DUAS FOTOS INTERESSANTÍSSIMAS: ESPORTE E O “BOKINHA”

Esta coluna não trata de futebol, mas trata do Paraná. Para o ‘sport bretão’ às vezes confundido com brutão, há cronistas de respeito como o jornalista Carneiro Neto. Mas um “pitaco” aqui, ainda que despropositado e com um laivo de humorismo, talvez, não seja assim tão destoante.

HOMENAGEM?

Vejo a foto das novas camisas do time do Paraná divulgadas pelo patrocinador de artigos esportivos – a Topper – com o propósito de homenagear o clube pelo acesso à Série A do Brasileiro, depois de longos e tenebrosos dez anos.

POSE VALE-TUDO

Qual o problema? A foto. O tom roxo-funéreo de fundo, somado às sombras nos rostos dos jogadores e aquela pose ameaçadora de vale-tudo, lembra mais o “The Walking Dead” em sua nova temporada do que propriamente um time disposto a deixar as amargas de lado, especialmente a goleada frente ao Corinthians por 4 a 0, em plena Vila Capanema, na segunda derrota do time em dois jogos. É de chorar.

QUE TAL VIVOS QUE CAMINHAM?

A comparação com a série famosa não se faz à toa. Walking Dead significa “mortos que caminham”, zumbis no popular. O que se espera, e Carneiro Neto assinaria embaixo, é que daqui em diante, a camisa-homenagem dê um pouco de inspiração aos jogadores do tricolor paranaense. Vivos que caminham seria ótimo.

A MANIFESTAÇÃO PRÓ-LULA E O PEDIDO SUBLIMINAR

A outra imagem foi clicada pelo fotógrafo oficial de Lula, Rodrigo Stuckert, em manifestação dos apoiadores do ex-presidente acampados próximos à sede da Polícia Federal, em Curitiba.

Entre o bate-bumbo e os brados, somente inferidos não ouvidos, chama a atenção um cartaz exibido no canto esquerdo da foto por um manifestante que é correligionário ou, em carne e osso, o “Bokinha” autonomeado. O folheto, abaixo daquele que diz “Lula Livre” e de outro, simpático, escrito em cartolina, com os dizeres “Bom Dia Lula” traz a seguinte inscrição: “O cara tá voltando. BokinhaeLula 2018”.

É difícil não ver no que é um cartaz de apoio um pedido de emprego, mas não somente um emprego, uma “boquinha”, daquelas bem remuneradas, de expediente ligeiro, e de quatro ou cinco sessões de cafezinho ao longo do dia, afora as saídas ao banco que custam a tarde e, paradoxalmente, também a noite, quando os cofres estão fechados.

SECRETARIA DE PENITENCIÁRIAS SEGUIRÁ O MODELO DE SÃO PAULO

Noticiário do site do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná confirma o que a coluna adiantou: será criada uma secretaria própria para o sistema penitenciário.

“Não podemos mais seguir como apêndice de outras secretarias. Temos necessidades específicas e uma secretaria própria é uma forma de garantir que recebamos a atenção devida do Estado”, defendeu a presidente do SINDARSPEN, Petruska Sviercoski.

MODELO PAULISTA

“Vamos criar uma secretaria nos moldes do Estado de São Paulo. Dentro de alguns dias, divulgaremos o titular da pasta”, disse a governadora. O SINDARSPEN ratificou a importância de que a nova secretaria seja comandada por um profissional da carreira dos agentes penitenciários, que conheça os problemas enfrentados pelos servidores da área.

AUTOMAÇÃO

O noticiário do site dos agentes penitenciários adianta ainda:

“O estado de São Paulo também deve ser o modelo a ser seguido para a implantação da automação nas unidades penais. O SINDARSPEN solicitou que seja dado prosseguimento ao projeto iniciado no ano passado, quando o Sindicato intermediou a relação entre as gestões penitenciárias de SP e PR para que aqui fosse implantado sistema semelhante ao já adotado pelo estado vizinho, onde em 5 anos 100 unidades já foram automatizadas.”

CONTATO ZERO

“O contato zero entre agentes e presos reduz a chance de rebelião, dá mais segurança aos agentes e otimiza o trabalho dos profissionais”, defendeu a líder dos agentes.

CNJ PROIBE EXAME GINECOLÓGICO DE CANDIDATAS A JUÍZA

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mandou o Tribunal de Justiça de São Paulo excluir exame ginecológico em candidatas ao cargo de juízas.

Entre os argumentos usados pelo CNJ está argumento de que alguns desses exames não poderiam ser feitos em mulheres virgens. Além de ter acatado também argumentos segundo os quais os exames feririam a dignidade da mulher.

