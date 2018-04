Dólar oscila à espera do PIB dos EUA

O dólar abriu esta sexta-feira, 27, em baixa, alinhado ao viés negativo da divisa dos EUA ante boa parte das moedas ligadas a commodities no exterior, mas passou a subir em seguida em meio à queda de commodities e um compasso de espera do dado de inflação ao consumidor pelo PCE, que acompanha o dado preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA do primeiro trimestre (9h30).

Como pano de fundo, um operador não descarta influência técnica da rolagem de contratos cambiais sobre a oscilação inicial da taxa de câmbio.

Às 9h21 desta sexta, o dólar à vista voltava a recuar, 0,10%, aos R$ 3,4734. Abriu em R$ 3,4714 (-0,16%) e registrou máxima em R$ 3,4813 (+0,13%). O dólar futuro para maio recuava 0,07%, aos R$ 3,4745.