Economia  tem prejuízo de R$ 146 bilhões com contrabando

De acordo com dados levantados pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a IIegalidade (FNCP) em 15 setores produtivos.

venda de produtos ilegais no Brasil trouxe prejuízos de R$ 146 bilhões à economia em um ano.

Esse foi um dos temas do 12º Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros (Enecob), que aconteceu na semana passada em Foz do Iguaçu reunindo jornalistas de 40 veículos do Brasil e 4 países do Mercosul. O evento foi promovido ETCO (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial) e pelo Enecob – Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros. O jornalista Luiz Augusto Juk, do jornal DIÁRIO INDÚSTRIA & COMÉRCIO, cobriu o evento.

O 12º Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros (Enecob), além da imprensa, reuniu autoridades e especialistas do Brasil, Argentina e Paraguai para discutir o avanço do crime organizado e as dificuldades que o poder público continua encontrando para combatê-lo.

Segundo Edson Vismona. Presidente do ETCO e do Fórum Nacional Conta a Pirataria e Ilegalidade, o contrabando, além de fazer com que o Brasil não arrecade impostos, vem crescendo cada vez mais e ameaça a presença e a força do Estado.

“O movimento que mais gera renda para as organizações criminosas transnacionais é o contrabando. Os contrabandistas são presos em flagrante, mas são soltos. Há um sentido de impunidade. Uma prática que se incentiva é o contrabando de cigarro. São números alarmantes que temos no Brasil, já que 67% das apreensões são de cigarros.”

E enfatizou Edson Vismona : “Em cinco anos, o mercado ilegal aumentou 150%, enquanto os impostos no mercado legal subiram 48%. É inaceitável. O líder de mercado do Brasil é uma marca contrabandeada. É inaceitável que o mercado esteja entregue ao crime organizado, que opera com grande tranquilidade. Só de sonegação, são R$ 9 bilhões. Você não tem como sustentar esse processo com essas assimetrias de impostos”.

“Facções criminosas desafiam o Estado”

Segundo o delegado Fabiano Bordignon, chefe da corporação da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, ao falar durante o12º Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros (Enecob) “a política de fronteira no Brasil tem que ser de investimentos homogêneos”.

E prossegue Fabiano: “As facções criminosas ultrapassam fronteiras e desafiam o Estado. O Brasil não termina na fronteira com o Paraguai, transborda para lá e vice-versa. A ideia de fronteiras estanques não existe mais. Há um potencial grande de corrupção com contrabando porque são penas e risco pequenos com lucro grande. Combater só com polícia não adianta. Tem que rever a tributação”, defende, lembrando que as baixas cargas tributárias de países vizinhos, como o Paraguai, fomentam a ilegalidade.

“Contrabandistas não se sentem acuados”

O advogado Luciano Godoy, que também é professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ao falar no encontro apontou que os contrabandistas não se sentem acuados com a possibilidade de punição.

“Como as penas são muito baixas, a maioria das pessoas nem chegam a cumprir em regime fechado. A maioria nem é pega. Quando é, no fim a pessoa é solta. A percepção de impunidade é muito mais grave que a impunidade em si. É preciso capacitação dos agentes públicos, recursos materiais e humanos às carreiras. É preciso criar um novo marco legal de enfrentamento ao contrabando na segurança pública”, diz.

Ele prossegue a análise e coloca a capacidade da Justiça em xeque. “Não há estrutura para julgar em larga escala. O Judiciário brasileiro julga casos individuais, mas quando percebo o fenômeno do contrabando de cigarros não vejo um caso de cada vez, mas uma macro criminalidade que demanda capacitação, informação e interação entre os países, setores público e privado, para conseguir combater”, compara.

O especialista ainda aponta problemas na aplicação da lei, que, na visão dele, joga a responsabilidade ao elo mais fraco da cadeia da organização criminosa: as chamadas “mulas”, que fazem o transporte do produto mas pouco lucram ou se beneficiam com o esquema.

Ação dos governos nas fronteiras

Para o delegado da Receita Federal em Foz do Iguaçu, Rafael Rodrigues Dolzan, uma das alternativas para aumentar a eficácia no combate ao problema do contrabando é o fortalecimento da ação dos governos nas regiões de fronteira. Ele que foi um dos palestrantes, reconheceu que há grandes dificuldades no combate e destacou que não é mais de sacoleiros em iniciativas individuais de que se fala. “São crimes transnacionais, que hoje impõe riscos reais às atividades que desenvolvemos porque do outro lado estão grupos organizados, grandes organizações”, salientou.

Necessidade de atuação cooperativa

Para fundadora da Asymmetrica, dos Estados Unidos, Vanessa Neumann, empresa de consultoria e pesquisa de risco político, é preciso ter uma atuação cooperativa para ser efetiva. “Parece ter apreensões aqui e lá. Quando se retira uma célula, ela facilmente se restitui”, aponta. Assim, ela pensa que é preciso atuar de forma mais ampliada para um cerco eficiente.

Legislação diferencia os crimes

Mercadorias, remédios, cigarros, armas, drogas e munições atravessam as divisas brasileiras clandestinamente por contrabando e descaminho. Desde 2014, crimes de contrabando e descaminho são diferenciados pela legislação brasileira. O primeiro consiste na importação e exportação de produtos proibidos e tem pena de dois a cinco anos de prisão. O outro trata do não pagamento de impostos pela entrada ou saída de produtos, como no caso da compra de eletrônicos em viagens internacionais, com punição máxima de quatro anos. Geralmente, os dois são praticados ao mesmo tempo. A estimativa do Instituto Etco, entidade empresarial que atua no combate à sonegação e ao comércio ilegal é que 48% das vendas no Brasil sejam de cigarros contrabandeados e quase a totalidade com origem no Paraguai.

Não existem ferramentas suficientes

O novo presidente da Associação de Juízes Federais (Ajufe), Fernando Mendes, que participou do encontro em Foz do Iguaçu, acredita que ainda não há “ferramentas suficientes para combater a macro criminalidade”. Para ele, além do aperfeiçoamento do Marco Legal, a prestação jurisdicional precisa ser efetiva. “Precisamos de uma justiça que dê respostas em um tempo razoável do ponto de vista constitucional. Só alterar a tipificação sem pensar na atuação dos órgãos vai acabar produzindo

O que é o ETCO

Fundado em 2003, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) é uma organização da sociedade civil de interesse público – OSCIP. Congrega empresas e entidades empresariais não governamentais com o objetivo de promover a melhoria no ambiente de negócios e estimular ações que evitem desequilíbrios concorrenciais causados por evasão fiscal, informalidade, falsificação e outros desvios de conduta.

Compõem o ETCO quatro câmaras setoriais congregando empresas dos segmentos de combustíveis, fumo, cervejas e refrigerantes.

