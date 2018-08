Pechinchas no Fellini

A segunda edição do bazar Pechinchas no Fellini 2 acontece neste sábado 11, das 12h às 22h, e domingo das 11h às 18h, no restaurante Fellini em Santa Felicidade (Av. Manoel Ribas, 4227). Misto de happening e bazar, inclui consumo consciente, opções culturais, gastronomia e muita diversão. Ideal para os filhos que buscam opções de presente e também proporcionar para os pais uma tarde lúdica e prazerosa.Entre os quitutes, a famosa polenta crocante (considerada a melhor de Santa Felicidade), pães rústicos e babaganousch do fabricante artesanal Josmar Meirelles e coalhada artesanal da Stella Maris, além de cafés especiais do café móvel Circulandô.

Dinorah na Fazendinha

Localizado no bairro da Fazendinha, com ambiente aconchegante e mais de 30 anos, o Restaurante Dinorah pode ser opção para um encontro de avôs, pais e filhos neste domingo de agosto. O cardápio será especial com carnes assadas e pratos quentes, além de outras guarnições. Costela assada e o leitão à pururuca não vão faltar. Os papais ganharão uma caipirinha como cortesia e terão chance de sair da rotina.

Almoço a 24,90 reais por pessoa. O Dinorah está localizado à Rua General Potiguara, 2803 – Fazendinha. Fone (41) 3245-3859 e site www.facebook.com/ dinorahrestaurante/

AbraKdabra

Se teu pai gosta de circo, é tempo de levá-lo para curtir o espetáculo AbraKdabra, do Tihany Spectacular, um dos melhores circos da América Latina. A trupe de 50 artistas de 25 países se apresenta em Curitiba até o início de setembro. De presente, na compra de um ingresso inteiro, ganhe mais um ingresso. Os valores da entrada inteira são a partir de 50 reais.

AbraKdabra divide-se em 18 atos por duas horas, com ilusionismo, magia, humor, acrobacias, contorcionismo e music hall, aliando luxuosos figurinos, modernos cenários e efeitos especiais surpreendentes.

O circo está no Pinheirão (Av. Victor Ferreira do Amaral) e as funções são de terça a quinta às 20h; sextas e sábados, às 16h30 e 20h e domingos às 15h e 19h. Ingressos nas bilheteria e pelos sites www.circotihany.com.br/ingressos, www.eventim.com.br.

Cabaña Montefusco

Neste dia 12, o restaurante argentino Cabaña Montefusco completa um ano e, para comemorar com os papais, irá promover um combo especial, válido com exclusividade nos almoços de sábado e domingo desta semana, das 11h30 às 15h30. (Rua Comendador Macedo, 566 – Centro).

Para duas pessoas, o combo a 139,90 reais, com duas taças de vinho de brinde, inclui duas empanadas argentinas, dois cortes de bife de chorizo de 250 gramas cada, com maionese com farofa de castanhas caramelizadas, ou talharim ou sorrentino recheado com abóbora e carne seca ou ainda a salada de rúcula com abóbora cabotiá, castanhas, gorgonzola e mel, além de duas panquecas de doce de leite argentino com sorvete de creme. A opção para quatro pessoas, a 279,90 reais, tem o dobro de pratos e o cliente ganha uma garrafa de vinho.

Pai roqueiro

Para os pais que gostam de rock, uma dica: o Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310) realiza neste domingo 12, a 18ª edição do Thunderstruck Food Park, tendo como tema Folk N’ Rock. Felipe Zoio, Lenhadores da Antártida e Válvula Vapor respondem pela música ao vivo. Com entrada gratuita, vai funcionar das 15h à meia-noite, no estacionamento da casa.

As opções gastronômicas sobre quatro rodas: O Aviador, com seus hambúrgueres, a Master of Wraps, com os sanduíches enrolados, a Kurto Kalacs, que participa pela primeira vez do evento com seus típicos doces europeus, e a estação de pizza do Crossroads e diversas opções de chope artesanal da Bastards Brewery.

Brinde cortesia

No Mustang Sally (shoppings Mueller e Palladium), tanto para o horário de almoço quanto para o jantar deste domingo, todos os pais ganharão uma caipirinha ou um chope na compra de qualquer prato. O cardápio sintetiza o melhor da culinária do México e dos Estados Unidos com mais de 60 opções. A casa também oferece opções de colorir para as crianças, além de Cardápio Kids. (A promoção vale também para o Mustang Sally de São Paulo, no Plaza Sul).