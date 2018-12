O palco flutuante no lago da Ópera de Arame, sede do projeto Vale da Música, recebe o duo de violinista e acordeonista Dalia, formado por Moara Pessatti e Maryanne Francescon. Estão agendadas duas apresentações de domingo 16 a terça, às 10h.

Com o show Som sem Fronteiras, as duas vão apresentar tangos, músicas francesas, nordestinas e regionais do Sul do Brasil. “O acordeon e o violino conversam com músicas de diversas culturas, é um som sem fronteiras. Queremos mostrar isso no espetáculo em releituras de músicas com essa formação de instrumentos”, diz Maryanne.

Segundo Moara, o duo busca “uma linguagem poética dentro de um repertório amplo, que permite explorar o diálogo entre esses dois universo musicais”.

O Duo Dalia nasceu há um ano. Mas Maryanne e Moara já transitam há tempos pela música. Com mais de cem títulos de festivais, dentre eles o Troféu Mundial de Acordeon, Maryanne traz influências da música latino-americana. Já Moara, após dez anos na Europa, tem em sua bagagem a mistura entre mundos que, ainda que pareçam distantes, têm vertentes semelhantes.

Divirta-se: Ópera de Arame, dias 16,17 e 18, às 10h. Ingressos apenas dez e cinco reais. Mais informações www.facebook.com/duodalia.