Domingo com Tangos e Letras

O Guairinha vai ser palco para o show Tangos e Letras, neste Dia das Mães. Produzido e coreografado pelo bailarino argentino Manuel Ortiz, os dançarinos Anna Martinelli, Jorge Aquino, Ana Carolina Franke, Julian Cazuni, Ursula Hoffmann e Luis de Avanço entram em cena com o quinteto musical sob a direção do bandoneonista argentino Martín Mirol.

Ortiz idealizou o espetáculo com base nas poesias da brasileira Mariléa Castor que, no livro Alma Desnuda Alma, transmite uma mensagem de vida para as mulheres que encontram no tango o sinônimo de viver, respirar e ser feliz, sem preconceito.

Divirta-se: neste domingo 13, às 20h, no Guairinha. Ingressos de 120 a 50 reais.