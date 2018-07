Sem ocupante desde maio de 2016, a Vice-Presidência da República consumiu dos cofres públicos, no últimos sete meses, mais de R$ 4,91 milhões. O cargo está vago desde que o então titular, Michel Temer, assumiu a Presidência – interinamente e depois definitivamente – no lugar da petista Dilma Rousseff, apeada pelo impeachment. Dados do Portal da Transparência mostram que os gastos do órgão em 2016 e 2017 somaram, respectivamente, R$ 11,28 milhões e 11, 99 milhões.

Dispendiosa

Apenas oito servidores, em funções comissionadas, integram os quadros da dispendiosa Vice-Presidência da República. Além dos salários, os milhões são destinados para manutenção do órgão e despesas com água, luz e limpeza.

Não sobra um

O novo ministro do Trabalho, Caio Luiz Vieira de Mello, tem 24 infrações trabalhistas – inclusive por trabalho análogo à escravidão – revelou a Folha.

Vista grossa

Onde estão a ABIN e o GSI na análise de currículos para altos cargos, conforme a praxe? Ou avisaram ao presidente Michel Temer e ele ignorou?

PROS-PT

A iminente aliança do PROS com o PT fez a primeira vítima. No Ceará, o general Guilherme Theophilo (PROS), aliado de Bolsonaro, desistiu de disputar o Governo e sairá a deputado federal.

Tão perto . . .

Enquanto o Governo e o Congresso no Brasil batem cabeça sobre a legalização dos Jogos, outros países avançam no setor e na arrecadação de impostos e geração de empregos. No Chile, os 18 cassinos com autorização federal pagaram US$ 16,6 milhões em impostos apenas em maio – desse total, por lei, 43% foram para municípios e 27% para Estados.

. . . tão longe

Já o Japão acaba de aprovar, na última sexta, a lei que permite a abertura de três resorts-cassinos no País. Aqui no Brasil, a legalização ajudaria a gestão de muitos governadores e prefeituras.

Teto de gastos

Professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Esther Dweck, afirma que qualquer projeto de desenvolvimento passa pela revogação da Emenda Constitucional 95 que congelou investimentos por 20 anos.

Índices sociais

Uma das palestrantes da Semana de Formação em Direitos Humanos e Educação Popular, que acontece em São Paulo, a economista aponta: “Se não revertermos o teto de gastos, estamos fadados a uma piora dos índices sociais e econômicos ainda maior nos próximos anos.”

CPI do Facebook

Deputado gaucho Jerônimo Goergen (PP-RS) pretende coletar assinaturas de colegas da Câmara para instalar a CPI do Facebook. A rede social retirou do ar páginas ligadas aos Movimento Brasil Livre (MBL), entre elas a da Frente Parlamentar Mista Brasil 200.

Flávio Rocha

Coordenador da Frente, criada em apoio ao ex-pré-candidato à Presidência Flávio Rocha (PRB), Jerônimo afirma que vai se reunir na próxima semana com deputados do grupo parlamentar para “avaliar a situação”. “Inaceitável”, resume o deputado.

Rio respira 1

O primeiro trimestre de 2018 deu sinais positivos de retomada para o mercado imobiliário carioca. As vendas subiram 15% no período, na comparação com o mesmo período de 2017, segundo dados preliminares da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ).

Rio respira 2

Na esteira dessa demanda, a Tegra Incorporadora, da Brookfield, vai gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos no Rio nas próximas semanas. Chegou a antecipar o início de um empreendimento grande em Jacarepaguá, cujo Valor Geral de Venda é de R$ 108 milhões.

Cidadania

Quem visitar Brasília, vale uma passada nos Palácios, bom passeio, inclusive para dar uma cobrada nos inquilinos. As visitas ao Palácio da Alvorada acontecem às quartas, e ao Palácio do Planalto, aos domingos. Agendamento neste link <https://bit.ly/2A93AmZ>

Bachelet’n Rio

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet faz palestra no Rio, hoje, sobre o tema “Sistemas universais e públicos de saúde” no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.