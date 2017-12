Edimar festeja ‘ano especial’ e mira retribuir confiança do São Paulo com títulos

Depois de ter sido emprestado pelo Cruzeiro, Edimar se destacou pelo São Paulo no segundo semestre deste ano e o bom futebol lhe rendeu a sua contratação em definitivo pelo clube do Morumbi, no início deste mês. O lateral-esquerdo assinou compromisso de duas temporadas e agora projeta justificar a confiança em seu futebol com troféus em 2018, sendo que em 2017 ajudou a equipe a se livrar do risco do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

“A temporada de 2017 serviu de lição e aprendizado para 2018. Quero ajudar o São Paulo, porque me sinto bem aqui e quero retribuir isso com títulos. O clube merece o lugar mais alto na tabela, e vamos com tudo para dar alegria ao nosso torcedor. Estou em casa e adaptado no São Paulo, e levarei isso para dentro de campo em busca dos nossos objetivos”, afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do São Paulo, publicada nesta terça-feira.

Inicialmente ficando na reserva de Júnior Tavares após a sua chegada ao clube, Edimar deslanchou após receber a primeira chance no time em julho, quando já estava sob o comando de Dorival Junior depois da demissão de Rogério Ceni.

“Cheguei com a esperança de jogar, mas o Júnior Tavares estava muito bem. Então, tratei de trabalhar firme e esperei a minha chance. O Dorival me deu a oportunidade, correspondi e felizmente terminei o ano com bons números. Termino o ano com confiança para buscar títulos pelo São Paulo em 2018”, reforçou o lateral, que também não deixou de comemorar o desempenho que lhe rendeu a sua permanência no time do Morumbi.

“Foi um ano muito especial. E encerrar a temporada como atleta do São Paulo é gratificante. Gostaria de agradecer a confiança da comissão técnica e o companheirismo do elenco, que desde o início me apoiou. Também sou grato ao reconhecimento da diretoria, e farei de tudo para retribuir este respaldo. Estou muito feliz no São Paulo”, destacou o atleta, que foi titular nas 19 partidas que realizou pelo time.