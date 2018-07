De olho em uma melhor qualidade de vida para os profissionais e, claro, em tornar as constantes viagens mais seguras para todos, a Dunlop preparou um material que dá aos motoristas importantes dicas de como prorrogar a vida útil dos pneus, reduzindo o custo por quilômetro, sem comprometer a qualidade do equipamento.

José Eduardo Romeiro, Supervisor de Produto da Dunlop, é a voz da empresa nas dicas que serão dadas a seguir:

Alinhamento e rodízio

“A Dunlop recomenda que você realize o alinhamento, o balanceamento e o rodízio a cada 10 mil km. Isso é importante para minimizar o desgaste irregular e aumentar a vida útil dos pneus do caminhão”.

Calibragem

“Manter o controle sistemático da pressão de ar (calibragem) a cada 14 dias é um dos pontos mais importantes da manutenção preventiva dos pneus. Em estradas com terrenos mais irregulares, a recomendação é calibrar os pneus a cada parada, mas sempre com eles frios”.

Direção defensiva

“Além da calibragem, é importante se atentar à forma de dirigir. Um modo de direção com arrancadas, frenagens e manobras suaves pode garantir maior vida útil dos pneus. Além disso, é importante evitar choques e contatos contra obstáculos ou guias, principalmente quando os pneus estiverem quentes, pois isso pode danificar o pneu e, em casos mais extremos, inutilizá-lo.”

Momento da troca

“Todos os pneus Dunlop possuem indicadores de desgaste da banda de rodagem (TWI), com 1,6 mm de profundidade, dentro do sulco do pneu e estão distribuídos em seis pontos ao longo da banda de rodagem. Ao atingir esse indicador, o pneu chegou ao seu desgaste máximo e deve ser substituído imediatamente.”

“No entanto, caso o motorista deseje reutilizar a carcaça do pneu, ou seja, recapar, a Dunlop recomenda que o pneu seja substituído com 3 a 4mm de profundidade da banda de rodagem, de modo a garantir uma boa reforma.”

Atenção à garantia

“Os pneus Dunlop têm garantia de 5 anos a partir da data de venda do item ou do veículo novo que saia de fábrica equipado com os pneus da marca. As informações detalhadas sobre os critérios e condições de garantia podem ser encontrados no site da empresa: www.dunlop.com.br ”.

Pneus para todos os terrenos

“A Dunlop comercializa pneus específicos para utilização mista (asfalto e terra), utilização urbana, bem como para utilização 100% rodoviária (somente asfalto). Saber identificar o pneu correto para a sua aplicação irá garantir maior vida útil dos pneus e economia para você.”

Respeito aos limites de peso

“A utilização de pneus com excesso de carga ou baixa pressão de ar, faz com que a sua estrutura trabalhe sobrecarregada, ocasionando danos irreparáveis e, consequentemente, diminuindo a sua vida útil”.