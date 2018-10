Ganhar um bom salário não é garantia de segurança financeira. Infelizmente, há muitas pessoas que, mesmo recebendo uma boa renda, não conseguem administrar muito bem os gastos e acabam se endividando além da conta. O resultado não poderia ser outro senão a inadimplência. Fatos como esse demonstram que a educação financeira no Brasil ainda é muito pouco transmitida de pais para filhos, até porque os próprios pais muitas vezes não possuem a menor habilidade para lidar com dinheiro. Nesses casos, a culpa não está na situação econômica apertada do país ou do mundo, ou até mesmo no aperto fiscal praticado pelo governo, tampouco dos altos preços do comércio.

Saber gerir os recursos financeiros é primordial para o cidadão, principalmente quando se leva em conta que imprevistos são mais comuns a cada dia. Perda de emprego, doença própria ou de alguém da família, morte do responsável pela renda da casa e gravidez não programada, dentre outros imprevistos, podem acontecer a qualquer momento. Por isso, a educação financeira é tão importante, fazendo dela algo digno de ser ensinado nas escolas para as crianças. A falta de planejamento, que leva os consumidores a comprar ou abrir crediário por impulso, também deve ser eliminado do dia a dia do cidadão. Com esses cuidados será mais provável a existência de uma sociedade mais forte economicamente.