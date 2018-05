Duas novidades do próximo Minas Trend

As marcas Meniax e Chris Gontijo são as novidades já certas para a 23ª edição do Minas Trend Preview, agendada para outubro. É que elas, empatadas em primeiro lugar, são as vencedoras do Ready to Go, concurso voltado para novos talentos de Minas Gerais, cujo prêmio é um estande individual no salão de negócios da super semana de moda.

A Meniax é mais uma grata revelação do TS Studio, que desenvolve o projeto promovido pelo Sindivest-MG. Uma das raras marcas dedicadas ao público masculino, foi criada por Nadia Kassab em 2017.

Com o estilista Magalhães e estampas de Albino Papa, uniu underwear com uma alfaiataria e camisetas de malha inspiradas na descoberta dos tesouros perdidos no fundo do mar. Sobressaem tons de azul, laranja, preto e branco.

Pela primeira vez, em doze edições, uma marca de lingerie vence o concurso. Chris Gontijo entrou no Ready to Go em outubro passado, chamando atenção pelas peças delicadas, feitas com tecidos nobres – rendas, tule, chiffon stripe e seda. Com a cor e a forma da flor de cerejeira, a coleção prima pelos caftãs e sobreposições.

Lingerie também mereceu destaque no certame e deu o segundo lugar para a marca Lav. Em terceiro ficou a Libertess, promissora marca feminina que trabalha com presidiárias.