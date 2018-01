Dois Gs e uma paixão

Gisele Miró, verbete na história do tênis de Curitiba, e Giba, campeão olímpico de vôlei, são apaixonados pelo vôlei. Tanto é que idealizaram um time feminino e encontraram uma madrinha, a Carob House, empresa de alimentação saudável que Eloisa Helena Orlandi fundou com o marido Carmine há 15 anos.A equipe feminina profissional de vôlei de Curitiba entra em quadra neste sábado 27, às 19h30, no Círculo Militar do Paraná, em jogo pela Superliga B, contra o time de Londrina. E Gisele e Giba torcem para que os curitibanos reacendam a paixão pelo esporte como na época do Rexona. (A ex-tenista também jogou vôlei, time master, e o pai presidiu a Federação Brasileira de Vôlei. Agora, ela é diretora do Curitiba Vôlei Carob House / CMP.

16 jogadoras

A equipe, treinada pelo técnico Clésio Prado, que também começou sua vida esportiva em Curitiba, é esta:

Ana Paula Ferreira (a Fofinha) – ponteira

Edneia Anjos de Souza (Edi) – central

Ilisandra Paula Klein (Pully) – ponteira

Ana Elizade Camargo (Aninha) – líbero

Fernanda dos Santos (Fernandinha) – ponteira

Aline Aparecida Siqueira (Wime) – oposta

Mari Brito – central

Daniela Leal Azevedo (Dani) – líbero

Marina Scherer (Marina) – levantadora

Patrícia Aparecida Lima (Pati) – levantadora

Veronica Maria de Brito (Verô) – ponteira

Ana Carolina Westermann (Carol) – ponteira

Valeskinha, medalhista olímpica – central

Jessica – oposta

Vivi Goes – central

Ana Paula Moraes – levantadora

Alfarroba

“Somos um time como empresa e será uma honra ter um time esportivo, além da identidade que temos com as atletas. Afinal, somos uma marca voltada à saúde e ao bem-estar”, saudou Eloisa Helena Orland.

Ela e Carmine trouxeram ao Brasil a alfarroba, fruta-base dos alimentos da Carob House. O fruto vem de uma árvore do Mediterrâneo, sendo rico em altos teores de vitaminas, minerais, fibras, carboidratos, proteínas e polifenóis. Um dos principais benefícios da alfarroba é de não possuir qualquer agente alergênico ou estimulante, tais como a cafeína e a teobromina.

Com certificado Vegano e aprovação Kosher Parve, os produtos não têm adição de açúcares, glúten, leite, soja e quaisquer ingredientes de origem animal. Da linha de produção saem Barrinha de Alfarroba com Coco e a Barrinha de Alfarroba com Banana, destaques da empresa.

(Distribuir saúde foi a maneira que o casal encontrou para agradecer um milagre).

Patrocinadores

Além da assinatura master da Carob House, o time feminino de vôlei é patrocinado e apoiado por Madero, Suplemento InBox, Unidom, Copel Telecom, Zebra, Peróxidos, Artro, Lequipe e Prates e Círculo Militar do Paraná.