o objetivo do Acordo Climático de Paris, de manter a elevação da temperatura global bem abaixo de 2°C. Além da meta de redução de 80% de emissão de CO2 nas operações, um novo alvo para o impacto do uso de produtos será anunciado em breve.

Contribuindo para uma Sociedade Melhor, cerca de 10.000 pessoas em todo o mundo se engajaram em projetos de Feed the Planet – “Alimentar o Planeta”, apoiados pela Electrolux Food Foundation. A fundação, que está em funcionamento desde setembro de 2016, visa contribuir para enfrentar os principais desafios globais, como a fome, má nutrição, desperdício de alimentos e consumo responsável, em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

“Estou orgulhoso de que durante o ano de 2017 melhoramos nosso desempenho geral de sustentabilidade dentro da nossa companhia. Também incorporamos a estrutura de sustentabilidade em todos os nossos negócios como uma parte essencial de nosso novo propósito. É motivador ver que a Electrolux foi mais uma vez premiada como uma das empresas mais sustentáveis do mundo, em várias classificações. Isso nos inspira a manter o foco e reforçar nosso compromisso com uma vida mais sustentável”, disse Henrik Sundström, Vice-Presidente de Assuntos de Sustentabilidade da Electrolux.

Como anunciado anteriormente, o objetivo geral do Grupo Electrolux é reduzir as emissões de CO2 tanto por meio de produtos mais eficientes quanto em operações em 50% em 2020, em relação aos níveis de 2005. Durante 2017, o Grupo alcançou uma redução global de CO2 de 31%.