CNJ PROÍBE EXAME GINECOLÓGICO (2)

“Por unanimidade, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) determinou veto à prática do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) de pedir exames ginecológicos invasivos nos concursos de ingresso na magistratura paulista.

A ação atende a um pedido da Defensoria Pública de São Paulo, que considera a prática discriminatória contra candidatas do sexo feminino, já que nenhum exame invasivo é cobrado dos candidatos do sexo masculino.

O TJ-SP previa, em edital para seleção de juízes, que as mulheres eventualmente aprovadas teriam de se submeter a colpocitologia (Papanicolau) e colposcopia (análise do colo uterino). O tribunal justifica a exigência citando que o próprio CNJ não especifica quais exames de saúde podem ser solicitados, deixando a formulação dos critérios a cargo dos próprios tribunais locais.” (Folha de São Paulo)

DOS LEITORES:

MANDIRITUBA

Caro jornalista,

A governadora Cida Borghetti assinou hoje, por minha indicação, um convênio para a aquisição de um veículo zero quilômetro para a cidade de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. O convênio é no valor de R$ 46.900,00 e o carro será usado pela prefeitura.

A assinatura teve a presença do prefeito Luís Antonio Biscaia e da chefe do meu gabinete na Assembleia, Jane Uhlik. Estamos em contato permanente com os prefeitos nas cidades que atendemos e sabemos quais são as necessidades da população. Agradecemos a governadora.

LUIZ CARLOSMARTINS, deputado estadual, Curitiba

UM EDUCADOR NO SENADO?

Caro Aroldo:

Acho importante que, enfim, um educador do porte do de Oriovisto Guimarães concorra ao Senado. Acho que tem boas chances de se eleger, já que é – como você mesmo citou – exemplo de homem que se fez por si só, vindo de raízes familiares muito pobres. No livro Vozes do Paraná 7 você detalhou saga de Oriovisto, chegando em Curitiba para cursar a grande academia que foi o velho Colégio Estadual do Paraná.

Pergunto-me o que trabalha contra Oriovisto? Acredito que um certo distanciamento do cidadão comum que esse empresário mostra. Não é por mal, é parte da personalidade dele. Nada que as boas lições de eficiente marketing político não possam alterar.

MARCO AURÉLIONICOLIEWSKI, Poro Alegre, RS

OS ADIVINHOS ELEITORAIS

Caro Aroldo,

Ao longo deste e no ano anterior o seu espaço noticioso – a que tenho acesso pelos Portais da Banda B e do Diário Indústria e Comércio – noticiaram que adivinhos estavam dando como favas contadas a eleição de Álvaro Dias para a Presidência da República. E não foi mais de um que se manifestou em favor do paranaense.

O que vemos até agora, no entanto, não tende a confirmar esses exercícios premonitórios. E assim, fico num dilema: se quero acreditar em futurólogos, não posso também esquecer o sentido científico de pesquisas de intenção de votos feitas por institutos como, por exemplo, o Data Folha. Eles não apoiam as previsões. Até agora.

SUZANA KLETENBERG DE ASSIS, Curitiba

ESQUECEU O OSMAR DIAS

Caro jornalista:

Seu espaço quer ser democrático, parece.

Vejo muita exposição de Cida Borghetti (o que até se explica, pois ela governa o Estado). Ratinho também está presente. Mas quem sumiu de sua coluna/blog foi Osmar Dias, um homem à altura do Paraná e suas necessidades. Alguma coisa contra Osmar?

MÁRIO FRAGA MOSCALEWSKI, Curitiba-Porto Alegre

REPOSTA DA COLUNA:

Sempre que Osmar Dias e sua assessoria nos alimentam com informações, ele tem espaço noticioso garantido, assim como os demais pré-candidatos ao governo. Mas, a verdade é que Osmar está sumido (AMGH).

CIDA DÁ INÍCIO À DUPLICAÇÃO DA PR-466 EM GUARAPUAVA

A governadora Cida Borghetti anunciou nesta quarta-feira (25) o início das obras de duplicação da PR-466. Serão duplicados 3,4 quilômetros entre os bairros Xarquinho e Primavera, trecho urbano da rodovia mais adensado em Guarapuava. O anúncio foi feito no evento de inauguração do shopping Cidade dos Lagos, localizado no mesmo município.

Cida acompanhou o início dos serviços, que começaram no km 257 e seguem até as proximidades da ligação com a BR-277.

O investimento será de R$ 26,9 milhões, com recursos próprios do Estado. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 18 meses. “As obras de infraestrutura, que impactam diretamente na vida das pessoas, são prioridade no Governo do Estado”, afirmou a governadora.

