DL apresenta tablet Creative Tab, com aposta no conceito de criar novas possibilidades

A DL, fabricante nacional de eletrônicos, amplia sua linha de tablets com o modelo Creative Tab. Projetado com software para desenvolver a criatividade nas tarefas diárias, a solução é ideal para ler livros, elaborar trabalhos escolares e profissionais, assistir filmes, séries e jogar com comodidade e praticidade. Com preço acessível e design exclusivo, o gadget está disponível nas principais redes varejistas do país a preço sugerido de R$ 329,99.

O tablet Creative Tab conta com sistema operacional Android 7, processador Quad Core de 1.3GHZ, memória interna de 8GB, 1GB de RAM, além de entrada para cartão de memória microSD, que suporta até 32GB. O acesso à internet pode ser feito por meio de wi-fi padrão IEEE802.11 b/g e N ou por modem 3G acoplado. Além disso, possui somente 220 gramas, o que facilita o transporte e manuseio do dispositivo.

A novidade ainda permite conexão Bluetooth, possui câmera frontal para captura de imagens e reproduz vídeos, ilustrações e áudios com alta qualidade. Para quem tem interesse em baixar diferentes conteúdos, a loja virtual Google Play, instalada no tablet, disponibiliza cerca de 1 milhão de aplicativos para download.

“O tablet Creative Tab foi elaborado para incentivar a criatividade durante as tarefas rotineiras de crianças, adolescentes, adultos e, até mesmo, de idosos. Além da qualidade e bom acessível, o gadget permite que os usuários explorem o que temos de melhor hoje na era da informação: a criatividade e a inovação”, explica Francisco Hagmeyer Jr., diretor comercial e de marketing da DL.