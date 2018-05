Duplicação da Rodovia da Uva melhora mobilidade entre Curitiba e Colombo

A duplicação da Rodovia da Uva, que liga o Centro de Colombo, na Região Metropolitana, ao Contorno Norte de Curitiba, será retomada. O prefeito Rafael Greca participou nesta segunda-feira (14/5) da assinatura da ordem de serviço pela governadora Cida Borghetti, no Palácio Iguaçu. Greca também assinou um convênio com a governadora para construção de quadras esportivas de bairros.

A obra rodoviária de 6,2 quilômetros vai melhorar o escoamento do tráfego entre o Santa Cândida e Colombo com impacto em toda a infraestrutura do trecho, que será modernizado com a construção de ciclovias e calçadas com rampas de acesso, além de semáforos, iluminação, canteiro central e paisagismo no trecho.

“A governadora desatou um nó de uma tranqueira burocrática e agora finalmente vai terminar a Rodovia da Uva, uma das mais importantes ligações metropolitanas de Curitiba. Em Colombo está a maior força de trabalho ao Norte de Curitiba. Por isso é tão importante que essa obra aconteça e que tenhamos cada vez mais essa visão de infraestrutura urbana, uma visão de integração, porque Curitiba é uma só”, destacou Greca.

Na obra serão investidos aproximadamente R$ 32 milhões, com recursos do Proinveste, convênio entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil. “O que mais importa são a milhares de pessoas que serão beneficiadas com essa obra de mobilidade urbana, trabalhadores que dependem dessa ligação para seu ir e vir, com segurança e rapidez. Essa obra não se traduz em números, se traduz em mais conforto e qualidade para a vida dos paranaenses. Não tem mais volta, dessa vez é fazer ou fazer”, garantiu a governadora.

A previsão é de um ano para a conclusão da obra. “Há mais de 20 anos esperamos por essa obra, que já passou por vários momentos e por judicialização, por isso esse momento é tão especial” disse a prefeita de Colombo, Beti Pavin.

Quadras esportivas

Com recursos de R$ 126 mil, a Prefeitura de Curitiba vai construir três quadras em espaços públicos da CIC e de Santa Felicidade. O recurso é fruto de emenda parlamentar da deputada estadual Maria Victoria, que participou do evento com os deputados Luiz Cláudio Romanelli e Delegado Recalcatti e o deputado federal Luciano Ducci.

Também acompanharam a assinatura os vice-prefeitos Eduardo Pimentel, de Curitiba, e Sérgio Pinheiro, de Colombo; o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Aberlado Lupion; o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur; e o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Serginho do Posto.