Dois novos contornos serão construídos na Região Oeste

Dois novos contornos rodoviários no Oeste do Paraná começarão a ser construídos este ano, em Marechal Cândido Rondon e Palotina. Bastante aguardadas pelas comunidades, as obras foram confirmadas na sexta-feira (19) pelo secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, em eventos nas prefeituras. O Governo do Estado investirá mais de R$ 55 milhões nas obras para retirar o tráfego pesado das áreas urbanas dos municípios. Ambas já estavam licitadas e aguardavam autorização governamental para a execução dos serviços.

O investimento no Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon passa de R$ 20 milhões. São 6 quilômetros de extensão – do Km 27 da PR-467 até a BR-163. “Depois de tantas e idas e vindas, provamos, com ajuda das lideranças, prefeitos, vereadores e comunidade em geral, que esse projeto é uma realidade”, disse o secretário.

O Contorno de Marechal Cândido Rondon entrou como contrapartida do Estado no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, desenvolvido pelo Governo do Estado, com financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O contrato com o banco foi assinado no final do ano passado. O programa totalizará R$ 1,4 bilhão em investimentos. “Nossa programação é lançar a obra a partir do final da primeira quinzena de fevereiro”, anunciou José Richa Filho, ao lado do prefeito Márcio Rauber.



TERCEIRA FAIXA

Além do contorno, outra reivindicação da população do município foi atendida. No último dia 8 de janeiro, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) entregou a ordem de serviço para implantação da terceira faixa na PR-467, na Serrinha de Curvado. Com extensão de 2,1 quilômetros, a pista adicional será construída entre a sede do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e a Vila Curvado. A obra só não iniciou ainda devido às chuvas. O investimento é de R$ 1,7 milhão e os serviços devem durar seis meses.

PALOTINA

Com extensão de 15,6 quilômetros, o Contorno Leste de Palotina será construído na PR-182, com investimento superior a R$ 31 milhões. No trecho também estão previstas duas pontes – sobre os rios Pioneiro e Santa Fé – com aportes acima de R$ 4 milhões. A nova rodovia vai cruzar também a PR-364, interligando a PR-182, que dá acesso ao município.

O secretário de Infraestrutura e Logística destacou que a obra será feita com recursos próprios do Estado e que só foi viabilizada devido ao ajuste fiscal realizado pelo governador Beto Richa. De acordo com ele, a previsão é assinar a ordem de serviço em meados de fevereiro. José Richa Filho divulgou a obra em evento com o prefeito Jucenir Stentzler.

CONSERVAÇÃO

O processo licitatório para conservação de rodovias do Paraná está na fase de conclusão. Cerca de 590 quilômetros da região de Marechal Cândido Rondon e Palotina deverão receber investimentos de mais de R$ 120 milhões nos próximos três anos.