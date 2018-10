A reta final na disputa por uma vaga ao Senado será intensa. Com Roberto Requião (MDB) numa posição mais consolidada (segundo a última pesquisa do Ibope tem 39% das intenções de votos), quatro candidatos disputam a segunda vaga: Beto Richa (PSDB), 17%; Flávio Arns (Rede), 16%; Oriovisto Guimarães (Podemos), 15% e Alex Canziani (PTB), 14%. Como se diz na linguagem do turfe, a decisão será no ‘fotochart’.