OPINIÃO DE VALOR:

A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE E OS REFLEXOS NO MERCADO BRASILEIRO

Juliana Oliveira Nascimento (*)

A instituição de um programa de compliance nunca foi tão discutida como nesses últimos anos no Brasil, vindo ao encontro das surpreendentes revelações advindas das investigações e dos casos de corrupção apresentados no panorama brasileiro. Diante desses fatos, pode-se evidenciar como as organizações envolvidas nos escândalos sofreram consequências diretas na reputação, além de perdas financeiras, de negócios e de valor no mercado. Sim, a reputação. Muito valiosa e, quando atingida, reflete diretamente a imagem e o nome da empresa. Logo, ocasionando uma repercussão que, dependendo do caso e do impacto, fazem com que algumas companhias cheguem a cogitar a alteração do seu nome, de tão marcada negativamente que ficou perante o mercado brasileiro e global.

NÃO FICA OCULTA

Imediatamente, essas circunstâncias demonstram a realidade da corrupção que não se pode e não se deve mais ocultar. Os fatos divulgados na imprensa têm levado muitas empresas a compreender a seriedade de mais controle dos seus atos, o que engloba também os seus stakeholders. As instituições passaram a notar como imprescindível atuarem com proeminência da ética, comprometimento da alta direção e a consolidação da cultura corporativa em prol do compliance – sendo relevante, neste sentido, o fortalecimento da Governança Corporativa e a criação de programas de conformidade, fundados sob a perspectiva do planejamento estratégico da organização.

PREVER RISCOS

Além disso, cabe salientar que o compliance deve ser aplicado de forma efetiva e não somente um programa existente para outros verem – uma vez que compliance que não é real, não é compliance. Nessa conjuntura, o programa de integridade deve estar pautado em prevenção de riscos de fraude e corrupção, mas, também, na adequação das corporações às questões legais e regulatórias, específicas ao setor no qual atua.

Muitos entendem que o investimento é elevado; todavia, não se pode deixar de lado que o comprometimento das empresas traz muitos benefícios vindouros à própria companhia e ao país – que hoje se encontra, ainda, desacreditado pelos investidores.

PERDA DE CONFIANÇA

A perda de confiabilidade do Brasil foi corroborada com o rebaixamento das notas de crédito pelas três agências de risco que possuem maior visibilidade no mundo. Primeiramente, pela agência Standard & Poor’s, em seguida pela agência Fitch Ratings, e depois pela Moody’s, um marco no retrocesso da economia brasileira. Diante disso, se evidencia que uma das causas desse decréscimo econômico deu-se pela instabilidade econômica e política brasileira decorrentes da corrupção confirmada na maior investigação em curso: a Operação Lava Jato.

MERCADOS REBATEM

Aliás, nessa perspectiva, não se pode esquecer que ações como esta remetem a uma via de mão dupla. Quando uma fraude é descoberta, com operação e denúncia deflagrada, automaticamente os mercados rebatem negativamente e conjecturam as suas consequências. Inevitavelmente, suscita reflexos na economia do país, além de perdas – de reputação, financeira e de credibilidade, que são inestimáveis para a sustentabilidade corporativa. A realidade atual não permite escolhas erradas, pois os resultados são calamitosos, principalmente em decorrência da crise econômica.

Desse modo, manter-se no mercado, nos dias de hoje, é um desafio que as companhias devem enfrentar, tendo como enfoque uma atuação íntegra em seus negócios. Sendo assim, não se admite a existência de “lacunas”, como a falta de lisura que venha a colocar em risco o progresso e futuro da empresa. Esse é o momento de concretizar profundas transformações desse cenário com ações de prevenção, inclusive com a instituição do compliance, sendo essencial que as organizações ponderem para a sua efetivação. Espera-se que façam isso para seu próprio aprimoramento e engajamento de mais transparência, de modo que a integridade e a ética sejam o eixo central da condução dos negócios, reverberando, consequentemente, no crescimento e no fortalecimento da boa reputação.

VALERÁ A PENA

Sob esse prisma, essa mudança demanda o comprometimento de todos os envolvidos, mas no fim, valerá a pena. Afinal, quando se trata de negócios, a ética, a integridade, a transparência e a boa-fé são bases fundamentais para o desenvolvimento, bom êxito e a sustentabilidade da companhia no mercado, bem como, para a economia do país.

(*) JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO é advogada especialista em Compliance, mestre em Direito e coordenadora do MBA em Governança Corporativa, Riscos e Compliance da Universidade Positivo (UP), de Curitiba (PR).