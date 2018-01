Dólar recua em meio à espera de votação no Senado dos EUA

O dólar opera em baixa moderada no mercado doméstico. Com a agenda econômica fraca nesta sexta-feira (19) prevalece um compasso de espera global pela reunião marcada às 14h no Senado dos Estados Unidos para discutir o projeto de financiamento de curto prazo do governo federal, aprovado na quinta-feira (18) pela Câmara dos Representantes.

Lá fora, a moeda americana recua também ante divisas principais e mostra sinais mistos frente a divisas ligadas a commodities.

O mercado também está na expectativa sobre o fluxo cambial, após a emissão soberana de US$ 1,5 bilhão fechada na quinta-feira pelo Tesouro. O mesmo gerente ressaltou que o preço já baixo do dólar limita um ajuste de baixa. “Há dificuldades para furar o forte suporte informal dos R$ 3,20”, afirma. Para ele, a tendência é de o dólar buscar os R$ 3,10, “se o ex-presidente Lula for condenado na próxima semana e ficar inelegível às eleições deste ano”, avalia.

Às 9h29min desta sexta-feira, o dólar à vista recuava 0,15%, aos R$ 3,2044. O dólar futuro de fevereiro caía 0,08% no mesmo horário, aos R$ 3,210.